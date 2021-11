Lagarde wins the Ashoka Chakra Cup

S.S. Attaollahi-trained Lagarde (Akshay Kumar up) claimed the Ashoka Chakra Cup, the main event of the races here on Thursday (Nove 25). The winner is owned by Mr. Rama Seshu Eyunni, Mr. P. Prabhakar Reddy & Five Stars Shipping Co. Ltd. rep. by Mr. K.N. Dhunjibhoy & Mr. Z.K. Dhunjibhoy.

1. NARMADA PLATE (Div. III), (1,200m), rated 00 to 25: PRERANA (Shreyas Singh) 1, Santorini Secret (Tousif Khan) 2, Rightly Noble (Vishal Bunde) 3 and Altair (Saddam H) 4. 14, Nose and 2. 1m, 19.56s. ₹73 (w), 21, 55, and 14 (p). Shp: 213, Thp: 68, Fc: 2,384, Q: 1,572, Trinella: 2,346 and 21,895, Exacta: 32, 038 (carried over). Favourite: Rightly Nobel. Owner: Mr. H.R. Pai. Trainer: M.R. Singh.

2. HALF A CROWN PLATE (1,600m), 3-y-o only (Terms): ETERNAL BLAZE (C.S. Jodha) 1, Mystic Mountain (Akshay Kumar) 2, Analect (Dhanu Singh) 3 and Spectacular (A. Sandesh) 4. Not run: Limited Edition. 10-3/4, 3/4 and 2-1/4. 1m, 44.62s. ₹116 (w), 22, 18, and 15 (p), Shp: 40. Thp: 32. Fc: 1,155, Q: 445, Trinella: 1,657 and 913. Exacta: 5,197 and 1,856. Favourite: Spectacular. Owner: M.A.M Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust rep. by A.C. Muthaiah. Trainer: Ganapathy.

3. NARMADA PLATE (Div. II), (1,200m), rated 00 to25: SILVERITA (J.H. Arul) 1, Aerospeed (Saddam H) 2, Estella (Vishal Bunde) 3 and Top News (Tousif Khan) 4. 1/2, 1/2 and 3/4. 1m, 21.23s. ₹31 (w), 14, 19 and 20 (p). Shp: 53, Thp: 45, Fc: 174, Q: 106. Trinella; 1,031 and 427. Exacta: 8,879 and 2,174. Favourite: Sir Jersey. Owners: Mr. Joydeep Datta Gupta & Mr. Sanjay Datta Gupta. Trainer: Arjun Mangalorkar.

4. COUNT FEELT PLATE (1,100m), 3-y-o only (Terms): THOUSAND WORDS (Arshad) 1, Lauterbrunnen (Vishal Bunde) 2, Tactical Command (Darshan) 3 and The Inheritor (Arvind Kumar) 4. Not run: Chiraag. 3- 3/4, 1/2 and 4. 1m, 11.87s. ₹69 (w), 15, 75 and 25 (p). Shp: 282, Thp: 53. Fc: 2,292. Q: 1,910. Trinella: 9,042 and 3,875. Exacta: 40,262 (carried over). Favourite: Matera. Owner: Mr. M. Ayub Khan. Trainer: Faraz Arshad.

5. CHATRAPATHI TROPY (1,600), rated 40 to 65: LAKE TAHOE (S. John) 1, Electra (Akshay Kumar), First Impression (Antony Raj) 3 and Peluche (Vinod Shinde) 4. 3-1/4, 9-1/2 and 5-1/2. 1m, 45. 05s. ₹19(w), 12, 16 and 17 (p). Shp: 41. Thp: 41. Fc: 70. Q: 59. Trinella: 36,195. Exacta: 3,288 and 2,936. Favourite: Lake Tahoe. Owners: Mr. Aditya Thackersey, Mr. K.H. Vaccha & Mr. Mukul A. Sonawala. Trainer: Darius Byramji

6. ASHOKA CHAKRA CUP (1,800m), 3-y-o & over (Terms): LAGARDE (Akshay Kumar) 1, Automatic (S. Shareef) 2, Salazaar (S. John) 3 and Point To Prove (Antony Raj) 4. 3-1/2, 2 and Hd. 1m, 58.76s. ₹30 (w), 14 and 68 (p). Shp: 79. Thp: 44. Fc: 1,235. Q: 384. Trinella: 1,613 and 194. Exacta: 6,053 and 3,243. Favourite: Salazaar. Owners: Mr. Rama Seshu Eyunni, Mr. P. Prabhakar Reddy and Five stars Shipping Co. Pvt. Ltd. rep. by Mr. K.N. Dhunjibhoy & Mr. Z.K. Dhunjibhoy. Trainer: S.S. Attaollahi.

7. DABBE FALLS PLATE (1,600m), rated 20 to 45, 4-y-o & over: ALMANCH (J.H. Arul) 1, Striking Memory (S. Saqlain) 2, Ombudsman (Darshan) 3 and Amazing Blaze (A. Sandesh) 4. 3-3/4, Nk and Hd. 1m, 44.87s. ₹34 (w), 16, 70 and 32 (p). Shp: 273. Thp: 67. Fc: 743. Q: 490. Trinella: 2,250. Exacta: 31,334. Favourite: Amazing Blaze. Owners: Mr. Rajan Aggrarwal, Mr. Gautam Aggarwal & Sohan Stud Farms Pvt Ltd. Trainer: Pradeep.

8. NARMADA PLATE (Div. I), (1,200m), rated 00 to 25: LUCKY CHANCE (Taousif Khan) 1, Tenali (Sheryas Singh) 2, Galactical (J.H. Arul) 3 and Commandpost (Angad) 4. 4-1/2, 3 and 1-3/4. 1m, 19.71s. ₹303 (w), 50, 20 and 14 (p). Shp: 38. Thp: 52. Fc: 2,690. Q: 1,503. Trinella: 9,515 and 12,233. Exacta: 4,492 (carried over). Favourite: Commandpost. Owner: Mr. H. Thambuswamy. Trainer: Dominic.

Jackpot: ₹35,966 (carried over), Runner: ₹1,713 (nine tkts.), Treble (i): ₹858 (six tkts.), (ii): ₹4,208 (three tkts.).