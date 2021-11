Lake Tahoe primed to repeat in main event

BENGALURU:

06 November 2021 00:30 IST

Lake Tahoe, who is in fine fettle, may score an encore in the Vijayanagar Cup (1,400m), the main event of the races postponed from Friday, Nov. 5, (because of inclement weather) to Saturday (Nov 6). False rails (width about 6m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. MALAPRABHA PLATE (1,400m), rated 00 to 25, 1-00 p.m.: 1. Devils Magic (1) S. John 62, 2. Icelandic (8) Akshay K 61, 3. Mystic Mountain (2) Yash 61, 4. Black Coffee (4) Arshad 59.5, 5. Bombix (11) Kiran Rai 59.5, 6. Code Of Honour (7) Neeraj 59, 7. Max Mueller (—) (—) 58.5, 8. Iron Fist (6) J.H. Arul 58, 9. Osibisa (9) M. Naveen 58, 10. Happy Dancing (5) P. Mani 55.5, 11. Altair (3) Mark 55.5 and 12. Hitomi Sakuma (10) Rajesh Kumar 55.

1. BLACK COFFEE, 2. DEVILS MAGIC, 2. CODE OF HONOUR

2. MAN ‘O’ WAR PLATE (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms) 1-30. 1. Golden Wings (4) Antony Raj 57, 2. Klockner (9) Darshan 57, 3. Matera (3) Akshay K 57, 4. Super Kind (8) Mark 57, 5. Tactical Command (1) Dhanu Singh 57, 6. The Adviser (6) Arvind K 57, 7. Thousand Words (5) Arshad 57, 8. Divya Shakthi (2) R. Marshall 55.5 and 9. Star Of The Hills (7) Kiran Rai 55.5.

1. MATERA, 2. KLOCKNER, 3. GOLDEN WINGS

3. SHIMSHA PLATE (Div. II), (1,200m), rated 00 to 25, 4-y-o & over, 2-00: 1. Ozark (10) Manish R 60, 2. Silverita (11) S. John 60, 3. Aerospeed (6) P. Mani 59.5, 4. Niche Hemp (8) Yash 59.5, 5. Sand Castles (3) Nazerul 58.5, 6. Altamonte (5) Salman Khan 58.5, 7. Quick Shots (2) P. Surya 58.5, 8. Rightly Noble (12) Md. Akram 58.5, 9. Baroness (7) Rajesh K 57.5, 10. Lifeismiracle (1) Mark 57.5, 11. Southern Power (9) Md. Habeeb 56 and 12. Santorini Secret (4) Tousif Khan

1. NICHE HEMP, 2. OZARK, 3. SILVERITA

4. CHITRAKOTE FALLS PLATE (1,100m), rated 20 to 45. 2-30: 1. Powerful Lady (6) S. John 60, 2. Gin Daisy (7) P. Siddaraju 59.5, 3. Golden Vision (4) Yash 58, 4. Stone House (—) (—) 57, 5. Elite Crown (3) Kiran Rai 52.5, 6. Crimson Heart (—) (—) 51.5, 7. Compliance (1) B. Harish 51, 8. Raven Star (2) Vinod Shinde 51, 9. Striking Melody (—) (—) 51 and 10. Ultimate Choice (5) P. Surya 50.5.

1. GOLDEN VISION, 2. POWERFUL LADY, 3. RAVEN STAR

5. BRAHMAPUTRA PLATE (1,200m), rated 20 to 45, 4-y-o & over, 3-00: 1. Recall Of You (9) Yash 60, 2. Realia (11) Chetan K 58, 3. Star And Garter (5) Antony 58, 4. Flamingo Road (1) J. H. Arul 57.5, 5. Definitive (4) P. Siddaraju 57, 6. Smithsonian (2) Kiran Rai 56.5, 7. Gypsy (8) D. Patel 55.5, 8. Shining Rock (6) P. Surya 55, 9. Shanaey (3) Vishal Bunde 54.5, 10. Hafnium (7) R. Marshall 53.5 and 11. Jersey Legend (10) Rayan 53.

1. RECALL OF YOU, 2. FLAMINGO ROAD, 3. STAR AND GARTER

6. KABINI TROPHY (1,600m), maiden 3-y-o only (Terms), 3-30: 1. Drums Of War (—) (—) 57, 2. Fun And Laughter (4) Antony 57, 3. Here I Come (5) S. Shareef 57, 4. Southern Dynasty (6) C. S. Jodha 57, 5. Juggaad (7) Arshad 55.5, 6. Love (3) Yash 55.5, 7. Ruling Goddess (1) Akshay K 55.5 and 8. Secret Of Life (2) Dhanu Singh 55.5.

1. SOUTHERN DYNASTY, 2. RULING GODDESS, 3. SECRET OF LIFE

7. VIJAYANAGAR CUP (1,400m), rated 40 to 65, 4-y-o & over, 4-00: 1. Green Channel (1) Antony 60.5, 2. Lake Tahoe (5) S. John 60.5, 3. Peluche (4) Arshad 60.5, 4. Set To Win (6) M. Naveen 60.5, 5. Electra (7) Yash 59, 6. Hokkaido (8) Akshay K 59, 7. Indian Pharaoh (3) Kiran Rai 57, 8. Speedster (2) S. Shareef 56, 9. Whizzo (9) Vinod Shinde (9) 56 and Mohican (10) Nazerul 52.5.

1. LAKE TAHOE, 2. SPEEDSTER, 3. GREEN CHANNEL

8. HOGENAKKAL FALLS PLATE (1,400m), rated 20 to 45, 4-y-o & over 4.30: 1. Aceros (1) L. A. Roazario 62.5, 2. Musterion (3) Kiran Rai 61.5, 3. Kimera (4) Md. Akram 60, 4. Fictioneer (7) R. Pradeep 57.5, 5. Three Aces (5) S. Saqlain 55.5, 6. Livisilla (2) Arshad 54.5, 7. The Sovereign Orb (6) Akshay K 54.5 and 8. Impelling Power (8) Dhanu Singh 50.

1. THE SOVEREIGN ORB, 2. IMPELLING POWER, 3. LIVISILLA

9. SHIMSHA PLATE (Div. I), (1,200m), rated 00 to 25, 4-y-o & over, 5-00: 1. Lightning Attack (1) S. Saqlain 61.5, 2. Sweet Kiss (9) Kiran Rai 61, 3. Chain Of Thoughts (4) S. John 60, 4. Comeonson (5) H.M. Akshay 59.5, 5. Galactical (7) A. Chavan 59.5, 6. Highland Rock (12) Vivek 59.5, 7.Lightning Charlie (11) P. Surya 59.5, 8. Another Rainbow (3) Dhanu Singh 59, 9. Extraordinary (10) Arvin K 59, 10. Impeccable (2) Yash 59, 11. Phoenix Surprise (8) Chetan G 59 and 12. Rainbow Rising (6) L. A. Rozario 58.5.

1. IMPECCABLE, 2. CHAIN OF THOUGHTS, 3. ANOTHER RAINBOW

Days best: LAKE TAHOE

Double: BLACK COFFEE — THE SOVEREIGN ORB

Jkt: 5, 6, 7, 8 and 9; Treble (i): 1, 2 and 3, (ii): 4, 5 and 6, (iii): 7, 8 and 9.