November 26, 2023 12:14 am | Updated November 25, 2023 06:15 pm IST - Hyderabad

Trainer L.D’Silva’s Livermore, who is in good shape, should score over her rivals in the Golconda 1000 Guineas, the first classic of the Hyderabad winter season, on the opening day’s races here on Sunday (Nov. 26).

1. WINDSCALE PLATE (1,200m), (Terms) Maiden, 2-y-o only (Cat. II) — 1.10 p.m.: 1. Bellingham (2) Suraj Narredu 56, 2. Exclusive Black (5) Md. Ismail 56, 3. Get Lucky (3) R.S. Jodha 56, 4. Cannon Rose (4) P. Sai Kumar 54.5, 5. Glorious Power (1) Afroz Khan 54.5 and 6. White Pearl (6) Akshay Kumar 54.5.

1. BELLINGHAM, 2. WHITE PEARL, 3. EXCLUSIVE BLACK

2. SHRAVAN KUMAR MEMORIAL CUP (Div. II) (1,200m), rated 40 to 65 (Cat. II) — 1. 40: 1. Stoic Hero (8) P. Ajeeth Kumar 60, 2. She Can (3) Akshay Kumar 59.5, 3. Its On (6) B. Nikhil 55.5, 4. Fortunatus (2) Antony Raj S 54.5, 5. Wind Sprite (10) S. Saqlain 54, 6. Divine Connection (4) Md. Ekram Alam 53.5, 7. Proud Mary (7) P. Trevor 53.5, 8. Colt Pistol (1) Abhay Singh 52, 9. Worcester (5) Vivek G 52, 10. Classy Dame (11) Surya Prakash 51.5 and 11. Kenna (9) Kuldeep Singh (Jr) 51.5.

1. SHE CAN, 2. FORTUNAS, 3. DIVINE CONNECTION

3. ROYAL TERN PLATE (1,800m), rated 40 to 65 (Cat. II) — 2. 15: 1. Miss Marvellous (6) A. Imran Khan 60, 2. Shadow Of The Moon (4) Mukesh Kumar 60, 3. Just Incredible (3) Kuldeep Singh (Sr) 59.5, 4. Mandela (1) Akshay Kumar 56.5, 5. Terenga (2) Antony Raj S 55, 6. Divine Destiny (5) Surya Prakash 54.5, 7. Grand Duke (7) R.S. Jodha 54.5, 8. Encore (8) P. Sai Kumar 51.5 and 9. Indian Sniper (9) Ajay Kumar 51.5.

1. SHADOW OF THE MOON, 2. TERENGA, 3. MANDELA

4. MANCHERIAL PLATE (Div. I) (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 2.45: 1. Happy Soul (4) Surya Prakash 61, 2. D Right Time (10) Vivek G 60.5, 3. Queen Empress (12) Abhay Singh 60.5, 4. Capriati (1) P. Sai Kumar 60, 5. Beauty Flame (5) N.B. Kuldeep 56.5, 6. Desert Sultan (11) G. Naresh 55, 7. Swiss Girl (7) Antony Raj S 55, 8. Caraxes (6) Afroz Khan 54, 9. London Bell (8) Md. Ekram Alam 53.5, 10. Wandring Warrior (9) Kuldeep Singh (Sr) 53.5, 11. Bold Beauty (3) Santosh Raj 52.5 and 12. Arnaz (2) B. Nikhil 51.

1. HAPPY SOUL, 2. CAPRIATI, 3. QUEEN EMPRESS

5. SHRAVAN KUMAR MEMORIAL CUP (Div. I) (1,200m), rated 40 to 65 (Cat. II) — 3.15: 1. Commanding Knight (9) Suraj Narredu 60, 2. Hugh Capet (3) Deepak Singh 59, 3. Barbet (7) P. Trevor 55, 4. Adbhut (10) Afroz Khan 54, 5. Star Medal (11) R.S. Jodha 54, 6. Happy Go Lucky (4) Vivek G 53.5, 7. Alexina (8) Ajay Kumar 52, 8. Crimson Rose (6) Abhay Singh 52, 9. Malibu (1) Md. Ekram Alam 51.5, 10. N R I Fantasy (5) Surya Prakash 51.5 and 11. Hard To Toss (2) Likhit Appu 51.

1. BARBET, 2. COMMANDING KNIGHT, 3. ADBHUT

6. PRINCE OF BERAR TROPHY (1,400m), rated 60 to 85 (Cat. II) — 3.45: 1. Ashwa Morocco (6) Ajay Kumar 60, 2. Kancha (1) B. Nikhil 58.5, 3. Tiger Mountain (8) A. Imran Khan 58, 4. Royal Grace (7) Afroz Khan 57.5, 5. Huntingdon (13) S. Saqlain 56.5, 6. Brilliant Star (5) Suraj Narredu 54.5, 7. High Command (10) Akshay Kumar 54, 8. Best Buddy (4) Md. Ekram Alam 53.5, 9. True Icon (2) R.S. Jodha 53, 10. Exotic Dancer (9) Likhit Appu 52, 11. Laurus (3) Santosh Raj 52, 12. N R I Superpower (11) Abhay Singh 52 and 13. Nightmare (12) Surya Prakash 52.

1. HUNTINGDON, 2. HIGH COMMAND, 3. ASHWA MOROCCO

7. GOLCONDA 1000 GUINEAS (Gr. 2) (1,600m), (Terms) Fillies, 3-y-o only — 4.15: 1. Angeles (2) Antony Raj 57, 2. Golden Gazelle (3) Vivek G 57. 3. La Belle (6) P. Trevor 57, 4. Livermore (5) S. Saqlain 57, 5. N R I Doublepower (1) Afroz Khan 57, 6. Silver Act (4) B. Nikhil 57, 7. Starkova (7) Suraj Narredu 57 and 8. West Brook (8) Akshay Kumar 57.

1. LIVERMORE, 2. WEST BROOK, 3. ANGELES

8. MANCHERIAL PLATE (Div. II) (1,400m), rated 20 to 45 — 4.45: 1. Australia (6) Deepak Singh 60.5, 2. Saint Emilion (8) Shivansh 59, 3. Precious (2) Antony Raj 58, 4. Das (5) Kuldeep Singh (Sr) 57, 5. Rochelle (1) Santosh Raj 55.5, 6. Brooklyn Beauty (3) Mohit Singh 55, 7. Cosmico (10) Surya Prakash 55, 8. Sweet Whisper (7) Nakhat Singh 54, 9. N R I Skypower (9) Afroz Khan 53.5, 10. Federer (11) G. Naresh 52.5, 11. Nkalanzinzi (12) P. Sai Kumar 51.5 and 12. Duck Hawk (4) Abhay Singh 50.

1. PRECIOUS, 2. ROCHELLE, 3. BROOKLYN BEAUTY

Day’s Best: LIVERMORE

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5. (ii) 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 1, 2 & 3. (ii) 3, 4 & 5. (iii) 6, 7 & 8.

Tanala: All races.

