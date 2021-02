Lightning Bolt does the ’trick

Lightning Bolt (P. Trevor up) scored a hat-trick by winning the Peddapalli Plate, the chief event of Sunday’s (Feb. 7) races. The winner is owned by Mr. Zavaray S. Poonawalla & Mrs. Simone Z. Poonawalla rep. Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. Vijay Kumar Gupta & Mr. Susheel Kumar Gupta rep. Vijay Racing & Farms Pvt. Ltd. & Mr. Aditya P. Thackersey. L.V.R. Deshmukh trains the winner.

1. GANGOTRI PLATE (Div. II) (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III): TRUMP STAR (Suraj Narredu) 1, Blissful (Nakhat Singh) 2, Star Dancer (Kiran Naidu) 3 and Tapatio (Surya Prakash) 4. Not run: Berkeley and Star Babe. 1/2, 1/2 and 1/2. 1m, 12.92s. ₹9 (w), 6, 6 & 7 (p). SHP: 15, THP: 18, FP: 33, Q: 15, Tanala: 81. Favourite: Trump Star. Owners: Mr. Eswarachandra Rajagopal Tripuraneni, Mr. G. Raghunandan Chary, Mr. Prabhakar Chowdary Tripuraneni & Mr. P. Ranga Raju. Trainer: D. Netto.

2. ARISTOCRAT PLATE (1,400m), Maiden, 3-y-o only (Cat. II): NEW LOOK (Kiran Naidu) 1, Best Buddy (Nakhat Singh) 2, Salisbury (Suraj Narredu) 3 and Key To Time (Koushik) 4. Not run: Syre Ra, Muaser and Spectacular Cruise. 2-1/4, 2 and Nose. 1m, 27.62s. ₹22 (w), 6, 9 and 11 (p). SHP: 28, THP: 28, FP: 365, Q: 261, Tanala: 1,220. Favourite: Salisbury. Owners: Kunwar Digvijay Singh Shekhawat. Trainer: N. Ravinder Singh.

3. DECCAN PRINCE PLATE (Div. I) (1,400m), rated 40 to 65 (Cat. II): BRITISH EMPRESS (Akshay Kumar) 1, That’s My Magic (Md. Ismail) 2, Red Snaper (Kiran Naidu) 3 and Dandy Man (Trevor) 4. 1-1/2, 3/4 and 2, 1m, 26.14s. ₹9 (w), 6, 14 and 12 (p). SHP: 56, THP: 91, FP: 225, Q: 128, Tanala: 4, 209. Favourite: British Empress. Owners: Mr. Rama Seshu Eyunni & Mr. P. Prabhakar Reddy. Trainer: R.H. Sequeira.

4. SUNNY BLOSSOM PLATE (2,000m), rated 20 to 45 (Cat. III): SAFFRON ART (Suraj Narredu) 1, Melting Ice (Nakhat Singh) 2, Grand Finale (B.R. Kumar) 3 and Eagle Bluff (Akshay Kumar) 4. 2-1/4, 6-3/4 and Sh. 2m, 4.45s. ₹11 (w), 8, 10 and 9 (p). SHP: 37, THP: 33, FP: 120, Q: 96, Tanala: 935. Favourite: Saffron Art. Owner: Mr. S. Pathy. Trainer: Laxman Singh.

5. GANGOTRI PLATE (Div. I) (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III): SOUTHERN PRINCESS (Trevor) 1, Certitude (Suraj Narredu) 2, Whiskey Martini (Mukesh Kumar) 3 and Linewiler (Deepak Singh) 4. Not run: Green Turf. 2, 1/2 and 2-1/2. 1m, 12.67s. ₹9 (w), 5, 6 & 7 (p). SHP: 16, THP: 20, FP: 22, Q: 12, Tanala: 56. Favourite: Southern Princess. Owners: Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla & Mrs. Simone Z. Poonawalla rep. Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd. & Mr. Vijay Kumar Gupta & Susheel Kumar Gupta rep. Vijay Racing & Farms Pvt. Ltd. Trainer: Laxman Singh.

6. DECCAN PRINCE PLATE (Div. II) (1,400m), rated 40 to 65 (Cat. II): CRAZY HORSE (Akshay Kumar) 1, Forever Splendour (Trevor) 2, Mark My Day (B. R. Kumar) 3 and Ayur Shakti (Ajeeth Kumar) 4. Not run: Mystery. Hd, 5-1/2 and 3/4. 1m, 24.61s. ₹20 (w), 7, 5 and 9 (p). SHP: 28, THP: 25, FP: 52, Q: 11, Tanala: 199. Favourite: Forever Splendour. Owners: Mr. Prabhakar Chowdary Tripuraneni, Mr. Aziz Ahmed Khan, Mr. Mirza Ayub Baig, Mr. Sudheer Reddy & Mr. Satyanarayana Reddy Pannala. Trainer: S.S.F. Hassan.

7. PEDDAPALLI PLATE (1,400m), rated 60 to 85 (Cat. II): LIGHTNING BOLT (Trevor) 1, Agni (Suraj Narredu) 2, Sovet Pride (Akshay Kumar) 3 and Prince Valiant (Surya Prakash) 4. 1/2, 3-1/4 and nk. 1m, 24.96s. ₹10 (w), 6, 8 and 6 (p). SHP: 22, THP: 30, FP: 45, Q: 36, Tanala: 98. Favourite: Lightning Bolt. Owners: Mr. Zavaray S. Poonawalla & Mrs. Simone Z. Poonawalla rep. Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. Vijay Kumar Gupta & Mr. Susheel Kumar Gupta rep. Vijay Racing & Farms Pvt. Ltd. & Mr. Aditya P. Thackersey. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

8. STORM TROOPER PLATE (1,600m), rated up to 25 (Cat. III): PRIME GARDENIA (Ajeeth Kumar) 1, Astronaut (P. Gaddam) 2, Kintsugi (Abhay Singh) 3 and Queen Blossom (Kiran Naidu) 4. Not run: Alexanderthegreat. 1/2, 1 and 1/2. 1m, 41.12s. ₹23 (w), 9, 20 and 12 (p). SHP: 57, THP: 29, FP: 343, Q: 244, Tanala: 1,833. Favourite: A Hundred Echoes. Owner: Mr. K. Mallikarjuna Rao. Trainer: Robin Reddy Kondakalla.

Jackpot: 70% ₹2,155 (98 tkts.) and 30%: 96 (938 tkts.).

Treble: (i) 300 (96 tkts.), (ii) 45 (260 tkts.), (iii) 418 (65 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 901 (21 tkts.), (ii) 669 (45 tkts.).