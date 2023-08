Livermore comes up trumps in Y. Shanker Rao Memorial Deccan Fillies Championship Stakes

August 28, 2023 06:28 pm | Updated 06:28 pm IST - Hyderabad:

Trainer Leo D’Silva’s filly Livermore, ridden by S. Saqlain, won the Y. Shanker Rao Memorial Deccan Fillies Championship Stakes, the main attraction of Monday’s (Aug. 28) races. The winner is owned by Mr. M. Ramakrishna Reddy.

Livermore, kept in fourth position by Saqlain till the field entered the home stretch, surged ahead to take charge from West Brook and win comfortably by 3-1/2 lengths.

1. GOVERNOR’S CUP: MYSTERIOUS ANGEL (P. Ajeeth Kumar) 1, Watch My Stride (S. Saqlain) 2, City Of Bliss (Kuldeep Singh (Jr)) 3 and Top Secret (D.S. Deora) 4. 2-3/4, Nose and 1. 1m, 26. 41s. ₹14 (w), 11, 11 and 34 (p). SHP: 29, THP: 88, SHW: 12 and 18, FP: 32, Q: 24, Tanala: 342. Favourite: Mysterious Angel. Owner: Mr. Kersi Homy Vachha. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

2. GRAND PARADE PLATE (Div. II): NUCLEUS (Mohit Singh) 1, Silver Lining (S. Saqlain) 2, Jack Daniel (R.S. Jodha) 3 and Saint Emilion (Akshay Kumar) 4. 3-1/4, 4-1/4 and 7-1/4. 1m, 14.81s. ₹13 (w), 10, 14 and 15 (p). SHP: 35, THP: 31, SHW: 10 and 35, FP: 40, Q: 44, Tanala: 151. Favourite: Nucleus. Owner: Mr. Deepak Choudhary. Trainer: Jasbir Singh.

ADVERTISEMENT

3. RED RUM PLATE: SANGREAL (P. Sai Kumar) 1, Realiza (Antony Raj S) 2, Assured Success (Kuldeep Singh (Sr) ) 3 and Blazing Gun (D.S. Deora) 4. 3/4, 1-1/4 and 1-1/4. 1m, 15.44s. ₹19 (w), 10, 11 and 15 (p). SHP: 41, THP: 38, SHW: 15 and 18, FP: 90, Q: 53, Tanala: 231. Favourite: Sangreal. Owners: The United Racing & Bloodstock Breeders Limited & Mr. Sanjay R. Goyani. Trainer: K.S.V. Prasad Raju.

4. GRAND PARADE PLATE (Div. I): EXCLUSIVE LUCK (Md. Ismail) 1, Pancho (S. Saqlain) 2, Classical Music (Shivansh) 3 and Bien Pensant (P. Ajeeth Kumar) 4. 3/4, 2 and 1-1/4. 1m, 15.92s. ₹27 (w), 14, 10 and 14 (p). SHP: 36, THP: 52, SHW: 20 and 29, FP: 170, Q: 102, Tanala: 490. Favourite: Exclusive Luck. Owners: Mr. G. Narasa Reddy & Mr. Rakesh Reddy Kondakalla. Trainer: Robin Reddy Kondakalla.

5. S. RANGARAJAN MEMORIAL CUP: ENABLING (Akshay Kumar) 1, Painted Apache (Antony Raj S) 2, Kings Best (Hindu Singh) 3 and Nightmare (B.R. Kumar) 4. 6-1/2, Nk and 3-1/2. 1m, 39.41s. ₹25 (w), 13, 14 and 13 (p). SHP: 37, THP: 48, SHW: 19 and 18, FP: 99, Q: 55, Tanala: 169. Favourite: Enabling. Owners: Mr. Cyrus S. Poonawalla, Mr. Adar C. Poonawalla & Mrs. Natasha A. Poonawalla rep. Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd. Trainer: Laxman Singh.

6. KAKATIYA CUP: ADBHUT (Afroz Khan) 1, Happy Go Lucky (Ashad Asbar) 2, Life’s Living (Akshay Kumar) 3 and Alexina (P. Sai Kumar) 4. 3, 2-1/4 and 4-1/4. 1m, 7.27s. ₹27 (w), 11, 21 and 16 (p). SHP: 67, THP: 45, SHW: 16 and 30, FP: 209, Q: 118, Tanala: 492. Favourite: Alexina. Owner: Mr. Harisharan Devgan. Trainer: L. D’Silva.

7. Y. SHANKER RAO MEMORIAL DECCAN FILLIES CHAMPIONSHIP STAKES (Gr. III): LIVERMORE (Speaking Of Which-Sherman Oaks) (S. Saqlain) 1, West Brook (Western Aristocrat-Sugar Bay) (Akshay Kumar) 2, N R I Doublepower (Gusto-Sparkling Crystal) (B.R. Kumar) 3 and Ameerah (Roderic O’ Connor-My Lakshmi) (Neeraj) 4. 3-1/2, 3/4 and Nk. 1m, 40.59s. ₹68 (w), 37 and 10 (p). SHP: 29, THP: 34, SHW: 25 and 15, FP: 197, Q: 93, Tanala: 677. Favourite: West Brook. Owner: Mr. M. Ramakrishna Reddy. Trainer: L. D’Silva.

8. KARIMNAGAR PLATE: DIVINE DESTINY (Akshay Kumar) 1, Exclusive Park (Md. Ismail) 2, Voice Of A Dream (P. Ajeeth Kumar) 3 and Mandela (Ashad Asbar) 4. Not run: Special And Thong . 2-1/4, 2-3/4 and Nk. 1m, 54.36s. ₹21 (w), 14, 12 and 18 (p). SHP: 44, THP: 41, SHW: 19 and 16, FP: 153, Q: 96, Tanala: 602. Favourite: Exclusive Spark. Owners: Mr. Champaklal Zaveri, Mrs. Bindu C. Zaveri rep. Zaveri Stud Farm Pvt. Ltd., Miss Harsha N. Desai & Miss Niti N. Desai. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

Jackpot: 70%: ₹12,619 (40 tkts.) & 30%: 1,730 (125 tkts.).

Treble: (i) 74 (714 tkts.), (ii) 335 (92 tkts.), (iii) 821 (70 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 514 (131 tkts.), (ii) 2,331 (45 tkts.).

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.