Livermore should score in the Smt. Teegala Sulochana Reddy Memorial Cup

October 23, 2023 12:28 am | Updated October 22, 2023 06:29 pm IST - Hyderabad

The three-year-old filly Livermore should score over her rivals in the Smt. Teegala Sulochana Reddy Memorial Cup, the main event of Monday’s (Oct. 23) races.

1. HALLMARK PLATE (1,600m), rated up to 25 (Cat. III) — 1.30 p.m.: 1. Forever Bond (2) P. Trevor 60, 2. Muaser (3) P. Ajeeth Kumar 60, 3. My Way Or Highway (1) Mohit Singh 60, 4. Canterbury (7) Md. Ekram Alam 58.5, 5. Dream Jewel (5) Akshay Kumar 54.5, 6. I Am Superman (6) Vivek G 54.5 and 7. Ar Superior (4) Santosh Raj 51.

1. FOREVER BOND, 2. DREAM JEWEL, 3. CANTERBURY

2. SIRICILLA PLATE (Div. I) (1,400m), Maiden, 3-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 2.05: 1. Encore (9) R.S. Jodha 60, 2. Sacred Bond (8) Akshay Kumar 57.5, 3. Young Diana (4) Ajay Kumar 57.5, 4. Federer (7) P. Ajeeth Kumar 55, 5. Code Blue (5) Abhay Singh 54.5, 6. Pair Of Wings (1) Mohit Singh 54.5, 7. Tortilla Chip (3) Md. Ismail 54.5, 8. Crown Witness (2) Santosh Raj 53.5 and 9. Ampere’s Touch (6) Surya Prakash 53.

1. YOUNG DIANA, 2. SACRED BOND, 3. ENCORE

3. SIRICILLA PLATE (Div. II) (1,400m) Maiden, 3-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 2.40: 1. Queen Empress (4) Akshay Kumar 60, 2. Windsor (6) Md. Ekram Alam 58.5, 3. Trishul (3) P. Trevor 57.5, 4. Flashing Memories (5) R.S. Jodha 56.5, 5. N R I Fairy (2) Vivek G 55.5, 6. Soorya (---), 7. Deccan Daisy (7) Santosh Raj 55 and 8. No Rule (1) Afroz Khan 54.5.

1. TRISHUL, 2. WINDSOR, 3. QUEEN EMPRESS

4. MANDATE PLATE (2,000m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 3.15: 1. Stunning Art (2) A. Imran Khan 60, 2. Sundance Kid (7) S. Saqlain 60, 3. Ashwa Gajraj (9) Vivek G 59.5, 4. Hoping Sky (4) Mohit Singh 59.5, 5. Life Is Good (3) Md. Ismail 59, 6. Carnival Lady (1) Shivansh 57.5, 7. Original Sin (5) Akshay Kumar 57.5, 8. Das (8) Afroz Khan 56.5 and 9. Magic Princess (6) Abhay Singh 52.

1. ORIGINAL SIN, 2. ASHWA GAJRAJ, 3. DAS

5. S.S. CARDMASTER MEMORIAL CUP (2,000m), rated 40 to 6 (Cat. II) — 3.50: 1. Just Incredible (5) Kuldeep Singh (Sr) 60, 2. True Icon (3) A. Imran Khan 59.5, 3. Path Of Peace (4) Surya Prakash 56, 4. Detective (7) Akshay Kumar 55, 5. Ivanhoe (6) Kuldeep Singh (Jr) 55, 6. Grand Duke (2) Md. Ekram Alam 54.5 and 7. Divine Destiny (1) P. Trevor 53.

1. DETECTIVE, 2. DIVINE DESTINY, 3. TRUE ICON

6. SMT. TEEGALA SULOCHANA REDDY MEMORIAL CUP (1,600m), rated 60 to 85 (Cat. II) — 4.25: 1. Ashwa Morocco (1) Ajay Kumar 60, 2. Top Secret (11) Kuldeep Singh (Sr) 59, 3. Beauty Blaze (10) Kuldeep Singh (Jr) 58.5, 4. Tiger Mountain (7) A. Imran Khan 58, 5. Siddharth (5) Akshay Kumar 55.5, 6. Shazam (12) Mohit Singh 55, 7. Livermore (2) S. Saqlain 53.5, 8. Morior Invictus (9) Surya Prakash 53, 9. Stunning Force (8) Md. Ismail 52.5, 10. High Command (14) P. Trevor 52, 11. Nightmare (4) Shivansh 52, 12. Maximum Glamour (6) Afroz Khan 51.5, 13. Miss Little Angel (13) Abhay Singh 51.5 and 14. N R I Doublepower (3) Vivek G 51.5.

1. LIVERMORE, 2. SIDDHARTH, 3. ASHWA MOROCCO

7. NIJINKSY PLATE (1,200m), 4-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 5.00: 1. Pal Cha (---), 2. Burgundy Black (4) Abhay Singh 59, 3. Divine Connection (3) Md. Ekram Alam 59, 4. Saint Emilion (7) Shivansh 58, 5. D Mincu (9) Deepak Singh 57.5, 6. Ambitious Star (6) R.S. Jodha 55.5, 7. Challenger (---), 8. Precious Gift (5) Ajay Kumar 54.5, 9. Star Cruise (2) Kuldeep Singh (Jr) 54.5, 10. Silver Lining (1) S. Saqlain 53.5 and 11. Special Effort (8) Santosh Raj 51.

1. SAINT EMILION, 2. SILVER LINING, 3. DIVINE CONNECTION

Day’s Best: LIVERMORE

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Mini Jackpot: (i) 1, 2, 3 & 4. (ii) 4, 5, 6 & 7.

Treble: (i) 2, 3 & 4. (ii) 5, 6 & 7.

Tanala: All races.

