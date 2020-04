Lady In Lace fancied

The South India challenger Lady In Lace, who is in great heart as evidenced by her last victory in Golconda 1000 Guineas and morning track trials should score over her rivals Ruffina and Manifold, in the first Indian Classic of the year the Spartan Poker Indian 1000 Guineas (Gr.1) to be run here on Saturday (Dec.16) afternoon races.

There will be no false rails.

1. SIR RAHIMTOOLA CHINOY TROPHY (1,600m), Cl. II, rated 60 to 86 – 1.15 pm: 1. Multiglory (6) C.S. Jodha 59, 2. Remember Me (4) S.Amit 58.5, 3. Pugnacious (3) Neeraj 55.5, 4. Jeannine (2) A.Imran Khan 55, 5. Uncle Scrooge (7) Sandesh 53.5, 6. Odessa (1) P.S. Chouhan 52.5 and 7. Eternal Sunshine (5) Trevor 52.

1. PUGNACIOUS, 2. ODESSA.

2. UTTAM SINGH TROPHY DIV.II (1,200m), 3-y-o only, rated 20 to 46 – 1.45: 1. Lesrel (3) Sandesh 59, 2. Sirracha (1) Bhawani 59, 3. Wabi Sabi (7) Daman 58.5, 4. Art O War (4) J.Chinoy 57.5, 5. Elixir (2) Neeraj 57.5, 6.Golden Tower (8) P. Dhebe 57.5, 7. Magical Blossom (9) Sandeep 57.5, 8. Till End Of Time (5) T.S. Jodha 57.5, 9. Tanjo (6) P.S. Chouhan 57 and 10. Fine Tune (10) Zeeshan 55.

1. LESREL, 2. WABI SABI, 3. ELIXIR.

3. RANJIT V. BHAT MEMORIAL GOLD TROPHY (1,000m), Cl. I, rated 80 and upward – 2.15: 1. Brynhill (4) Kuldeep 62, 2. Nascar (3) Raghuveer 59, 3. Abbey (5) Trevor 57, 4. Deep Diver (1) Ajinkya 52, 5. Goldie’s Pet (2) Neeraj 50.5 and 6. Governor General (6) S. Amit 49.

1. BRYNHILL, 2. GOLDIE’S PET.

4. FAIZ JASDANWALLA TROPHY (1,000m), Maiden, 2-y-o only – 2.45: 1. Dancing Lances (7) Trevor 55, 2. Divine Power (1) Nikhil 55, 3. Gold Medalist (2) Neeraj 55, 4. Medici (5) T.S. Jodha 55, 5. Star Inspiration (6) P.S. Chouhan 55, 6. Falconette (3) J.Chinoy 53.5 and 7. Riquewihr (4) David Probert 53.5.

1. DANCING LANCES, 2. RIQUEWIHIR.

5. UTTAM SINGH TROPHY DIV.I (1,200m), 3-y-o only, rated 20 to 46 – 3.15: 1. Aurelia (7) Trevor 59, 2. Lilibeth (11) T.S. Jodha 57, 3. Goshawk (9) Sandesh 56.5, 4. Grand Accord (8) A. Imran Khan 56.5, 5. Arc Shine (4) S.J. Sunil 55, 6. Cupido (3) Merchant 55, 7. Honourable Eyes (2) C.S. Jodha 55, 8. In It To Win It (10) Nirmal 54.5, 9. Manzanita (1) S.Amit 54, 10. Hudson (5) P.S.Chouhan 53.5 and 11. Transform (6) Zeeshan 53.

1. AURELIA, 2. GOSHAWK, 3. GRAND ACCORD.

6. KEJRIWAL TROPHY (1,200m), Cl. IV, rated 20 to 46 – 3.45: 1. Beneficial (6) Parbat 62, 2. Airlift (11) A. Imran Khan 60, 3. Rising Brave (13) P.S. Chouhan 60, 4. Knight’s Quest (5) J. Chinoy 58.5, 5. Philadelphia (3) Neeraj 59.5, 6. Kodiac Queen (10) Daman 59, 7. Regal Shot (2) S. Sunil 57, 8. Jetaway (withdrawn), 9. Suerte (1) Bhawani 54, 10. Fribourg (7) Zeeshan 53, 11. Golden Halo (4) Nirmal 52.5, 12. Szilman Honey (9) T.S. Jodha 52.5, 13. Voulez Vous (8) Raghuveer 52.5 and 14. Synchronicity (12) Merchant 50.5.

1. BENEFICIAL, 2. RISING BRAVE, 3. AIRLIFT.

7. SPARTAN POKER INDIAN 1000 GUINEAS (Gr.1) (1,600m), 3-y-o only – 4.15: 1. Bottega Louie (6) A. Imran Khan 57, 2. Ice Dancer (1) P.Dhebe 57, 3. Lady In Lace (8) Suraj 57, 4. Manifold (7) Neeraj 57, 5. Orion’s Belt (4) J.Chinoy 57, 6. Ruffina (2) David Allan 57, 7. Sassy Lass (5) C.S.Jodha 57, 8. Themis (9) Sandesh 57 and 9. Windsor Forest (3) Trevor 57.

1. LADY IN LACE, 2. RUFFINA, 3. MANIFOLD.

8. M.N.NAZIR TROPHY (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46 – 4.45: 1. Divine Solitaire (1) J. Chinoy 60, 2. Merabella (14) Trevor 59, 3. Lord Arazan (4) P.S.Chouhan 58, 4. Grande Vitesse (3) Nazil 57, 5. Vengence Is Mine (13) A.Imran Khan 57, 6. Rare Silver (6) P.Dhebe 56.5, 7. Master Of Trinity (12) Neeraj 56, 8. Royal Classic (9) S.Amit 55.5, 9. Marvel (7) C.S.Jodha 55, 10. Aeolus Maximus (8) Bhawani 54, 11. Rain Dance (5) Nirmal 53.5, 12. Jeena (10) S.J.Sunil 52.5, 13. Royal Eclair (11) T.S.Jodha 52 and 14. Sweep Aside (2) Nikhil 50.

1. GRANDE VITESSE, 2. MARVEL, 3. RARE SILVER.

9. MRS PATMORE TROPHY (1,600m), Cl. V, rated 1 to 26 – 5.15: 1. Happy Birthday (12) Trevor 59.5, 2. Simona (10) S.Amit 59.5, 3. Xoxo (1) will be declared later 59.5, 4. Dusky Siren (11) T.S.Jodha 59, 5. Spinning Gold (3) Daman 58, 6. Silver Moon (7) S.Sunil 57, 8. Magical Script (6) J.Chinoy 56, 9. Centaurus (8) Akshay 55.5, 10. Baker Street (9) Ajinkya 55, 11. Eternal Dancer (4) Neeraj 54.5, 12. Goldsmith (2) C.S. Jodha 54 and 13. Star Ace (13) Sunil 54.

1. XOXO, 2. ETERNAL DANCER, 3. HAPPY BIRTHDAY.

Day’s Best: DANCING LANCES.

DOUBLE: LESREL – AURELIA.

Jackpot : (i) 2, 3, 4, 5 & 6. (ii) 5, 6, 7, 8 & 9.

Treble : (i) 3, 4 & 5. (ii) 6, 7 & 8. (iii) 7, 8 & 9.

Super Jackpot: 4, 5, 6, 7, 8 & 9.