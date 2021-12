Leopard Rock judiciously prepared

Leopard Rock, who has been judiciously prepared, may score in the Stewards Trophy (1,200m), the feature event of the opening day’s races to be held here on Thursday (Dec. 16)

1. SENTOSA COVE HANDICAP (Div. II), (1,200m), 5-y-o & over, rated 20 to 45, 1.15 p.m.: 1. Pappa Rich (2) Sai Vamsi 60, 2. Kings Show (5) C. Umesh 59, 3. Full Bloom (4) Farid Ansari 57.5, 4. Rush More (7) A. Ayaz Khan 56.5, 5. Daiyamondo (8) S. Kamble 54.5, 6. God’s Wish (3) Manikandan 54, 7. Renzaccio (9) S. Kabdhar 54, 8. Fabulous Show (6) P. Sai Kumar 53.5 and 9. Sifan (1) Ishwar Singh 53.5.

1. DAIYAMONDO, 2. FULL BLOOM, 3. KINGS SHOW

2. BABYLON HANDICAP (1,000m), Maiden 3-y-o only, rated 20 to 45, 1.45: 1. Valeska (2) Nikhil Naidu 60, 2. Anastasia (4) Yash Narredu 59.5, 3. Come Calling (10) K.V. Baskar 59.5, 4. War Chieftain (1) C. Umesh 59.5, 5. Bay Of Naples (9) P. Sai Kumar 58.5, 5. Masterpiece (5) Akshay Kumar 58.5, 7. Sovereign Power (3) Nakhat Singh 58.5, 8. Amarone (6) Dhanu Singh 58, 9. First Empress (7) Rajendra Singh 58 and 10. Beauregard (8) C. Brisson 57.5.

1. VALESKA, 2. ANASTASIA, 3. BAY OF NAPLES

3. THEOLOGY HANDICAP (Div. II), (1,000m), rated 20 to 45, 2.15: 1. Kristalina (8) C. Brisson 60, 2. Annexed (7) Shahar Babu 58, 3. Flying Safe (9) Yash Narredu 55, 4. Glorious Symphony (5) Inayat 54.5, 5. Platini (1) M. Bhaskar 53.5, 6. Tifosi (6) Dhanu Singh 53, 7. Uncle Sam (2) Ashhad Asbar 53, 8. Priceless Treasure (3) R. Manish 51 and 9. Ocarina (4) Md. Farhan Alam 50.5.

1. FLYING SAFE, 2. GLORIOUS SYMPHONY, 3. KRISTALINA

4. THEOLOGY HANDICAP (Div. I), (1,000m), rated 20 to 45, 2.45: 1. Amore (5) S. Kabdhar 60, 2. Empress Eternal (2) Nakhat Singh 59.5, 3. Strong Breeze (6) Akshay Kumar 59.5, 4. Glorious Legend (7) Nikhil Naidu 59, 5. Star Proof (1) N. Murugan 59, 6. William Wallace (4) Yash Narredu 59, 7. Fiat Justitia (3) Shahzad Alam 58 and 8. Epistoiary (8) Manikandan 54.5.

1. EMPRESS ETERNAL, 2. STRONG BREEZE, 3. WILLIAM WALLACE

5. APACHE HANDICAP (1,000m), rated 40 to 65, 3.15: 1. Lordship (7) Akshay Kumar 60, 2. Strom Flag (12) Shaliyar Khan 59, 3. Mon General (6) S. Kabdhar 58.5, 4. Shalem (11) C. Umesh 57.5, 5. Celeritas (8) M.S. Deora 56, 6. Corona Del Corsa (5) S. Mubarak 54.5, 7. Skylight (2) Kuldeep Singh 53.5, 8. Lady Royal (10) Nikhil Naidu 52.5, 9. Rippling Waters (1) Nakhat Singh 52.5, 10. Rhiannon (9) Koshi Kumar 52, 11. Pacific (3) Manikandan 51.5 and 12. Proud (4) Ashhad Asbar 51.

1. SKYLIGHT, 2. LADY ROYAL, 3. SHALEM

6. STEWARDS TROPHY (1,200m), rated 80 & above, 3.45: 1. Mzilikazi (5) C. Umesh 60, 2. Tudor Treasure (4) Nakhat Singh 57.5, 3. Leopard Rock (1) Yash Narredu 57.5, 4. Gods Plan (6) P. Sai Kumar 56, 5. Wakeful (2) Dhanu Singh 56, 6. Glorious Destiny (7) Md. Farhan Alam 54 and 7. Emelda (3) Akshay Kumar 52.5.

1. LEOPARD ROCK, 2. MZILIKAZI, 3. WAKEFUL

7. SENTOSA COVE HANDICAP (Div. I), (1,200m), 5-y-o & over, rated 20 to 45, 4.15: 1. Star Fling (7) Akshay Kumar 60, 2. Trending Princess (4) Dhanu Singh 59.5, 3. Chaitanya (9) Ishwar Singh 57, 4. Red Hot Jet (6) Kuldeep Singh 57, 5. Otus (1) Nakhat Singh 56.5, 6. Queens Hall (2) C. Umesh 55.5, 7. Grey Twilight (8) Koshi Kumar 55, 8. Break The Silence (5) R. Manish 53 and Choir (3) M.S. Deora 52.5.

1. STAR FLING, 2. QUEENS HALL, 3. TRENDING PRINCESS

8. FIRST TO THE POST HANDICAP (1,200m), 4-y-o & over, rated 00 to 25, 4.45: 1. Mayflower (5) Kuldeep Singh 60, 2. Moonlight Night (9) P. Sai Kumar 59, 3. Lord Of The Turf (4) Nakhat Singh 58.5, 4. Romantic Bay (-) (-) 58.5, 5. Sunday Warrior (1) Md. Farhan Alam 58.5, 6. Wild Passion (8) Farid Ansari 58.5, 7. Golden Streak (2) Inayat 58, 8. Samdaniya (6) S. Kamble 57.5, 9. Amazing Kitten (3) Shahar Babu 57 and 10. Star Chieftain (7) R. Manish 52.5.

1. MOONLIGHT NIGHT, 2. MAYFLOWER, 3. AMAZING KITTEN

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6; (iii): 6, 7 & 8.