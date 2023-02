Lagos claims the Kakatiya Million

February 13, 2023 06:10 pm | Updated 06:10 pm IST - Hyderabad

Trainer D. Netto’s mare Lagos, ridden by Suraj Narredu, won the Kakatiya Million the main event of the Monday’s (Feb. 13) races.

The winner is owned by Mr. S. Pathy & Mr. B.E. Vasanth Kumar.

Trainer S.S.F. Hassan saddled his 400th winner of his training career through Master Touch today.

1. KAMAREDDY CUP (DIV. II): SOORYA VAHAN (P. Sai Kumar) 1, Coming Home (D.S. Deora) 2, Pal Cha (Gaurav Singh) 3 and Indian King (Mukesh Kumar) 4. 1, Shd and 1-1/2. 1m 26. 46s. ₹180 (w), 23, 14 and 11 (p). SHP: 36, THP: 59, SHW: 56 and 16, FP: 861, Q: 370, Tanala: 1,597. Favourite: Indian King.

Owners: Mr. Satyanarayana Reddy Pannala & Mr. Rakesh Reddy Kondakalla. Trainer: Robin Reddy Kondakalla.

2. SEA BIRD PLATE: DETECTIVE (B. Nikhil) 1, Sangreal (Suraj Narredu) 2, Miss Maya (Akshay Kumar) 3 and Bash On Regardless (P. Ajeeth Kumar) 4. 2-1/2, 2-1/2 and 2-1/4. 1m 26. 14s. ₹50 (w), 13, 15 and 11 (p). SHP: 32, THP: 97, SHW: 28 and 12, FP: 199, Q: 79, Tanala: 534. Favourite: Miss Maya.

Owners: Kunwar Digvijay Singh Shekhawat, Mr. Cyrus F. Palia & Mrs. Freny C. Palia. Trainer: R.H. Sequeira.

3. RISING STAR PLATE (DIV. II): BLACK EAGLE (Akshay Kumar) 1, N R I Fantasy (Imran Chisty) 2, Milton Keynes (Mukesh Kumar) 3 and Divine Connection (Aneel) 4. 4, 2-1/4 and 3. 1m 12. 23s. ₹11 (w), 11, 12 and 13 (p). SHP: 22, THP: 37, SHW: 11 and 17, FP: 22, Q: 20, Tanala: 48. Favourite: Black Eagle.

Owners: Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla, Mr. Yohan Z. Poonawalla, Mrs. Michelle Y. Poonawalla, Ms. Delna Z. Poonawalla, Mrs. Simone Poonawalla Pandole and Mr. Rishad N. Pandole rep. Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd. & Mr. Chaduranga Kanthraj Urs. Trainer: M. Srinivas Reddy.

4. KAMAREDDY CUP (DIV. I): MASTER TOUCH (Akshay Kumar) 1, Classy Dame (R.S. Jodha) 2, Mireya (B. Nikhil) 3 and Sucker Punch (P. Sai Kumar) 4. 2-3/4, 1-1/2 and 2. 1m 26. 39s. ₹31 (w), 13, 35 and 49 (p). SHP: 123, THP: 83, SHW: 12 and 73, FP: 227, Q: 180, Tanala: 4,754. Favourite: Burgundy Black.

Owners: Mr. A.K. Jaiswal & Mr. Mirza Ayub Baig. Trainer: S.S.F. Hassan.

5. KUNTLA PLATE: STAR BABE (Abhay Singh) 1, Wallop And Gallop (P. Ajeeth Kumar) 2, Beauty Flame (Santosh Raj) 3 and City Of Blessing (Sonu Kumar) 4. Nk, 2-1/4 and 3/4. 1m 26. 36s. ₹302 (w), 66, 23 and 22 (p). SHP: 79, THP: 81, SHW: 37 and 46, FP: 2,500, Q: 1,304, Tanala: 74,854. Favourite: Char Ek Char.

Owner: Mr. Sreerama Suresh. Trainer: M.R. Chauhan.

6. TELANGANA RACE HORSE OWNERS ASSOCIATION TROPHY: CITY OF BLISS (Mukesh Kumar) 1, Avancia (Mohit Singh) 2, Bangor On Dee (Akshay Kumar) 3 and Rising Queen (P. Sai Kumar) 4. 2-1/4, 1/2 and Shd. 1m 11. 77s. ₹245 (w), 39, 60 and 14 (p). SHP: 254, THP: 45, SHW: 119 and 262, FP: 13,518, Q: 3,289, Tanala: 18,790. Favourite: Strauss.

Owner: Mr. K. Thribhuvan Reddy. Trainer: N. Rawal.

7. KAKATIYA MILLION: LAGOS (Suraj Narredu) 1, Black Onyx (D.S. Deora) 2, De Villers (Akshay Kumar) 3 and Beauty Blaze (Santosh Raj) 4. 2-1/4, 1-1/4 and 5-3/4. 1m 11. 65s. ₹14 (w), 12 and 13 (p). SHP: 19, THP: 22, SHW: 13 and 10, FP: 19, Q: 17, Tanala: 21. Favourite: Lagos.

Owners: Mr. S. Pathy & Mr. B.E. Vasanth Kumar. Trainer: D. Netto.

8. DREAM GIRL PLATE: WOT’S UP JAY (Mukesh Kumar) 1, Muaser (P. Ajeeth Kumar) 2, Shubhrak (Rafique Sk.) 3 and Jack Daniel (R.S. Jodha) 4. Nk, 1/2 and 3/4. 1m 55. 18s. ₹25 (w), 14, 16 and 56 (p). SHP: 53, THP: 99, SHW: 28 and 10, FP: 74, Q: 32, Tanala: 696. Favourite: Wot’s Up Jay.

Owner: Mr. Shaik Kassam. Trainer: Sk. Waseem Ahmed.

Jackpot: 70%: ₹65,819 (9 tkts.), 30%: 8,754 (29 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 6,997 (9 tkts.), (ii) 24,416 (3 tkts.).

Treble: (i) 1,760 (23 tkts.), (ii) 642 (52 tkts.), (iii) 1,839 (52 tkts.).