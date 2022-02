Leopard Rock for South India Sprinters Trial Stakes

CHENNAI:

11 February 2022 00:30 IST

Leopard Rock, who is in great heart, appeals most in the South India Sprinters Trial Stakes (1,200m), the chief event of the races to be held here on Friday (Feb. 11).

1. PRINCE OF TROY HANDICAP (1,000m), rated 00 to 25 (no whip) 2-30 p.m.: 1. Bold Fleet (10) Sai Vamsi 60, 2. Bright Light (3) C. Umesh 60, 3. Amaterasu (1) Koshi Kumar 59.5, 4. Bay Of Naples (4) M.S. Deora 59.5, 5. Roger O’More (5) A.M. Alam 59.5, 6. Obsession (2) A.S. Peter 58.5, 7. Benin Bronze (6) Ashhad Asbar 56.5, 8. Pink Pearl (9) Nikhil Naidu 56, 9. Azeria (8) Inayat 54,10. Princess Saaraa (7) N. Murugan 51 and 11. Star Chieftain (11) Farhan Alam 50.

1. BAY OF NAPLES, 2. BRIGHT LIGHT, 3. PINK PEARL

2. OCEAN WISH HANDICAP (1,400m), maiden 4-y-o only, rated 20 to 45, 3-00: 1. Moonlight Sonata (6) C. Umesh 60, 2. Come Calling (7) Shahar Babu 58, 3. Excellent Star (1) Dhanu Singh 58, 4. Proposed (9) P. Sai Kumar 57.5, 5. Sabatini (5) P. Trevor 57, 6. Selena G (8) Santosh G 57, 8. Roka (11) P. Vikram 56.5, 8. Maranello (2) Sai Vamsi 56, 9. Royal Treasure (3) Nakhat Singh 55.5, 10. Marshall (4) Indrajeet Kumar 55 and 11. Reckoning (10) A.S. Peter 54.

1. MOONLIGHT SONATA, 2. SABATINI, 3. EXCELLENT STAR

3. BREZHNEV HANDICAP (1,200m), 5-y-o only, rated 20 to 45, 3-30: 1. Pacific (1) Ashhad Asbar 60, 2. Glorious Sunshine (9) Yash Narredu 59.5, 3. Protea (12) C. Umesh 58.5, 4. Rwanda (5) Nikhil Naidu 58.5, 5. William Wallace (8) S. Kamble 56.5, 6. King Roger (11) Farhan Alam 56, 7. Feni (3) B. Dharshan 54, 8. Mayflower (4) A.S. Peter 53.5, 9. Lord Of The Turf (6) Nakhat Singh 52.5, 10. Sunday Warrior (7) M.S. Deora 52.5, 11. Epistoiary (10) Manikandan 51 and 12. Senora Bianca (2) M. Bhaskar 51.

1. PACIFIC, 2. PROTEA, 3. FENI

4. ALASKA HANDICAP (1,200m), rated 40 to 65, 4-00: 1. Starriya (9) N. Jodha 62, 2. Wind Symbol (1) A.M. Alam 60.5, 3. Shalem (6) C. Brisson 59, 4. Lordship (11) S. Kabdhar 58, 5. Magnetism (12) C. Umesh 57.5, 6. My Kingdom (8) P. Sai Kumar 57, 7. Excellent Phoenix (7) Ramandeep 56.5, 8. Alexander (2) Yash Narredu 54, 9. Grandiose (ex: Cavallo Vencente) (10) A. Ayaz Khan 54, 10. Bohemian Grandeur (4) Nakhat Singh 53.5, 11. Embrace (5) Shahar Babu 53.5 and 12. Kings Show (3) B. Dharshan 53.

1. ALEXANDER, 2. WIND SYMBOL, 3. SHALEM

5. SOUTH INDIA SPRINTERS TRIAL STAKES (1,200m), 4-y-o & over (Terms), 4-30: 1. Knotty Ash (1) C. Umesh 60, 2. Leopard Rock (6) Yash Narredu 58.5, 3. Classic Remark (2) Nikhil Naidu 57, 4. Gods Plan (3) P. Sai Kumar 57, 5. Mzilikazi (4) P. Trevor 57 and 6. Wakeful (5) Dhanu Singh 55.5.

1. LEOPARD ROCK, 2. MZILIKAZI

6. FIRECRACKER HANDICAP (1,200m), rated 20 to 45, 5-00: 1. Cartel (4) C. Umesh 60, 2. Grand Royal (12) Ankit Pal 60, 3. Constant Variable (7) Santosh G 59, 4. Proud (10) Ashhad Asbar 59, 5. Air Marshall (1) Nikhil Naidu 58, 6. Andromeda Sky (5) Nakhat Singh 58, 7. Pappa Rich (8) Koshi Kumar 57.5, 8. Speedmaster (3) B. Dharshan 53.5, 9. Arctic Bay (9) M.S. Deora 54, 10. Glorious Symphony (2) Farhan Alam 53, 11. Elegant Touch (6) Ramandeep 52.5 and 12. Arakara (11) Shahar Babu 52.

1. ARCTIC BAY, 2. CONSTANT VARIABLE, 3. CARTEL

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6.