Lashka primed to repeat in the HPSL Byerly Turk Million

January 08, 2024 12:30 am | Updated 12:30 am IST - Hyderabad:

The three-year-old filly Lashka, who won well in her last start, should score an encore in the HPSL Byerly Turk Million (Gr. 3), the feature event of the Monday’s (Jan. 8) races.

1. DECCAN PRINCE PLATE (Div. II) (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III), 12.50 p.m.: 1. Silver Act (7) Shivansh 60, 2. Milton Keynes (3) Mukesh Kumar 59, 3. Precious (5) Antony Raj 58.5, 4. Stoli (4) Md. Ekram Alam 57, 5. Minecraft (1) Ashad Asbar 56, 6. Dali’s Champion (6) Kuldeep Singh (Sr) 55.5, 7. Rochelle (8) Ajay Kumar 55 and 8. Royal Pal (2) Nakhat Singh 52.

1. SILVER ACT, 2. ROCHELLE, 3. PRECIOUS

2. DECCAN PRINCE PLATE (Div. I) (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III), 1.20: 1. Only My Way (6) Mukesh Kumar 60, 2. Shadow Fax (7) Shivansh 58, 3. Pontefract (8) Md. Ekram Alam 57, 4. Star Cruise (5) Kuldeep Singh (Sr) 56, 5. Silver Lining (4) Afroz Khan 55, 6. Planet Super (3) Kuldeep SIngh (Jr) 52.5, 7. Blue Label (2) Nakhat Singh 51 and 8. Glimmer Of Hope (1) Surya Prakash 50.

1. SHADOW FAX, 2. SILVER LINING, 3. PONTEFRACT

3. G. VASUDEV REDDY MEMORIAL CUP (Div. II) (1,400m), rated 40 to 65 (Cat. II), 1.50: 1. Proud Mary (1) P. Trevor 60, 2. La Mirage (4) A.A. Vikrant 57, 3. Splendour On Grass (8) P. Sai Kumar 56, 4. D Yes Boss (3) P. Ajeeth Kumar 55, 5. Golden Gazelle (2) Hindu Singh 54, 6. Burgundy Black (5) G. Naresh 53, 7. City Cruise (7) Nakhat Singh 51, 8. Colt Pistol (9) Abhay Singh 51, 9. Midsummer Star (6) Santosh Raj 51 and 10. Worcester (10) Afroz Khan 51.

1. PROUD MARY, 2. D YES BOSS, 3. WORCESTER

4. AGOSTINI PLATE (1,600m), Maiden, 4-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 2.25: 1. Trishul (5) Antony Raj 60, 2. Caraxes (4) A. Imran Khan 59.5, 3. N R I Skypower (2) Shivansh 59.5, 4. Magical Power (3) Surya Prakash 57, 5. Track Blazer (1) Ashad Asbar 57, 6. Taaliyah (6) Afroz Khan 56.5 and 7. Nav Lakhaa (7) G. Naresh 53.

1. N R I SKYPOWER, 2. TRISHUL, 3. CARAXES

5. G. VASUDEV REDDY MEMORIAL CUP (Div. I) (1,400m), rated 40 to 65 (Cat. II), 3.00: 1. Angelita (1) Ajay Kumar 60, 2. Carlisle (2) Mukesh Kumar 58, 3. Wallop And Gallop (10) P. Ajeeth Kumar 57, 4. Malibu (3) Kuldeep Singh (Sr) 55.5, 5. Terenga (9) Antony Raj 54.5, 6. Star Medal (4) Md. Ekram Alam 53.5, 7. Clare (7) Md. Ismail 52, 8. Australia (8) P. Sai Kumar 51.5, 9. Fara (6) G. Naresh 51.5 and 10. Honourable Lady (5) Santosh Raj 51.

1. STAR MEDAL, 2. TERENGA, 3. AUSTRALIA

6. KASU BRAHMANANDA REDDY MEMORIAL CUP (2,000m), rated 60 to 85 (Cat. II), 3.35: 1. Painted Apache (7) P. Ajeeth Kumar 61, 2. Huntingdon (6) Mukesh Kumar 59.5, 3. Yesterday (2) Surya Prakash 58, 4. Truth (5) Imran Chisty 56.5, 5. High Command (3) Antony Raj 55.5, 6. Anab E Shahi (1) Hindu Singh 52.5 and 7. Just Incredible (4) Kuldeep Singh (Sr) 50.

1. TRUTH, 2. HUNTINGDON, 3. HIGH COMMAND

7. HPSL BYERLY TURK MILLION (Gr. 3) (1,200m) (Terms), Fillies 3-y-o only, 4.10: 1. Glorious Power (4) Afroz Khan 56, 2. Lashka (6) Antony Raj 56, 3. Amboseli (1) Mohit Singh 53, 4. Del Aviz (2) P. Trevor 53, 5. Star Forever (3) P. Sai Kumar 53 and 6. Star Of Night (5) Hindu Singh 53.

1. LASHKA, 2. DEL AVIZ, 3. GLORIOUS POWER

8. MOMENT OF GLORY PLATE (Div. II) (1,200m), rated up to 25 (Cat. III), 4.45: 1. American FLame (2) G. Naresh 60, 2. D Battle (4) P. Ajeeth Kumar 60, 3. It’s My Life (9) Ajay Kumar 60, 4. Nkalanzinzi (8) Imran Chisty 60, 5. Eminency (7) R.S. Jodha 59, 6. Ampere’s Touch (3) N.B. Kuldeep 57.5, 7. Black Opal (6) Shivansh 57, 8. The Platinum Queen (1) Santosh Raj 55.5 and 9. Blue Brigade (5) Kuldeep Singh (Jr) 50.5.

1. IT’S MY LIFE, 2. D BATTLE, 3. BLUE BRIGADE

Day’s Best: LASHKA

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5. (ii) 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 1, 2 & 3, (ii) 3, 4 & 5, (iii) 6, 7 & 8.

Tanala: All races.

