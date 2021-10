Lightning Bolt primed to deliver in main event

Trainer L.V.R. Deshmukh’s Lightning Bolt, who is in fine fettle, should not find it difficult to win the Dundoo Ekambar Memorial Cup, the chief event of Saturday’s (Oct. 23) races.

1. VENUS DE MILO PLATE (Div. I) (1,600m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II), 1.15 p.m.: 1. Aryaman (11) A.A. Vikrant 56, 2. Dream Jewel (7) Ajeeth Kumar 56, 3. First In Line (9) Khurshad Alam 56, 4. Quality Warrior (4) N.B. Kuldeep 56, 5. Royal Support (1) R. Ajinkya 56, 6. Wallop And Gallop (6) Deepak Singh 56, 7. Yesterday (2) Surya Prakash 56, 8. Golden Amaris (10) Mukesh Kumar 54.5, 9. Over Joy (8) Ashad Asbar 54.5, 10. Pink Splendor (5) Aneel 54.5 and 11. Southern Act (3) B.R. Kumar 54.5.

1. ARYAMAN, 2. OVER JOY, 3. FIRST IN LINE

2. RED INDIAN PLATE (1,800m), rated 20 to 45 (Cat. III), 1.45: 1. King Roger (3) Rohit Kumar 60, 2. November Rain (5) Mukesh Kumar 60, 3. Moringa (2) Ashad Asbar 59, 4. Campania (7) Gaurav Singh 58.5, 5. Muaser (1) Nakhat Singh 58.5, 6. Forever Bond (8) Surya Prakash 56, 7. Greek’s Ace (6) Ajit Singh 55 and 8. Epsom (4) Afroz Khan 50.5.

1. FOREVER BOND, 2. KING ROGER, 3. NOVEMBER RAIN

3. VENUS DE MILO PLATE (Div. II) (1,600m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II), 2.15: 1. Ashwa Migsun (1) Ashad Asbar 56, 2. Bandit King (8) Ajit Singh 56, 3. Costello (5) A.A. Vikrant 56, 4. Dream Station (7) Mukesh Kumar 56, 5. My Master (10) Nakhat Singh 56, 6. Salisbury (4) Kiran Naidu 56, 7. Special Effort (3) Gaurav Singh 56, 8. Mireya (6) Rafique Sk. 54.5, 9. Reining Queen (2) Ajeeth Kumar 54.5 and 10. Siri (9) B.R. Kumar 54.5.

1. DREAM STATION, 2. BANDIT KING, 3. SPECIAL EFFORT

4. K. SRINIVAS REDDY MEMORIAL CUP (1,800m), rated 40 to 65 (Cat. II), 2.45: 1. New Look (3) Gaurav Singh 60, 2. Mark My Word (4) Nakhat Singh 58.5, 3. Kesariya Balam (2) Abhay Singh 57.5, 4. Crazy Horse (6) B.R. Kumar 57, 5. Maximum Glamour (1) A.A. Vikrant 56.5, 6. Just Incredible (7) Mukesh Kumar 55.5 and 7. Limoncello (5) R. Ajinkya 54.

1. NEW LOOK, 2. JUST INCREDIBLE, 3. LIMONCELLO

5. BE MY GUEST PLATE (Div. I) (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III), 3.15: 1. City Of Blossom (8) Mukesh Kumar 60, 2. Sandown Park (3) N.B. Kuldeep 59, 3. Ashwa Jauhar (2) Gaurav Singh 58.5, 4. General Atlantic (4) B. Nikhil 57.5, 5. Lifetime (1) Khurshad Alam 56.5, 6. Unmatched (10) Md. Ismail 56.5, 7. Aerial Combat (6) Abhay Singh 53, 8. Blazing Jupiter (7) Aneel 53, 9. Battle Ready (5) A.A. Vikrant 52.5, 10. California Beauty (11) G. Naresh 51.5 and 11. Hashtag (9) Rafique Sk. 51.5.

1. GENERAL ATLANTIC, 2. ASHWA JAUHAR, 3. LIFETIME

6. BE MY GUEST PLATE (Div. II) (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III), 3.45: 1. Beauty On Parade (9) Deepak Singh 60, 2. Stunning Force (1) Mukesh Kumar 59.5, 3. Lifes Song (10) Koushik 59, 4. Nearest (8) Gaurav Singh 58.5, 5. Blue Valentine (7) Surya Prkaash 57, 6. Curcumin (6) R. Ajinkya 56, 7. Angelita (2) Ajeeth Kumar 55, 8. Soul Empress (4) Aneel 54.5, 9. Whiskey Martini (5) Kuldeep Singh 54.5 and 10. Hurricane (3) Abhay Singh 52.5.

1. STUNNING FORCE, 2. NEAREST, 3. BEAUTY ON PARADE

7. DUNDOO EKAMBAR MEMORIAL CUP (1,600m), rated 80 and above (Cat. I), 4.15: 1. Lightning Bolt (5) Gaurav Singh 63, 2. Titus (7) Deepak Singh 60, 3. Premier Action (4) Mukesh Kumar 59.5, 4. Prince Valiant (6) Khurshad Alam 58.5, 5. Havelock Cruise (2) A.A. Vikrant 56.5, 6. N R I Valley (1) Abhay Singh 53.5 and 7. Skipton (3) S.S. Tanwar 51.

1. LIGHTNING BOLT, 2. N R I VALLEY, 3. TITUS

8. SOLARIO PLATE (1,200m), rated up to 25 (Cat. III), 4.45: 1. Flamingo Fame (1) Santosh Raj 60, 2. Golden Forza (9) Mukesh Kumar 60, 3. City Queen (12) Deepak Singh 59.5, 4. Air Salute (10) N.B. Kuldeep 59, 5. Mehrnoosh (7) Rafique Sk. 59, 6. Sea Wolf (6) Ajit Singh 59, 7. Inception (2) B. Nikhil 58.5, 8. Elegant Stroke (11) C.P. Bopanna 58, 9. Starwalker (4) Ajeeth Kumar 58, 10. Silver Set (8) Surya Prakash 57.5, 11. Thunder Road (3) Kuldeep Singh 57.5, 12. Big Day (5) Nakhat Singh 56, 13. Good Tidings (15) Md. Ismail 55.5, 14. Acadian Angel (14) G. Naresh 53 and 15. Elmira (13) Afroz Khan 52.5.

1. FLAMINGO FAME, 2. THUNDER ROAD, 3. SEA WOLF

Day’s Best: LIGHTNING BOLT

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8. Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5; (ii) 5, 6, 7 & 8. Treble: (i) 1, 2 & 3. (ii) 3, 4 & 5. (iii) 6, 7 & 8. Tanala : All races.