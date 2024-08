The five-year-old gelding Last Wish, who ended second in his last outing, should make amends in the Royal Revive Plate, the main event of Sunday’s (Aug. 4) races.

1. BAKHTAWAR PLATE (Div. III) (1,100m), 3-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 1.40 p.m.: 1. Cosmico (1) Mukesh Kumar 61.5, 2. Indian Temple (2) Surya Prakash 60.5, 3. Imperia (4) 4. Crown Witness (7) Ajay Kumar 59, 5. Master Touch (6) Mohit 55.5, 6. Noble Heart (3) Likhith Appu 54.5, 7. Lights On (5) R.S. Jodha 53 and 8. Battle On (8) Santosh Raj 50.

1. IMPERIA, 2. CROWN WITNESS, 3. MASTER TOUCH

2. MALAKPET PLATE (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II) — 2.15: 1. Country’s Fire (7) Mukesh Kumar 56, 2. Desert Hero (4) Kuldeep Sr. 56, 3. Gun For Gold (3) B.R. Kumar 56, 4. King Immortal (9) Ashad Asbar 56, 5. Secret Saint (5) Suraj Narredu 56, 6. Sunny Day (8) P. Ajeeth Kumar 56, 7. N R I Northpower (2) A.A. Vikrant 54.5, 8. Skyward (1) P. Sai Kumar 54.5 and 9. Vital Sign (6) Abhay Singh 54.5.

1. SECRET SAINT, 2. KING IMMORTAL, 3. VITAL SIGN

3. BAKHTAWAR PLATE (Div. II) (1,100m), 3-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 2.45: 1. Bold Beauty (2) G. Naresh 61.5, 2. Quality Warrior (3) M. Mark 61, 3. Star Forever (8) P. Sai Kumar 60, 4. Star Medal (4) R.S. Jodha 60, 5. Challenger (5) Md. Ekram Alam 55.5, 6. Golden Inzio (7) Kuldeep Sr. 55, 7. Glimmer Of Hope (6) Surya Prakash 52.5 and 8. Arthisha (1) Mohit 52.

1. STAR FOREVER, 2. BOLD BEAUTY, STAR MEDAL

4. BASARA CUP (1,400m), 3-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 3.15: 1. Oliver’s Mount (7) Afroz Khan 60, 2. Clare (6) Suraj Narredu 59.5, 3. Deccan Spirit (5) Mohit 59, 4. Pinatubo (8) Surya Prakash 59, 5. Get Lucky (4) Md. Ekram 56.5, 6. Sweet Dancer (3) P. Ajeeth Kumar 56.5, 7. Club Queen (2) R.S. Jodha 52.5 and 8. Rochelle (1) P. Sai Kumar 51.

1. OLIVER’S MOUNT, 2. DECCAN SPIRIT, 3. CLARE

5. ROYAL REVIVE PLATE (1,400m), 3-y-o and upward, rated 60 to 85 (Cat. II) — 3.45: 1. Kingston (11) Md. Ekram 60.5, 2. Painted Apache (5) Surya Prakash 60.5, 3. Last Wish (7) P. Ajeeth Kumar 59, 4. Anzio (9) Suraj Narredu 58, 5. High Reward (10) R.S. Jodha 57, 6. Enabling (2) P. Sai Kumar 54.5, 7. Alexina (1) Ajay Kumar 52.5, 8. Hugh Capet (6) Kuldeep Sr. 52, 9. Juramento (4) B.R. Kumar 52, 10. Yesterday (8) Kuldeep Jr. 52 and 11. City Of Blessing (3) Likith Appu 50.5.

1. LAST WISH, 2. ANZIO, 3. ENABLING

6. P.G. REDDY MEMORIAL CUP (1,600m), 3-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II) — 4.15: 1. Nightmare (3) Deepak Singh 60, 2. Golden Gazelle (6) P. Sai Kumar 58.5, 3. Trishul (5) Ashad Asbar 58, 4. Detective (8) Kuldeep Sr. 55, 5. Alpine Girl (2) Kuldeep Jr. 54, 6. Hurricane Bay (9) Afroz Khan 54, 7. Toffee (1) Md. Ekram 54, 8. Sundance Kid (7) Abhay Singh 52.5 and 9. China Town (4) P. Ajeeth Kumar 51.

1. GOLDEN GAZELLE, 2. TRISHUL, 3. HURRICANE BAY

7. BAKHTAWAR PLATE (Div. I) (1,100m), 3-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 4.45: 1. Dali’s Destiny (7) Deepak Singh 62, 2. Final Judgement (4) Ashad Asbar 61, 3. Deccan Daisy (2) Santosh Raj 60, 4. Calistoga (8) Afroz Khan 58.5, 5. Cherish The Lady (6) P. Sai Kumar 57.5, 6. Deccan Ranger (1) Surya Prakash 55, 7. Eminency (3) R.S. Jodha 53, 8. Star Cruise (9) Rafique Sk. 52.5 and 9. Catchme If You Can (5) Mohit 52.

1. CALISTOGA, 2. CHERISH THE LADY, 3. DECCAN DAISY

Day’s Best: LAST WISH

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Mini Jackpot: (I) 1, 2, 3 & 4, (ii) 4, 5, 6 & 7.

Treble: (I) 2, 3 & 4, (ii) 5,6 & 7.

Tanala: All races.