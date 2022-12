Lagos in superb form to claim main event 

December 10, 2022 12:30 am | Updated 12:30 am IST - Hyderabad:

The top-weighted Lagos, who scored a hat-trick during the last monsoon season, should extend her winning streak and claim the R. Raghupathi Reddy Memorial Cup, the feature event of Saturday’s (Dec. 10) races.

1. DINDI DAM PLATE (1,400m) Maiden, 3-y-o and upward, rated upto 25 (Cat. III), 1.35 p.m.: 1. Master Touch (4) Md. Ismail 60, 2. Jack Daniel (8) Aneel 59.5, 3. My Way Or Highway (3) ohit Singh 59.5, 4. Canterbury (6) Mukesh Kumar 58.5, 5. First In Line (1) Surya Prakash 54.5, 6. Open Affair (7) Rafique Sk. 54, 7. It’s My Life (5) B. Nikhil 53 and 8. AR Superior (2) Santosh Raj 52.5.

1. MY WAY OR HIGHWAY, 2. IT’S MY LIFE, 3. CANTERBURY

2. TRIBUTE PLATE (1,200m), rated up to 25 (Cat. III), 2.10: 1. Aiza (5) A.A. Vikrant 60, 2. First Apostle (3) Deepak Singh 60, 3. Honourable Lady (8) Santosh Raj 60, 4. Its On (6) D.S. Deora 60, 5. Astronaut (4) Mukesh Kumar 56.5, 6. Good Tidings (1) Akshay Kumar 56.5, 7. Space Time (2) B. Nikhil 55.5 and 8. Lifetime (7) Kuldeep Singh 51.5.

1. GOOD TIDINGS, 2. AIZA, 3. SPACE TIME

3. BAKRANANGAL PLATE (Div. I) (1,400m) Maiden, 3-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 2.45: 1. Blue Brigade (2) Rafique Sk. 60, 2. Arrowtown (6) Mukesh Kumar 59, 3. Bien Pensant (4) Neeraj 58.5. 4. Protocol (5) Md. Ismail 58, 5. Power Ranger (3) R.S. Jodha 57, 6. Varenna (8) Afroz Khan 57, 7. Sweet Talk (7) Santosh Raj 56.5 and 8. N R I Ultrapower (1) Akshay Kumar 56.

1. BIEN PENSANT, 2. ARROWTOWN, 3. N R I ULTRAPOWER

4. KAWAL TIGER RESERVE PLATE (1,400m), 4-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 3.15: 1. Angelita (7) Afroz Khan 60, 2. Prime Gardenia (4) Aneel 60, 3. Southern Act (2) Md. Ismail 60, 4. Spectacular Cruise (8) Akshay Kumar 54, 5. Reining Queen (1) P. Ajeeth Kumar 52.5, 6. Hot Seat (6) Surya Prakash 51.5, 7. Take Me As I Am (3) Abhay Singh 51, 8. Exclusive Luck (9) B. Nikhil 50.5 and 9. Call Of The Blue (5) Santosh Raj 50.

1. ANGELITA, 2. SPECTACULAR CRUISE, 3. REINING QUEEN

5. BAKRANANGAL PLATE (Div. II) (1,400m) Maiden, 3-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 3.45: 1. Visionary (2) Neeraj Rawal 60, 2. Clefairy (6) Santosh Raj 59.5, 3. Inderdhanush (5) M. Madhu Babu 59, 4. Wandring Warrior (8) Mukesh Kumar 58.5, 5. Special Effort (7) Afroz Khan 57.5, 6. Bijili (3) Abhay Singh 57, 7. Survivor (1) Surya Prakash 57 and 8. Lady Danger (4) D.S. Deora 56.5.

1. CLEFAIRY, 2. VISIONARY, 3. SURVIVOR

6. R. RAGHUPATHI REDDY MEMORIAL CUP (1,400m), rated 80 and above (Cat. I), 4.15: 1. Lagos (2) Suraj Narredu 63, 2. Corfe Castle (5) Mukesh Kumar 62.5, 3. Scramjet (3) Y.S. Srinath 55, 4. Top Secret (8) D.S. Deora 54.5, 5. New Look (6) Gaurav Singh 53.5, 6. Premier Action (7) Afroz Khan 51.5, 7. Watch My Stride (10) Akshay Kumar 51.5, 8. Super Angel (4) Abhay Singh 50, 9. N R I Sport (9) G. Naresh 50 and 10. Ashwa Raudee (1) B. Nikhil 50.

1. LAGOS, 2. CORFE CASTLE, 3. SCRAMJET

7. ZOOM ZOOM PLATE (1,200m), 5-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 4.45: 1. Castlerock (10) Mukesh Kumar 60, 2. Star Babe (2) Abhay Singh 60, 3. Different (3) P. Ajeeth Kumar 59, 4. Golden Forza (1) Kuldeep Singh 59, 5. Linewiler (9) D.S. Deora 59, 6. Indian Temple (4) B. Nikhil 57.5, 7. Thunder Road (8) Ajay Kumar 54.5, 8. Sporting Smile (6) Afroz Khan 52.5, 9. Glimmer Of Hope (5) Gaurav Singh 51.5 and 10. Royal Pal (7) Md. Ekram Alam 51.

1. GOLDEN FORZA, 2. CASTLEROCK, 3. DIFFERENT

Day’s Best: LAGOS

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Mini Jackpot: (i) 1, 2, 3 & 4. (ii) 4, 5, 6 & 7.

Treble: (i) 2, 3 & 4. (ii) 5, 6 & 7.

Tanala: All races.