Louisiana well prepped to deliver

Louisiana, who has been well tuned, is expected to score in the Madras Race Club Trophy (1,200m), the feature event of the races to be held here on Friday (March 8). False rails (width about 4m from 1,600m to the winning post will be in position.

1. HONNAVAR PLATE (1,200m), rated 00 to 25, 1-45 p.m.: 1. Jersey Storm (2) Arshad 60, 2. Darahasini (6) K. Raghu 59.5, 3. Silent Ruler (8) Kiran Rai 59.5, 4. Tiger Returns (5) M. Naveen 59.5, 5. Own Script (11) P. Mani 58.5, 6. Dallas (10) Md. Asif Khan 57.5, 7. Savisa (1) Suraj 57.5, 8. Zedclass (4) Vivek 56.5, 9. Attaboy (9) Dhebe 55.5, 10. Turf Prospector (12) N.S. Parmar 55.5, 11. Winx (7) Darshan 52.5 and 12. Perfect Prince (3) R. Manish 50.5.

1. JERSEY STORM, 2. SAVISA, 3. TIGER RETURNS

2. ZENYATTA STAKES (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 2-15: 1. Eco Friendly (3) M. Naveen 55, 2. Elite Agent (12) Irvan 55, 3. It’s My Country (1) Darshan 55, 4. Karadeniz (6) Arshad 55, 5. Mega Ikon (5) Vivek 55, 6. Mr Humble (4) Kiran Rai 55, 7. Electra (11) Trevor 53.5, 8. Lady Of Fame (10) Neeraj 53.5, 9. Slovenia (2) Dhebe 53.5, 10. Song And Dance (7) Nazerul 53.5, 11. Well Connected (9) David Allan 53.5 and 12. Winall (8) Sandesh 53.5.

1. ELECTRA, 2. MEGA IKON, 3. WELL CONNECTED

3. ICEBREAKER PLATE (1,600m), rated 15 to 35, 5-y-o & over, 2-45: 1. Iron Man (10) Antony 60, 2. Ninon (3) Arshad 59, 3. Fiorenzo (11) Anjar Alam 58, 4. Granada (9) N.S. Parmar 56.5, 5. Limato (4) R. Manish 56.5, 6. Extremelydangerous (2) P. Mani 55.5, 7. Aleef (12) Rayan 55, 8. Love Is Life (1) Vinod Shinde 53.5, 9. Ocean Park (7) A. Ramu 53.5, 10. Above The Rest (6) Adarsh 52.5, 11. Dreams United (8) Md. Asif Khan 52.5 and 12. Noble Splendor (5) Irvan 52.5.

1. NINON, 2. LOVE IS LIFE, 3. DREAMS UNITED

4. NETHRAVATHI TROPHY (Div. II), (1,200m), rated 15 to 35, 3-15: 1. Touch Your Destiny (2) Md. Asif Khan 60, 3. Colonel Harty (1) Rajesh K 59.5, 3. Tio Rico (8) Trevor 59, 4. Bella Destiny (7) Arshad 58, 5. Chula Vista (11) Sandesh 58, 6. Girl With Pearl (9) Vinod Shinde 58, 7. Hunters Moon (6) Md. Akram 58, 8. Odyssey (3) M. Naveen 57.5, 9. She’s Superb (5) Darshan 57.5, 10. Aishah (12) M. Prabhakaran 57, 11. Prime Star (10) Nazerul 57 and 12. Irish Prince (4) Mark 56.

1. CHULA VISTA, 2. TIO RICO, 3. SHE’S SUPERB

5. HASSAN PLATE (1,600m), rated 30 to 50, 5-y-o & over, 3-45: 1. Idealist (5) Dhanu Singh 60, 2. Masada (11) Suraj 60, 3. Casey (8) Antony 59.5, 4. Nitromax (7) Trevor 58.5, 5. Raw Gold (3) Dhebe 58.5, 6. Reference (2) Anjar Alam 58.5, 7. Wild Wild Angels (12) M. Naveen 58.5, 8. Bluejack (1) N.S. Parmar 57.5, 9. Royal Rein (6) R. Manish 56.5, 10. Amber Crown (9) Darshan 55.5, 11. Secret Dimension (10) K. Raghu 55 and 12. Colour Of Gold (4) Arshad 53.

1. MASADA, 2. NITROMAX, 3. BLUEJACK

6. MADRAS RACE CLUB TROPHY (1,200m), rated 60 & above, 4-15: 1. Rum Runner (5) Antony 60.5, 2. Life Awaits (2) Rayan 57, 3. Side Winder (7) Dhanu Singh 55.5, 4. Louisiana (8) Trevor 54, 5. Noahs Ark (1) Arshad 53.5, 6. Super Success (3) Sandesh 53, 7. Aeisir (4) P.S. Chouhan 51.5 and 8. Siyouni (6) Khurshad Alam 51.5.

1. LOUISIANA, 2. AEISIR, 3. RUM RUNNER

7. NETHRAVATHI TROPHY (Div. I), (1,200m), rated 15 to 35, 4-45: 1. Armin (5) Trevor 60, 2. Don Dela Vega (11) P. Surya 58.5, 3. Master Of War (7) Md. Asif Khan 57.5, 4. Another Rainbow (4) N.S. Parmar 57, 5. Blarney Stone (6) A. Ramu 56.5, 6. Princeazeem (3) Dhanu Singh 56.5, 7. Bazinga (12) Rajesh K 56, 8. Happy Dancing (9) M. Naveen 55.5, 9. Regal Force (1) N. Ganesh 55, 10. Ultimate Charm (2) Darshan 55, 11. Unbroken (8) Arshad 55 and 12. Great Celebration (10) P.S. Chouhan 54.5.

1. ARMIN, 2. BLARNEY STONE, 3. GREAT CELEBRATION

8. BHAGAMANDALA PLATE (1,600m), rated 45 to 65, 5-15: 1. I’ve Got Clout (2) Md. Akram 60, 2. Good Time Indeed (7) Arshad 58, 3. Optimisticapproach (11) Darshan 57, 4. Starry Wind (6) Irvan 55.5, 5. Australis (4) Trevor 55, 6. Quick Action (5) Vivek 54.5, 7. Shesmyscript (3) David Allan 54.5, 8. Standout (8) Antony 54.5, 9. Back Of Beyond (12) Md. Asif Khan 52.5, 10. Velocidad (9) Neeraj 52.5, 11. Touch Of Class (1) Dhanu Singh 51.5 and 12. Multifaceted (10) P.S. Chouhan 51.

1. MULTIFACETED, 2. VELOCIDAD, 3. SHESMYSCRIPT

9. DASHMESH STUD PLATE (1,200m), rated 30 to 50, 5-45: 1. Flat Out (12) Darshan 60, 2. Baymax (5) Md. Akram 59, 3. Benediction (11) Trevor 58.5, 4. Wings Of Desire (6) Sandesh 58.5, 5. Secretsuperstar (7) R. Manish 55.5, 6. Princess Holly (2) Rayan 54.5, 7. Sahara (3) Nazerul 54, 8. Stars In His Eyes (4) K. Raghu 53.5, 9. Aceros (8) P.S. Chouhan 53, 10. Charmaine (9) R. Marshall 53, 11. Pink Smile (10) Vijay Kumar 52 and 12. Sun Power (1) Dhebe 50.

1. SAHARA, 2. BAYMAX, 3. ACEROS

Day’s best: SAHARA

Double: LOUISIANA — ARMIN

Jkt: 5, 6, 7, 8 and 9; Tr (i): 1, 2 and 3; (ii): 4, 5 and 6; (iii): 7, 8 and 9.