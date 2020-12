Lagarde takes Bangalore 2000 Guineas

Saluting a champion: P. Prabhakar Reddy (co-owner of Lagarde), right, receiving the Bangalore 2000 Guineas trophy from S. Kittu Raghunandan (steward, BTC), left, and D. Vinod Sivappa (chairman, BTC).

BENGALURU:

19 December 2020 18:48 IST

S. Attaollahi-trained Lagarde (Suraj up), won the Bangalore 2000 Guineas, the chief event of the races held here on Saturday (Dec. 19). The winner is owned by Mr. Rama Seshu Eyunni, Mr. P. Prabhakar Reddy & Five Stars Shipping Co. Pvt Ltd rep by. Mr. K.N. Dhunjibhoy & Mr. Z.K. Dhunjibhoy.

Riding confidently, Suraj, who kept Lagarde third or fourth till the last 300m, started manoeuvring from inside and the mount came up with giant strides to overtake Nisus near the last 100m to win comfortably.

1. DAVANGERE PLATE (1,200m), rated 00 to 20, 5-y-o & over: ANAKIN (Srinath) 1, Arrogance (Yash) 2, Aerospeed (S. Imran) 3 and Fierce Fighter (A. Imran) 4. 6-3/4, 1-1/4 and 1-1/2. 1m, 14.58s. ₹25 (w), 10, 79 and 17 (p), SHP: 177, THP: 52, FP: 285, Q: 152, Trinella: 5,317 and 1,139, Exacta: 7,480 and 1,603. Favourite: Anakin. Owners: Mr. Rajan Aggarwal & Mr. Gautam Aggarwal. Trainer: Pradeep Annaiah.

2. ATMANIRBHAR BHARAT PLATE (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms): PRICELESS GOLD (Suraj) 1, Glenary (Yash) 2, Paradise Beckons (R. Shelar) 3 and Ocean Dunes (S. John) 4. Not run: Compliance. 4-3/4, 8-1/4 and 2. 1m, 13.65s. ₹16 (w), 10, 15 and 269 (p), SHP: 44, THP: 322, FP: 85, Q: 69, Trinella: 4,375 and 2,344, Exacta: 3,283 and 7,660 (carried over). Favourite: Priceless Gold. Owners: Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. Mukul A. Sonawala & M/s. DT Racing & Breeding LLP. Trainer: Rajesh Narredu.

3. JOG FALLS PLATE (Div. II), (1,200m), rated 15 to 35, 4-y-o & over: ULTIMATE STRIKER (Darshan) 1. Perfectgoldenera (Irvan) 2, Augustina (C. Umesh) 3 and Azeemki Princess (S. Shareef) 4. 1/2, 1-3/4 and 2-1/2. 1m, 15.16s. ₹29 (w), 11, 18 and 15 (p), SHP: 42, THP: 69, FP: 598, Q: 345, Trinella: 1,421 and 152, Exacta: 1,532 and 876. Favourite: Augustina. Owners: Mr. H.K. Lakshman Gowda, Mr. Sharath M. Narayana, Mr. N. Prem Kumar & Mr. Shailendra Singh. Trainer: V. Lokanath.

4. BOLD MAJESTY PLATE (1,400m), rated 30 to 50: WHIZZO (Ashhad Asbar) 1, Jack Ryan (Trevor) 2, Ombudsman (Darshan) 3 and Stroke Of Genius (P.P. Dhebe) 4. Lnk, 1/2 and 4-1/4. 1m, 26.38s. ₹132 (w), 39, 14 and 21 (p), SHP: 37, THP: 48, FP: 433, Q: 140, Trinella: 3,619 and 2,326, Exacta: 15,360 (carried over). Favourite: Jack Ryan. Owners: Mr. Clinton Miller, Mr. Sujay Chandrahas & Mr. Dean Stephens. Trainer: Azhar Ali.

5. HAMPI PLATE (Div. II), (1,200m), rated 30 to 50, 4-y-o & over: ON THE TROT (S. John) 1, Aceros (R. Marshall) 2, Port Of Beauty (Trevor) 3 and Queen Regnant (Sandesh) 4. 2-1/2, 3/4 and Snk. 1m, 13.25s. ₹164 (w), 42, 74 and 15 (p), SHP: 198, THP: 74, FP: 6,035, Q: 1,779, Trinella: 12,383 and 10,614, Exacta: 30,425. Favourite: Port Of Beauty. Owners: M/s. Cairnhill Stud Farm Pvt. Ltd. & Mr. Chandrakanth Kankaria. Trainer: Arjun Mangalorkar.

6. BANGALORE 2000 GUINEAS (1,600m), 3-y-o only, (Terms): LAGARDE (Kingda Ka-La Terrasse) Suraj 1, NISUS (Gusto-Daffodils) Akshay K 2, GOLDEN OAKS (Leitir Mor-Messalina) Trevor 3 and CHRISTOPHER WREN (Phoenix Tower-Voshkie) Srinath 4. 1/2, 1-1/4 and 2-1/4. 1m, 37.33s. ₹124 (w), 26, 13 and 11 (p), SHP: 34, THP: 92, FP: 574, Q: 266, Trinella: 693 and 270, Exacta: 9,072 and 7,776. Favourite: Golden Oaks. Owners: Mr. Rama Seshu Eyunni, Mr. P. Prabhakar Reddy & Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. rep by. Mr. K.N. Dhunjibhoy & Mr. Z.K. Dhunjibhoy. Trainer: S. Attaollahi.

7. HAMPI PLATE (Div. I), (1,200m), rated 30 to 50, 4-y-o & over: ALEXANDRE DUMAS (Trevor) 1, Asgardia (Indrajeet Singh) 2, The Corporal (Srinath) 3 and Donna Bella (Naveen K) 4. 2-1/4, Shd and 3/4. 1m, 13.30s. ₹29 (w), 14, 33 and 10 (p), SHP: 80, THP: 56, FP: 227, Q: 204, Trinella: 684 and 238, Exacta: 1,170 and 573. Favourite: The Corporal. Owner: Mr. S.N. Harish. Trainer: Narayana Gowda.

8. JOG FALLS PLATE (Div. I), (1,200m), rated 15 to 35, 4-y-o & over: GREEN CHANNEL (J.H. Arul) 1, Sun Splash (S. Shareef) 2, Mr Humble (R. Pradeep) 3 and Another Rainbow (Irvan) 4. Not run: Armin. Shd, 1-1/4 and 2. 1m, 15.00s. ₹41 (w), 21, 10 and 15 (p), SHP: 24, THP: 44, FP: 102, Q: 50, Trinella: 132 and 60, Exacta: 1,544 and 1,103. Favourite: Sun Splash. Owner: Mr. Suresh Chitamaneni. Trainer: S. Inayathulla.

Jackpot: ₹1,41,396 (carried over); Treble (i): 5,194 (carried over); (ii): 3,666 (seven tkts).