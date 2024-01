Light The World bags the S. Rangarajan Memorial Trophy

January 21, 2024 07:33 pm | Updated 07:34 pm IST - CHENNAI

Light The World (F. Norton up) won the S. Rangarajan Memorial Trophy (1,100m), the feature event of the races held here on Sunday (Jan. 21).

The winner is owned by M/s. Cairnhill Stud Farm & M/s. Saringa Racing and trained by Vijay Singh.

1. REVELATION HANDICAP: SEEKING THE STARS (L.A. Rozario) 1, Safety (Inayat) 2, Aurora Borealis (Farid Ansari) 3 and Western Girl (P. Siddaraju) 4. 3-1/4, 2-1/2 and nose. 1m, 12.63s. Rs. 14 (w), 17, 28 and 63 (p), SHP: 64, THP: 70, FP: 297, Q: 394, Tla: 4,102.

Owner: M/s. Rapar’s Galloping Stars rep by Mr. Rajendran. Trainer: S.P. Shaw.

2. MANITOU HANDICAP: GANTON (P. Siddaraju) 1, Reign Of Terror (Koshi Kumar) 2, Wisaka (P. Vikram) 3 and Cloud Jumper (A.S. Peter) 4. 1-1/4, nk and 1/2. 1m, 26.67. Rs. 16 (w), 14, 15 and 27 (p), SHP: 51, THP: 97, FP: 70, Q: 52, Tla: 2,608.

Owner: M/s. The Rajagiri Rubber & Produce Co. Trainer: J.E. Mckeown.

3. ALAINDAIR HANDICAP: ROYAL NOBILITY (Farid Ansari) 1, Queen Of Fame (Koshi Kumar) 2, Touch Of Fury (Shyam Kumar) 3 and Memory Lane (A.S. Peter) 4. 2-3/4, 3-3/4 and 1-1/2. 1m, 40.33s. Rs. 14 (w), 10, 19 and 55 (p), SHP: 34, THP: 57, FP: 137, Q: 60, Tla: 479.

Owner: Mr. A.C. Muthiah. Trainer: R. Foley.

4. GREY GASTON HANDICAP (Div. I): TYCOONIST (P. Vikram) 1, Celeste (Ashhad Asbar) 2, Admiral Shaw (Inayat) 3 and Sweet Fragrance (Koshi Kumar) 4. 1-3/4, shd and 1-1/4. 1m, 25.79s. Rs. 425 (w), 59, 10 and 17 (p), SHP: 35, THP: 35, FP: 582, Q: 272, Tla: 2,330.

Owner: Mr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust.

5. S. RANGARAJAN MEMORIAL TROPHY: LIGHT THE WORLD (F. Norton) 1, Falconbridge (Farid Ansari) 2, Vinalia (P. Vikram) 3 and Charukala (Suraj Narredu) 4. 6, 1/2 and 3/4. 1m, 6.60s. Rs. 103 (w), 25 and 41 (p), SHP: 34, THP: 62, FP: 476, Q: 250, Tla: 2,738.

Owners: M/s. Cairnhill Stud Farm & M/s. Saringa Racing. Trainer: Vijay Singh.

6. GREY GASTON HANDICAP (Div. II): ROMUALDO (P. Siddaraju) 1, Annexed (Ram Nandan) 2, Priceless Beauty (Suraj Narredu) 3 and Sensibility (P. Vikram) 4. Not run: Clockwise. Rs. 89 (w), 14, 12 and 10 (p), SHP: 45, THP: 21, FP: 295, Q: 147, Tla: 1,010.

Owners: Mr. Vazhaparambil J. Joseph & Mr. Bharat V Epur. Trainer: Sebastian.

Jkt: Rs. 34,060 (carried over), Runner-up: 7,298 (2 tkts), Mini jkt: 8,483 (carried over), Tr: 12,163 (2 trkts).