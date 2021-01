Lightning Bolt looks good for an encore

Hyderabad:

03 January 2021 00:30 IST

Lightning Bolt, who won well in his last outing, may score an encore in the Zoom Zoom Plate, the feature event of Sunday’s (Jan. 3) races.

1. HARIDWAR PLATE (1,200m), (Terms) Maiden 3-y-o only (Cat. II), 1.45 p.m.: 1. Akido (1) Nakhat Singh 56, 2. Bruno (2) Darshan R N 56, 3. Dream Station (7) Kuldeep Singh 56, 4. Jarvis (10) Ajeeth Kumar 56, 5. Pedro Planet (6) Kiran Naidu 56, 6. Space Walk (9) C.P. Bopanna 56, 7. Sye Ra (3) Afroz Khan 56, 8. Burano (8) Gaddam 54.5, 9. Moonlight Ruby (5) A.A. Vikrant 54.5 and 10. Unmatched (4) Koushik 54.5.

1. AKIDO, 2. JARVIS, 3. UNMATCHED

2. OSMAN SAGAR PLATE (Div. I) (1,200m), rated upto 25 (Cat. III), 2.15: 1. Africanus (4) Abhay Singh 62, 2. Big Day (2) Jitendra Singh 62, 3. Fantastic Show (8) Darshan R N 62, 4. Farmville (7) Mukesh Kumar 62, 5. Golden Lace (1) Deepak Singh 62, 6. Starwalker (11) Rohit Kumar 62, 7. Hashtag (10) Gaurav Singh 61.5, 8. Vallee Ikon (3) A.A.Vikrant 61, 9. Acadian Angel (5) Santosh Raj N R 59, 10. Agilis (9) Surya Prakash 56.5 and 11. Light Music (6) Nakhat Singh 50.

1. STARWALKER, 2. LIGHT MUSIC, 3. FARMVILLE

3. MEGATOP PLATE (Div. I) (1,400m), 5-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 2.45: 1. Linewiler (3) Gaurav Singh 60, 2. Mr. Shanghai (11) Darshan R N 59.5, 3. Tiger Of The Sea (1) Surya Prakash 58, 4. Solo Winner (12) Jitendra Singh 57.5, 5. Super Angel (5) Abhay Singh 57, 6. Wood Bridge (6) Md. Ismail 55.5, 7. Story Teller (8) Nakhat Singh 54.5, 8. Tapatio (7) A.A. Vikrant 53.5, 9. Stormy (10) B.R. Kumar 52.5, 10. Let It Be Me (2) G. Naresh 51.5, 11. Sacred Lamp (13) Ajit Singh 51.5, 12. Super Act (9) Gaddam 51 and 13. Secret Command (4) Santosh Raj N R 50.5.

1. SUPER ANGEL, 2. TAPATIO, 3. STORY TELLER

4. OSMAN SAGAR PLATE (Div. II) (1,200m), rated up to 25 (Cat. III), 3.15: 1. Air Salute (7) Santosh Raj N R 62, 2. Crackershow (9) B.R. Kumar 62, 3. Millennia (1) Abhay Singh 62, 4. Misty River (8) Gaurav Singh 62, 5. Negress Princess (4) Koushik 62, 6. Bedazzled (5) Nakhat Singh 61.5, 7. Gold Label (2) Jitendra Singh 60, 8. Whiskery (3) Surya Prakash 59.5, 9. Hopscotch (6) Kuldeep Singh 54.5 and 10. Golden Faraska (10) G. Naresh 51.

1. HOPSCOTCH, 2. AIR SALUTE, 3. BEDAZZLED

5. OLYMPIC FLAME PLATE (1,400m), rated 40 to 65 (Cat. II), 3.45: 1. Havelock Cruise (8) Deepak Singh 60, 2. British Empress (1) Koushik 59, 3. Dandy Man (9) Ashad Asbar 58, 4. That’s My Magic (12) Mukesh Kumar 57.5, 5. Private Empire (2) Kiran Naidu 55.5, 6. Call Of The Blue (4) Abhay Singh 54, 7. Miss Marvellous (3) G. Naresh 54, 8. Spicy Star (11) Gaurav Singh 54, 9. Lockhart (7) Ajeeth Kumar 53.5, 10. Blazer (14) Afroz Khan 52.5, 11. Tetra Rama (13) Kuldeep Singh 52.5, 13. Ulysses (6) Md. Ismail 51.5 and 14. Gazebo (10) B.R. Kumar 50.5.

1. HAVELOCK CRUISE, 2. PRIVATE EMPIRE, 3. BRITISH EMPRESS

6. ZOOM ZOOM PLATE (1,600m), rated 60 to 85 (Cat. II),4.15: 1. Air Strike (4) B.R. Kumar 61.5, 2. Paso Robles (6) Kiran Naidu 61, 3. Champion Bull (9) Ashad Asbar 58, 4. Staridar (3) Koushik 57, 5. That’s My Class (11) Md. Ismail 57, 6. Mark My Word (8) C.P. Bopanna 56.5, 7. Artistryy (12) Gaurav Singh 56, 8. Reno Star (1) Kuldeep Singh 56, 9. Lightning Bolt (5) Ajeeth Kumar 54.5, 10. Southern Legacy (2) S.S. Tanwar 54, 11. N R I Symbol (10) Darshan R N 53 and 12. Ashwa Yashobali (7) Gaddam 50.

1. LIGHTNING BOLT, 2. PASO ROBLES, 3. STARIDAR

7. MEGATOP PLATE (1,400m), 5-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 4.45: 1. Once More (10) Santosh Raj N R 60, 2. Red Snaper (5) Abhay Singh 60, 3. Explosive (3) Mukesh Kumar 59.5, 4. Golden Hope (1) Md. Ismail 59, 5. Promiseofhappiness (11) A.A. Vikrant 56.5, 6. Mawelll (6) Darshan R N 56, 7. Platinum Claasz (12) Afroz Khan 56, 8. Starboy (4) Ashad Asbar 55.5, 9. Red River (7) B.R. Kumar 54.5, 10. Brush The Sky (9) Ajeeth Kumar 53.5, 11. Glendale (2) G.Naresh 52, 12. Bob Campbell (8) Ajit Singh 51 and 13. Honourable Guest (13) Gaddam 50.5.

1. MAXWELL, 2. RED SNAPER, 3. EXPLOSIVE

Day’s best: SUPER ANGEL

Double: AKIDO — MAXWELL

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Mini jackpot: (i) 1, 2, 3 & 4. (ii) 4, 5, 6 & 7.

Treble: (i) 2, 3 & 4. (ii) 5, 6 & 7.

Tanala: All races.