Lucky Zone takes the honours in Bold Venture Plate

October 30, 2023 07:02 pm | Updated 07:02 pm IST - Hyderabad:

Trainer L.V.R. Deshmukh’s Lucky Zone, ridden by Surya Prakash, won the Bold Venture Plate, the main event of the concluding day’s races of the Hyderabad Monsoon Races here on Monday (Oct. 30). The winner is owned by Mr. Champaklal Zaveri, Mrs. Bindu C. Zaveri, Miss. Harsha N. Desai & Miss. Niti N. Desai rep. Zaveri Stud Farm Pvt. Ltd. Trainer K. Satheesh saddled three winners of the day.

Leading owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust rep. by A.C. Muthiah (stake money ₹62,77,101).

Leading trainer: L.V.R. Deshmukh and K. Satheesh (22 winners each).

Leading jockey: Akshay Kumar (30 winners). It was Akshay’s consecutive 17th championship at Hyderabad (monsoon & winter seasons).

Leading apprentice jockey: R.S. Jodha (12 winners).

Champion horse: Synthesis.

Horse of the season: Siddharth.

1. SHAHPHIR PLATE (Div. I): RUBY RED (Akshay Kumar) 1, Kenna (Kuldeep Singh (Sr) ) 2, Plethora (R.S. Jodha) 3 and Golden Forza (P. Sai Kumar) 4. 1, 4-1/2 and 4-1/4. 1m, 6.49s. ₹13 (w), 10, 10 and 22 (p). SHP: 21, THP: 58, SHW: 10 and 11, FP: 20, Q: 14, Tanala: 131. Favourite: Ruby Red. Owners: Mr. Cyrus S. Poonawalla & Mr. Adar C. Poonawalla rep. Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., M/s. Mukul Sonawala, D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeding LLP & Saleem Fazelbhoy. Trainer: Laxman Singh.

2. SOLARIO PLATE: TRIPURARI (Vivek G) 1, Santa Barbara (Md. Ekram Alam) 2, Thunder Knight (Ajay Kumar) 3 and Toffee (Abhay Singh) 4. Not run: Federer. 3/4, 1 and 1-1/2. 1m, 14.56s. ₹31 (w), 11, 26 and 34 (p). SHP: 67, THP: 87, SHW: 20 and 66, FP: 311, Q: 192, Tanala: 9,096. Favourite: Toffee. Owner: Mr. Rohit Gupta rep. Rolli Stud Dairy & Agri Farm. Trainer: Magan Singh.

3. SANGAREDDY PLATE: FIRST CLASS (B. Nikhil) 1, Forever Bond (Antony Raj S) 2, Master Touch (Ajay Kumar) 3 and D Yes Boss (G. Naresh) 4. 1/2, 2-1/2 and 2. 1m,28.54s. ₹40 (w), 10, 15 and 25 (p). SHP: 43, THP: 60, SHW: 26 and 17, FP: 120, Q: 58, Tanala: 734. Favourite: Aerial Combat. Owner: Mr. Rajeev Sharma. rainer: Magan Singh.

4. NEWMARKET PLATE: CANDY GIRL (Akshay Kumar) 1, Huntingdon (S. Saqlain) 2, High Command (Antony Raj S) 3 and Morior Invictus (Surya Prakash) 4. 3, 2 and 4. 3, 2 and 4-1/2. 1m,39.25s. ₹37 (w), 10, 10 and 10 (p). SHP: 27, THP: 54, SHW: 17 and 11, FP: 88, Q: 44, Tanala: 143. Favourite: Huntingdon. Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust. Trainer: K. Satheesh.

5. BOLD VENTURE PLATE: LUCKY ZONE (Surya Prakash) 1, Mysterious Angel (Kuldeep Singh (Jr) ) 2, Watch My Stride (Shivansh) 3 and Yesterday (A.M. Tograllu) 4. Not run: Painted Apache. 1, 2-3/4 and 2. 1m, .28s. ₹40 (w), 13 and 12 (p). SHP: 30, THP: 31, SHW: 11 and 10, FP: 93, Q: 24, Tanala: 305. Favourite: Mysterious Angel. Owners: Mr. Champaklal Zaveri, Mrs. Bindu C. Zaveri, Miss. Harsha N. Desai & Miss. Niti N. Desai rep. Zaveri Stud Farm Pvt. Ltd. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

6. SHAHPHIR PLATE (Div. II): AMBITIOUS STAR (Md. Ekram Alam) 1, Bien Pensant (Surya Prakash) 2, Star Cruise (Kuldeep Singh (Sr) ) 3 and Fly Me (Akshay Kumar) 4. 1-1/4, 1/2 and Shd. 1m,7.87s. ₹33 (w), 16, 27 and 34 (p). SHP: 91, THP: 95, SHW: 17 and 56, FP: 527, Q: 514, Tanala: 7,158. Favourite: Only The Brave. wners: M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust. Trainer: K. Satheesh.

7. NAWAB MEHDI JUNG BAHADUR MEMORIAL CUP: TRUE ICON (R.S. Jodha) 1, Alabama (Akshay Kumar) 2, Rising Tycoon (Ajay Kumar) 3 and Encore (P. Sai Kumar) 4. Head, Nose and 2. 1m,40.46s. ₹108 (w), 22, 12 and 11 (p). SHP: 36, THP: 40, SHW: 49 and 10, FP: 538, Q: 168, Tanala: 1,429. Favourite: Alabama. wners: Kunwar Digvijay Singh Shekhawat & D.B. Poornima Chowdary. Trainer: N. Ravider Singh.

8. DR. HARISH CHANDRA MEMORIAL CUP: BEST BUDDY (R.S. Jodha) 1, Doe A Deer (S. Saqlain) 2, See My Spark (Afroz Khan) 3 and Its On (B. Nikhil) 4. 4-3/4, 2 and 1-1/4. 1m,13.25s. ₹60 (w), 19, 20 and 39 (p). SHP: 55, THP: 56, SHW: 23 and 28, FP: 481, Q: 199, Tanala: 2,899. Favourite: City Of Blessing. Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust. Trainer: K. Satheesh.

9. SHAMSHABAD PLATE: TERENGA (Antony Raj S) 1, Sacred Bond (Afroz Khan) 2, Blazing Gun (Akshay Kumar) 3 and Hoping Sky (Mohit Singh) 4. 6, 3 and 2. 1m, 40.20s. ₹20 (w), 10, 24 and 15 (p). SHP: 60, THP: 51, SHW: 15 and 35, FP: 110, Q: 85, Tanala: 227. Favourite: Terenga. Owners: M/s. Arun Alagappan Racing LLP & Mr. Chandrakant Kankaria. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

Treble: (i) 112 (133 tkts.), (ii) 1,813 (13 tks.), (iii) 2,445 (27 tkts.).

Jackpot: (i) 70%: ₹4,669 (26 tkts.) & 30%: 266 (195 tkts.); (ii) 70%: 46, 788 (11 tkts.) & 30%: 7,877 (28 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 9,228 (18 tkts.), (ii) 10, 541 (12 tkts.).