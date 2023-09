Leather Back primed to deliver in F.K. Irani Memorial Million 

September 15, 2023 12:30 am | Updated September 14, 2023 06:31 pm IST - MYSURU:

Leather Back, who is in fine nick, may score an encore in the F.K. Irani Memorial Million (1,200m), the feature event of the races to be held here on Friday (Sept. 15). False rails (width about 2.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. SHIVAKASHI PLATE (1,200m), rated 00 to 25, 5-y-o & over, 2-00 p.m.: 1. War Song (12) Kiran Rai 61.5, 2. D Fighter (7) S. Qureshi 60.5, 3. Many Moons (6) Abhishek Mhatre 60, 4. Rumour Lady (2) Tousif 60, 5. Sultan Sword (4) Md. Mushraf 59, 6. D Golden Cup (8) Koshi K 58.5, 7. Country’s Major (3) G. Vivek 57, 8. Here I Come (9) R. Shiva K 56.5, 9. Lead Singer (5) R. Pradeep 56.5, 10. Natural Speed (10) Inayat 56, 11. Like My Daddy (11) M. Shahid 54 and 12. Infinite Grace (1) P. Sai K 51.5.

1. INFINITE GRACE, 2. WAR SONG, 3. RUMOUR LADY

2. PADDOCK PLATE (1,600m), rated 00 to 25, 2-30: 1. Ultimate Ruler (1) Ashok K 62, 2. War Trail (4) P. Sai K 61.5, 3. Squanto (8) Prabhu K 60.5, 4. Angelic Star (10) Jagadeesh 59.5, 5. Southernaristocrat (15) Antony 59, 6. Elite Agent (14) Angad 58.5, 7. Natural Fly (3) Inayat 58.5, 8. Against All Odds (13) Arshad 58, 9. Pettes Love (6) Arvind K 58, 10. Miss China (7) Md. Sameer 57.5, 11. News Maker (5) S. Qureshi 57.5, 12. The Intruder (9) R. Pradeep 57.5, 13. Marco Polo (11) Syed Imran 56.5, 14. Twin Flame (2) Kiran Rai 56 and 15. Airvelocity (12) M. Shahid 54.5.

1. SOUTHERNARISTOCRAT, 2. PETTES LOVE, 3. THE INTRUDER

3. POLICE TROPHY (1,200m), rated 40 to 65, 3-00: 1. Archway (7) S. John 61, 2. Real Show (4) Angad 56.5, 3. Galaticus (5) Suraj 55.5, 4. Wood Art (1) Faiz 55, 5. Able One (9) Syed Imran 53, 6. Cash Out (10) P. Surya 53, 7. First Impression (8) Kiran Rai 53, 8. Yasmine From York (12) Hasib Alam 53, 9. Infiniteposibility (2) R. Shiva K 52.5, 10. Spiritual Force (11) Arshad 51, 11. The Omega Man (3) Shreyas S 51 and 12. Spirit Of The Rose (6) G. Vivek 50.5.

1. GALATICUS, 2. ARCHWAY, 3. SPIRIT OF THE ROSE

4. M.W.CHINNAPPA MEMORIAL TROPHY (1,200m), rated 60 & above, 3-30: 1. Segera (5) Prabhu K 69.5, 2. Fun And Laughter (6) Tousif 67.5, 3. Dandi Satyagraha (7) G. Umesh 63.5, 4. Michigan Melody (8) Srinath 58, 5. Perfect Perfecto (4) R. Shiva K 56, 6. English Bay (2) G. Vivek 55.5, 7. Aldgate (10) Antony 55, 8. King T’Chala (1) Arshad 54.5, 9. Gemini (11) A. Baandal 54, 10. Cletus (9) B. Dharshan 52.5 and 11. Eternal Princess (3) Vinod Shinde 52.5.

1. ALDGATE, 2. ENGLISH BAY, 3. MICHIGAN MELODY

5. F.K. IRANI MEMORIAL MILLION (1,200m), 3-y-o only, (Terms), 4-00: 1. Long Lease (4) Suraj 57, 2. Leather Back (3) Srinath 56.5, 3. Moriset (2) Antony 56.5, 4. Fondness Of You (1) Vinod Shinde 55 and 5. Brave Trooper (5) P.P. Dhebe 53.5.

1. LEATHER BACK, 2. LONG LEASE

6. YELAHANKA PLATE (1,100m), rated 40 to 65, 5-y-o & over, 4-30: 1. Court Jester (8) Faiz 62.5, 2. Elusive Girl (3) Jagadeesh 60.5, 3. Mark One (9) Ram Nandan 60, 4. Biometric (6) Imran Ashraf 59.5, 5. Viva La Vida (12) G. Vivek 59, 6. Revelator (1) Md. Mushraf 58.5, 7. Furious Fun (11) T. Pavan 56.5, 8. Rising Sun (10) Angad 56, 9. Indian Glory (2) Abhishek Mhatre 55, 10. Beat The Odds (7) R. Shiva K 53, 11. N R I Millennium (4) M. Shahid 52 and 12. Copper Sunrise (5) Kiran Rai 51.

1. COPPER SUNRISE, 2. FURIOUS FUN, 3. MARK ONE

7. JOG FALLS PLATE (1,600m), rated 20 to 45, 5-00: 1. Free Spirited (12) B. Dharshan 60, 2. Article Fifteen (5) A. Baandal 58.5, 3. Coyote Girl (9) Md. Sameer 58.5, 4. My Life My Rules (11) Hasib Alam 57.5, 5. Sarvottam (4) Koshi K 57, 6. Natural Gold (6) Inayat 55.5, 7. Vijaya Sarathi (1) Angad 55.5, 8. Antinori (7) Jagadeesh 54.5, 9. Kesari Queen (3) Salman Khan 54.5, 10. O Manchali (2) Imran Ashraf 54, 11. Blessing Bolt (—) (—) 53.5, 12. Sky Storm (10) M. Prabhakaran 53.5 and 13. Shivalik Sound (8) R. Shiva K 51.5.

1. FREE SPIRITED, 2. VIJAYA SARATHI, 3. SARVOTHAM

Day’s best: GALATICUS

Double: SOUTHERNARISTOCRAT — LEATHER BACK

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Mini Jackpot: 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.

