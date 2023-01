Leopard Rock may score again in the South India Sprinters Trial Stakes

January 28, 2023 12:52 am | Updated 12:52 am IST - CHENNAI

Leopard Rock, who maintains form, may score again in the South India Sprinters Trial Stakes (1,200m), the feature event of the races to be held here on Saturday (Jan. 28).

1. ALEXANDRIA HANDICAP (1,400m), 5-y-o & over, rated 00 to 25, 2.15 p.m.: 1. Cloud Jumper (3) Mukesh Kumar 60, 2. Abilitare (8) S.A. Amit 59.5, 3. Kikata (4) P.S. Kaviraj 59.5, 4. Wise Don (7) Ramandeep 58, 5. Amazing Kitten (6) Manikandan 55, 6. Lady Zeen (5) Farid Ansari 55, 7. Three Of A Kind (1) P. Sai Kumar 55 and 8. Regal Kid (2) Likith Appu 53.5.

1. KIKATA, 2. LADY ZEEN, 3. THREE OF A KIND

2. GOLD STREET HANDICAP (1,000m), rated 20 to 45, 2.45: 1. Zucardi (9) S. Saqlain 60, 2. Sinatra (5) P. Sai Kumar 57, 3. Glorious Sunlight (10) Inayat 56.5, 4. Palsy Walsy (2) M.S. Deora 53.5, 5. Chaposa Springs (4) S. Kamble 52.5, 6. Glorious Evening (6) N. Murugan 52.5, 7. Aad Riti (-) (-) 52, 8. Ascot Queen (3) Farhan Alam 52, 9. Great Spirit (8) M. Bhaskar 52, 10. Sangavai (7) B. Dharshan 52 and 11. Tudor Crown (1) Shyam Kumar 52.

1. CHAPOSA SPRINGS, 2. ZUCARDI, 3. SINATRA

3. DIVINE LIGHT HANDICAP (1,400m), 6-y-o & over, rated 60 to 85 (out station horses eligible), 3.15: 1. Ayur Shakti (5) Inayat 61, 2. Night Hunt (8) S.A. Amit 60.5, 3. Karadeniz (3) P.S. Kaviraj 54.5, 4. Lordship (4) Yash Narredu 54.5, 5. Renegade (6) Likith Appu 54.5, 6. Illustrious Ruler (7) Farid Ansari 52, 7. Cuban Pete (2) A. Ayaz Khan 51.5 and 8. Grandiose (1) P. Sai Kumar 50.5.

1. AYUR SHAKTI, 2. ILLUSTRIOUS RULE, 3. LORDSHIP

4. RED MILLS MILLION (1,400m), maiden 3-y-o only (out station horses eligible), (Terms), 3.45: 1. Brave Trooper (7) S. Saqlain 56, 2. I Want It All (4) C. Brisson 56, 3. Multicrown (5) S. Kamble 56, 4. Swarga (2) P. Ajeeth Kumar 56, 5. Divine Splendour (6) P. Sai Kumar 54.5, 6. Flurry Heart (1) Ramandeep 54.5 and 7. Miss Allure (3) Yash Narredu 54.5.

1. MISS ALLURE, 2. BRAVE TROOPER, 3. SWARGA

5. SOUTH INDIA SPRINTERS TRIAL STAKES (1,200m), 4-y-o & over (Terms), 4.15: 1. Leopard Rock (4) Yash Narredu 60, 2. Gods Plan (3) S.A. Amit 58, 3. Hope And Glory (5) P.S. Kaviraj 58, 4. Mzilikazi (2) P. Sai Kumar 58, 5. The Sovereign Orb (1) P. Ajeet Kumar 58 and 6. O Hansini (6) S. Saqlain 56.5.

1. LEOPARD ROCK, 2. O HANSINI, 3. THE SOVEREIGN ORB

6. IN THE SPOTLIGHT HANDICAP (1,200m), rated 40 to 65, 4.45: 1. Succession (4) Yash Narredu 60, 2. Gold Kite (10) Dashrath Singh 59, 3. Valeska (7) P. Ajeeth Kumar 57.5, 4. Waytogo (6) Ramandeep 57, 5. Annexed (2) S. Kabdhar 53.5, 6. Augusta (3) S. Saqlain 54.5, 7. Andromeda Sky (9) Shyam Kumar 53, 8. Break The Silence (5) Farhan Alam 53, 9. Grey Twilight (1) B. Dharshan 53 and 10. Lebua (8) S.A. Amit 53.

1. VALESKA, 2. GOLD KITE, 3. LEBUA

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr (i): 1, 2, & 3; (ii) 4, 5 & 6.