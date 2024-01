Livermore favoured to come good in the HPSL Golconda Oaks

January 06, 2024 12:30 am | Updated 12:30 am IST - Hyderabad:

Trainer L. D’ Silva’s Livermore should score over her rivals in the HPSL Golconda Oaks, the main attraction of Saturday’s (Jan. 6) races.

1. HOVERCRAFT PLATE (1,400m) (Terms), 3-y-o only (Cat. II), 12.50 p.m.: 1. Ashwa Yashvir (4) Vivek G 56, 2. Desert Hero (5) Shivansh 56, 3. Duke Of Tuscany (6) P. Trevor 56, 4. Oliver’s Mount (3) Mukesh Kumar 56, 5. Prince (2) R.S. Jodha 56, 6. Rolls Royce (8) Nakhat Singh 56, 7. Hoping Queen (1) Mohit Singh 54.5 and 8. Sugar (7) Abhay Singh 54.5.

1. ROLLS ROYCE, 2. ASHWA YASHVIR, 3. DUKE OF TUSCANY

2. WISHFUL THINKING PLATE (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III), 1.20: 1. Blazing Gun (1) Mukesh Kumar 60.5, 2. China Town (3) P. Ajeeth Kumar 60.5, 3. Toffee (4) Md. Ekram Alam 57.5, 4. Deccan Ranger (5) Mohit SIngh 55, 5. Club Queen (2) R.S. Jodha 54.5, 6. Sucker Punch (6) G. Naresh 53.5, 7. Reining Queen (8) Afroz Khan 51.5 and 8. Samrat (7) Kuldeep Singh (Jr) 50.

1. TOFFEE, 2. BLAZING GUN, 3. SUCKER PUNCH

3. RANGA REDDY CUP (Div. II) (1,200m), rated 40 to 65 (Cat. II), 1.50: 1. Mark My Day (5) Nakhat Singh 60, 2. Stoic Hero (8) P. Ajeeth Kumar 59.5, 3. Happy Go Lucky (1) Ashad Asbar 56.5, 4. Santa Barbara (4) Md. Ekram Alam 54.5, 5. Top In Class (7) N.B. Kuldeep 54, 6. Clefairy (2) Santosh Raj 52, 7. First Class (3) G. Naresh 52 and 8. Ragnarok (6) Kuldeep Singh (Sr) 52.

1. HAPPY GO LUCKY, 2. SANTA BARBARA, 3. RAGNAROK

4. RANGA REDDY CUP (Div. I) (1,200m), rated 40 to 65 (Cat. II), 2.25: 1. Enabling (7) P. Trevor 60, 2. Alexina (3) Ajay Kumar 59, 3. Miss Maya (6) Shivansh 58, 4. Adbhut (1) S. Saqlain 55, 5. Divine Connection (4) Md. Ekram Alam 55, 6. Dyanoosh (5) Md. Ismail 53, 7. Warwick (8) P. Ajeeth Kumar 52 and 8. Classical Music (2) G. Naresh 51.5.

1. DIVINE CONNECTION, 2. ENABLING, 3. MISS MAYA

5. ABERADER PLATE (1,100m), 4-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 3.00: 1. Bold Beauty (3) N.B. Kuldeep 60, 2. That’s My Love (10) Kuldeep Singh (Jr) 59.5, 3. Mix The Magic (9) Mukesh Kumar 59, 4. Final Judgement (12) Vivek G 58.5, 5. Deccan Daisy (6) P. Sai Kumar 58, 6. Noble Heart (8) A.A. Vikrant 58, 7. Fortune Art (7) Santosh Raj 56.5, 8. Galore (4) Md. Ekram Alam 56.5, 9. Bien Pensant (2) Surya Prakash 56, 10. Canterbury (11) S. Saqlain 56, 11. Urgent (5) Shivansh 56 and 12. Exeter (1) G. Naresh 55.5.

1. BOLD BEAUTY, 2. DECCAN DAISY, 3. FINAL JUDGEMENT

6. SRI A.S. KRISHNA MEMORIAL CUP (1,600m), rated 80 and above (Cat. I), 3.35: 1. Black Onyx (9) Shivansh 62, 2. Candy Girl (3) Md. Ekram Alam 60.5, 3. Akido (7) R.S. Jodha 59, 4. Brilliant Star (11) P. Trevor 55, 5. Nugget (4) Vivek G 55, 6. Lucky Zone (6) P. Ajeeth Kumar 53, 7. Icicle (1) Ashad Asbar 51.5, 8. True Icon (8) Santosh Raj 51, 9. Miss Little Angel (5) Ajay Kumar 50, 10. Morior Invictus (10) Surya Prakash 50 and 11. Stunning Force (2) Abhay Singh 50.

1. BRILLIANT STAR, 2. LUCKY ZONE, 3. BLACK ONYX

7. HPSL GOLCONDA OAKS (Gr. 2) (2,400m), Fillies 4-y-o only, 4.10: 1. Livermore (1) S. Saqlain 57, 2. Original Sin (4) Vivek G 57, 3. She Can (2) Mukesh Kumar 57, 4. Sincerity (5) Antony Raj S 57 and 5. Snowpiercer (3) Suraj Narredu 57.

1. LIVERMORE, 2. SHE CAN, 3. SNOWPIERCER

8. MOMENT OF GLORY PLATE (Div. I) (1,200m), rated upto 25 (Cat. III), 4.45: 1. Char Ek Char (1) A. Imran Khan 60, 2. Golden Inzio (7) Kuldeep Singh (Sr) 60, 3. Hurricane Bay (3) Mukesh Kumar 60, 4. London Bell (4) Nakhat Singh 60, 5. That’s My Way (6) Afroz Khan 60, 6. Good Tidings (5) Md. Ismail 59, 7. Inderdhanush (2) Shivansh 59, 8. Flying Hooves (8) Ajay Kumar 58 and 9. Magic Princess (9) Abhay Singh 55.

1. GOLDEN INZIO, 2. GOOD TIDINGS, 3. CHAR EK CHAR

Day’s Best: BRILLIANT STAR

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5, (ii) 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 1, 2 & 3, (ii) 3, 4 & 5, (iii) 6, 7 & 8.

Tanala: All races.