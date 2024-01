Lashka lives up to the billing in HPSL Byerly Turk Million

January 08, 2024 06:13 pm | Updated 06:13 pm IST - Hyderabad:

Trainer L.V.R. Deshmukh’s Lashka, ridden by Antony Raj S, won the HPSL Byerly Turk Million (Gr. 3), the feature event of Monday’s (Jan. 8) races. The winner is owned by Col. S.B. Nair & Mr. Aditya P. Thackersey.

1. DECCAN PRINCE PLATE (Div. II): MINECRAFT (A. Ashad Asbar) 1, Silver Act (Shivansh) 2, Rochelle (Ajay Kumar) 3 and Precious (Antony Raj) 4. 5-3/4, 1-1/2 and 1. 1m, 13.45s. ₹15 (w), 12, 11 and 10 (p). SHP: 23, THP: 30, SHW: 10 and 10, FP: 40, Q: 30, Tanala: 109. Favourite: Minecraft. Owner: Mr. B.E. Vasanth Kumar. Trainer: B. Mukesh Kumar.

2. DECCAN PRINCE PLATE (Div. I): PONTEFRACT (Md. Ekram Alam) 1, Silver Lining (Afroz Khan) 2, Shadow Fax (Shivansh) 3 and Planet Super (Kuldeep Singh (Jr) ) 4. 3/4, 1-1/4 and 2-1/2. 1m, 13.56s. ₹28 (w), 13, 15 and 10 (p). SHP: 44, THP: 77, SHW: 12 and 34, FP: 151, Q: 103, Tanala: 202. Favourite: Shadow Fax. Owner: Mr. Ayyadevara Srinivas, Mr. Bharat Venkat Epur & Mr. Shashidhar Kamineni. Trainer: L. D’ Silva.

3. G. VASUDEV REDDY MEMORIAL CUP (Div. I): WORCESTER (Afroz Khan) 1, D Yes Boss (P. Ajeeth Kumar) 2, Burgundy Black (G. Naresh) 3 and Colt Pistol (Kuldeep Singh (Sr) ) 4. Not run: Golden Gazelle. Neck, 1-1/4 and 3/4. 1m, 26.56s. ₹27 (w), 14, 23 and 19 (p). SHP: 62, THP: 48, SHW: 10 and 45, FP: 234, Q: 144, Tanala: 1,537. Favourite: Proud Mary. Owners: Mr. M. Ramakrishna Reddy & Mr. Bharat Venkat Epur. Trainer: L. D’ Silva.

ADVERTISEMENT

4. AGOSTINI PLATE: TRISHUL (Antony Raj S) 1, N R I Skypower (Shivansh) 2, Caraxes (A. Imran Khan) 3 and Track Blazer (Ashad Asbar) 4. Not run: Taaliyah. 2, 2 and 5. 1m, 40.42s. ₹19 (w), 10, 10 and 10 (p). SHP: 33, THP: 28, SHW: 15 and 11, FP: 41, Q: 23, Tanala: 67. Favourite: Trishul. Owner: Col. S.B. Nair. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

5. G. VASUDEV REDDY MEMORIAL CUP (Div. I): AUSTRALIA (P. Sai Kumar) 1, Carlisle (Mukesh Kumar) 2, Terenga (Antony Raj) 3 and Fara (G. Naresh) 4. 4-1/2, Shd and 3-1/4. 1m, 24.98s. ₹37 (w), 17, 24 and 10 (p). SHP: 88, THP: 62, SHW: 14 and 65, FP: 479, Q: 423, Tanala: 1,072. Favourite: Terenga. Owner: Mr. Teja Gollapudi. Trainer: Laxman Singh.

6. KASU BRAHMANANDA REDDY MEMORIAL CUP: TRUTH (Imran Chisty) 1, Anab E Shahi (Hindu Singh) 2, Huntingdon (Mukesh Kumar) 3 and High Command (Antony Raj) 4. 1, 3 and Neck. 2m, 4.76s. ₹15 (w), 12, 13 and 17 (p). SHP: 32, THP: 40, SHW: 12 and 19, FP: 48, Q: 32, Tanala: 91. Favourite: Truth. Owners: Mr. N.V. Rohin Kumar & Mr. G. K. Keshavamurthy. Trainer: S. Sreekanth.

7. HPSL BYERLY TURK MILLION (Gr. 3): LASHKA (Antony Raj S) 1, Star Of Night (Hindu Singh) 2, Star Forever (P. Sai Kumar) 3 and Glorious Power (Afroz Khan) 4. Not run: Del Aviz. 2-1/4, Neck and 2-1/2. 1m, 12.54s. ₹14 (w), 11 and 18 (p). SHP: 34, THP: 29, SHW: 10 and 22, FP: 42, Q: 31, Tanala: 94. Favourite: Lashka. Owners: Col. S.B. Nair & Mr. Aditya P. Thackersey. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

8. MOMENT OF GLORY PLATE (Div. II): AMPERE’S TOUCH (N.B. Kuldeep) 1, Eminency (R.S. Jodha) 2, D Battle (P. Ajeeth Kumar) 3 and American Flame (G. Naresh) 4. Neck, Nose and Head. 1m, 14.07s. ₹111 (w), 26, 10 and 16 (p). SHP: 47, THP: 60, SHW: 34 and 16, FP: 915, Q: 327, Tanala: 4,479. Favourite: American Flame. Owner: N. Shyam Sunder. Trainer: N. Rawal.

Jackpot: 70%: ₹5,005 (81 tkts.) & 30%: 66 (2,612 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 1,047 (67 tkts.), (ii) 2,254 (26 tkts.).

Treble: (i) 281 (124 tkts.), (ii) 225 (117 tkts.), (iii) 436 (153 tkts.).

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.