Livermore claims the HPSL Golconda Oaks

January 06, 2024 06:25 pm | Updated 06:25 pm IST - Hyderabad

Trainer L.D’ Silva’s champion filly Livermore won the HPSL Golconda Oaks, the main attraction of Saturday’s (Jan. 6) races. The winner is owned by Mr. M. Ramakrishna Reddy.

Livemore, ridden by S. Saqlain, decided to set her own pace over the 2,400m trip. Later as the field entered the home stretch this daughter of Speaking Of Which — Sherman Oaks easily cruised into the lead and decimated her rivals by six lengths.

1. HOVERCRAFT PLATE: DUKE OF TUSCANY (P. Trevor) 1, Desert Hero (Shivansh 2, Hoping Queen (Mohit Singh) 3 and Rolls Royce (Nakhat Singh) 4. Not run: Oliver’s Mount 2, 3-3/4 and 2. 1m 28. 12s. ₹13 (w), 10, 25 and 16 (p). SHP: 141, THP: 36, SHW: 12 and 53, FP: 199, Q: 101, Tanala: 1,220. Favourite: Duke Of Tuscany.

Owners: Mr. K.N. Dhunjibhoy & Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. & Mr. Rama Seshu Eyunni. Trainer: Laxman Singh.

2. WISHFUL THINKING PLATE: SAMRAT (Kuldeep Singh (Jr) ) 1, Toffee (Md. Ekram Alam) 2, Blazing Gun (Mukesh Kumar) 3 and Club Queen (R.S. Jodha) 4. 2, Neck and 6-1/2. 1m 26. 70s. ₹50 (w), 11, 10 and 12 (p). SHP: 27, THP: 49, SHW: 28 and 10, FP: 173, Q 65, Tanala: 372. Favourite: Blazing Gun.

Owner: Mr. Deepak Choudhary. Trainer: Jasbir Singh.

3. RANGA REDDY CUP (Div. II): RAGNAROK (Kuldeep Singh (Sr) ) 1, First Class (G. Naresh) 2, Mark My Day (R.S. Jodha) 3 and Clefairy (Santosh Raj) 4. 4-3/4, Head and 1/2. 1m 12. 22s. ₹29 (w), 10, 28 and 11 (p). SHP: 117, THP: 45, SHW: 13 and 67, FP: 795, Q: 571, Tanala: 4,464. Favourite: Happy Go Lucky.

Owners: Mr. Donald Anthony Netto & Mr. P. Ranga Raju. Trainer: D. Netto.

4. RANGA REDDY CUP (Div. I) : ENABLING (P. Trevor) 1, Miss Maya (Shivansh) 2, Adbhut (S. Saqlain) 3 and Classical Music (G. Naresh) 4. 3/4, 1-1/4 and 5-1/4. 1m 11. 91s. ₹29 (w), 18, 13 and 14 (p). SHP: 33, THP: 33, SHW: 14 and 12, FP: 81, Q: 34, Tanala: 247. Favourite: Miss Maya.

Owners: Mr. Cyrus S. Poonawalla, Mr. Adar C. Poonawalla & Mrs. Natasha A. Poonawalla rep. Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd. Trainer: Laxman Singh.

5. ABERADER PLATE: DECCAN DAISY (P. Sai Kumar) 1, Final Judgement (Vivek G) 2, That’s My Love (Kuldeep Singh (Jr) 3 and Mix The Magic (Mukesh Kumar) 4. Shd, 2-1/2 and 3-1/4. 1m 7. 32s ₹51 (w), 18, 10 and 23 (p). SHP: 29, THP: 71, SHW: 25 and 12, FP: 179, Q: 83, Tanala: 2,274. Favourite: Mix The Magic.

Owners: Mr. Rama Seshu Eyunni & M/s. Manjri Horse Breeders Farm Pvt. Ltd. Trainer: K.S.V. Prasad Raju.

6. SRI A.S. KRISHNA MEMORIAL CUP: CANDY GIRL (Md. Ekram Alam) 1, Miss Little Angel (Ajay Kumar) 2, Icicle (Ashad Asbar) 3 and Black Onyx (Shivansh) 4. 1-1/2, 3 and Head. 1m 38. 13s. ₹28 (w), 12, 22 and 21 (p). SHP: 86, THP: 42, SHW: 20 and 60, FP: 280, Q: 148, Tanala: 1,550. Favourite: Black Onyx.

Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust. Trainer: K. Satheesh.

7. HPSL GOLCONDA OAKS (Gr. 2): LIVERMORE (Speaking Of Which - Sherman Oaks) (S. Saqlain) 1, Original Sin (Multidimensional - Secret Garden) (Vivek G) 2, Snowpiercer (Excellent Art - Ice Glacier) (Suraj Narredu) 3 and She Can (Win Legend - Masquenada) (Mukesh Kumar) 4. 6, 10-3/4 and 10. 2m 31. 96s. ₹18 (w), 14 and 31 (p). SHP: 42, THP: 38, SHW: 10 and 24, FP: 81, Q: 54, Tanala: 111. Favourite: Livermore.

Owner: Mr. M. Ramakrishna Reddy. Trainer: L.D’ Silva.

8. MOMENT OF GLORY PLATE (Div. I): INDERDHARNUSH (Shivansh) 1, Hurricane Bay (Mukesh Kumar) 2, Golden Inzio (Kuldeep Singh) 3 and London Bell (Nakhat Singh) 4. Shd, 3 and 2. 1m 14. 77s. ₹20 (w), 13, 24 and 15 (p). SHP: 105, THP: 52, SHW: 19 and 124, FP: 454, Q: 232, Tanala: 1,376. Favourite: Char Ek Char.

Owner: Mr. Sreeramulu Bommishetty. Trainer: B. Mukesh Kumar.

Jackpot: 70%: ₹4,987 (117 tkts.), 30%: 588 (425 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 4,742 (16 tkts.), (ii) 1,572 (66 tkts.).

Treble: (i) 222 (172 tkts.), (ii) 575 (59 tkts.), (iii) 194 (378 tkts.).