Leopard Rock springs a surprise in Zavaray S. Poonawalla Sprinters’ Challenge 

April 01, 2023 08:48 pm | Updated 08:49 pm IST - Mumbai:

The 10-to-1 long-shot Leopard Rock, ridden by Yash Narredu, won the Zavaray S. Poonawalla Sprinters’ Challenge in a record time of 1m, 8.79s, the stellar attraction of the Indian Racing Carnival (Day-1), held here on Saturday (April 1). The winner is owned by Mr. Jaydev M. Mody rep. J.M. Livestock Pvt. Ltd. & Mr. Dilip G. Jhangiani, Mr. Sunil G. Jhangiani & Mr. Milan J. Patel rep. Equest (India) Pvt. Ltd. Deepesh Narredu trains the winner.

1. ACT IN TIME MILLION: GANGSTER (Haridas Gore) 1, Brave Beauty (P. Trevor) 2, Amber Knight (V. Bunde) 3 and Jerusalem (Sandesh) 4. 3-1/2, 3-1/4 and 3/4. 2m, 01.15s. ₹62 (w), 23, 17 and 75 (p). SHP: 42, FP: 230, Q: 163, Tanala: 8,146. Favourite: Justin. Owner: Mr. Jaydev M. Mody rep. J.M. Livestock Pvt. Ltd. Trainer: Behram Cama.

2. BLUE HORIZON MILLION: ATAASH (P. Trevor) 1, Kariena (Neeraj) 2, Cipher (Imran Chisty) 3 and Fortune Teller (Peter) 4. 1-1/4, 3/4 and 1/2. 1m, 24.09s. ₹21 (w), 14, 17 and 75 (p). SHP: 58, FP: 119, Q: 123, Tanala: 2,625 and 1,607. Favourite: Ataash. Owners: Mrs. Bakhtawar B. Chenoy, Miss Nazzak B. Chenoy, Ms. Ameeta Mehra rep. Mehra Stud and Agricultural Farms Pvt. Ltd. & Mr. Govind Gandhi. Trainer: Nazzak B. Chenoy.

3. TURF AUTHORITIES OF INDIA MILLION: CHARLIE (Bhawani Singh) 1, Dangerous (Sandesh) 2, It’s My Time (Trevor) 3 and Dexa (Mustakim Alam) 4. 1-1/4, Nk and 2-3/4. 1m, 35.65s. ₹88 (w), 21, 13 and 13 (p). SHP: 47, FP: 203, Q: 79, Tanala: 466 and 221. Favourite: Dangerous. Owners: Mr. Peter Deubet & Mrs. Farzin V. Gaekwad. Trainer: Vinesh.

4. ZAVARAY S. POONAWALLA JUVENILE MILE: BELIEVE (Sandesh) 1, The Godfather (Trevor) 2, Sea The Sun (P.S. Chouhan) 3 and Livermore (C.S. Jodha) 4. Nk, 5-1/2 and 1/2. 1m, 36.32s. ₹56 (w), 21 and 14 (p). SHP: 29, FP: 139, Q: 135, Tanala: 264 and 62. Favourite: Sea The Sun. Owners: Mr. Ketan S. Wakkar, Mrs. Jalpa K. Boricha & Ms. Roshni C. Punjabi rep. Aditya Solar Solution (PF) & Mr. Sultan Singh rep. Sohna Stud Farm Pvt. Ltd. Trainer: S. Waheed.

5. SWEEPING SUCCESS MILLION: PRIDE’S ANGEL (Neeraj Rawal) 1, Golden Neil (Mustakim) 2, Yukan (P. Trevor) 3 and Mojito (Parmar) 4. Nose, Shd and 3/4. 1m, 22.10s. ₹88 (w), 13, 18 and 20 (p). SHP: 38, FP: 177, Q: 281, Tanala: 1,710 and 620. Favourite: Mojito. Owners: Mr. Sudendu Shah, Mr. K.M. Shah, Mrs. Preeti C. Shah, Mr. Tanmay V. Mathurawala & Mrs. Pooja S. Shah. Trainer: Imtiaz A. Sait.

6. ZAVARAY S. POONAWALLA SPRINTERS’ CHALLENGE: LEOPARD ROCK (Yash Narredu) 1, Iron Age (P. Trevor) 2, Market King (Sandesh) 3 and Isn’t She Beautiful (Neeraj) 4. 1-1/2, 1/2 and Lnk. 1m, 8.79s. (Record time) ₹92 (w), 14, 11 and 28 (p). SHP: 30, FP: 386, Q: 92, Tanala: 750 and 559. Favourite: Iron Age. Owners: Mr. Jaydev M. Mody rep. J.M. Livestock Pvt. Ltd. & Mr. Dilip G. Jhangiani, Mr. Sunil G. Jhangiani & Mr. Milan J. Patel rep. Equest (India) Pvt. Ltd. Trainer: Deepesh Narredu.

7. ARKTOUROS MILLION: CHARMING STAR (Mustakim Alam) 1, Red Dust (K. Nazil) 2, Arbitrage (Haridas Gore) 3 and Adamas (Peter) 4. 2, 1-1/4 and Lnk. 1m, 10.82s. ₹119 (w), 42, 43 and 29 (p). SHP: 144, FP: 9,404, Q: 1,995, Tanala: 16, 457 and 7,053. Favourite: Superimpose. Owners: Mr. Bharat Shah, Mr. Hamid A. Moochhala, Ms. Amla Samantha, Mr. Shailesh B. Ghatlia & Mr. Narendra Lagad. Trainer: Narendra Lagad.

Jackpot: 70%: ₹1,72,280 (1 tkt.) & 30%: 4,615 (16 tkts.).

Treble: 2,654 (11 tkts.).

Super Jackpot: 100%: 68, 346 (c/f).