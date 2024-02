Lady Danger wins Mirza Zunnur Ahmed Memorial Cup

February 19, 2024 07:40 pm | Updated 07:41 pm IST - Hyderabad:

Trainer Magan Singh’s Lady Danger, ridden by Mohit Singh, won the Mirza Zunnur Ahmed Memorial Cup, the main event of Monday’s (Feb. 19) races. The winner is owned by Mr. Rohit Gupta rep. Rolli Stud Dairy & Agri. Farm.

1. CHARON PLATE (Div. I): CALISTOGA (Afroz Khan) 1, Linda (P. Ajeeth Kumar) 2, Valencia (Kuldeep Singh (Sr) ) 3 and Anemoi (Neeraj) 4. Not run: High Heels. 3, 5-1/4 and 3. 1m, 15.28s. ₹27 (w), 10, 12 and 16 (p). SHP: 26, THP: 42, SHW: 20 and 12, FP: 90, Q: 51, Tanala: 180. Favourite: Valencia. Owners: Mr. M. Ramakrishna Reddy, Mr. Bharat Venkat Epur & Mrs. Rajini Meka. Trainer: L. D’Silva.

2. CHARON PLATE (Div. II): OLIVER’S MOUNT (Afroz Khan) 1, Lady Jane (Nakhat Singh) 3 and Mikimoto (A.A. Vikrant) 4. Not run: Amboseli. 2-1/2, 1/2 and 2. 1m, 14.62s. ₹19 (w), 11, 11 and 10 (p). SHP: 34, THP: 35, SHW: 14 and 18, FP: 57, Q: 42, Tanala: 170. Favourite: Oliver’s Mount. Owners: Mr. Vazhaparmbil John Joseph, Mr. Bharat Venkat Epur & Mr. Ayyadevara Srinivas. Trainer: L. D’Silva.

3. MALVADO PLATE (Div. I): IT’S MY LIFE (Md. Ekram Alam) 1, Riffa (Mukesh Kumar) 2, Desert Sultan (A.A. Vikrant) 3 and Reining Queen (Deepak Singh) 4. Neck, Nose and 1/2. 1m, 16.00s. ₹33 (w), 14, 11 and 19 (p). SHP: 35, THP: 56, SHW: 19 and 17, FP: 119, Q: 75, Tanala: 575. Favourite: Setastar. Owner: Mr. Leeladhar Sharma. Trainer: B. Mukesh Kumar.

4. MOSSY BANK PLATE: GOLDEN GAZELLE (Vivek G) 1, Rising Tycoon (P. Sai Kumar) 2, Decoy (Kuldeep Singh (Sr) ) 3 and First Class (G. Naresh) 4. Not run: Humanitarian. 2, 3 and 1-1/2. 1m, 26.45s. ₹28 (w), 13, 13 and 10 (p). SHP: 32, THP: 60, SHW: 15 and 18, FP: 110, Q: 84, Tanala: 217. Favourite: Decoy. Owners: Mr. Ashok Kumar Gupta & M/s. Mukteshwar Racing LLP. Trainer: M. Srinivas Reddy.

5. ONNU ONNU ONNU PLATE (Div. I): BEAUTY FLAME (Mohit Singh) 1, Sucker Punch (Ashad Asbar) 2, Silver Lining (Md. Ekram Alam) 3 and Carnival Lady (Surya Prakash) 4. 2-1/2, 3/4 and 1/2. 1m, 41.47s. ₹38 (w), 14, 16 and 27 (p). SHP: 46, THP: 72, SHW: 25 and 31, FP: 225, Q: 110, Tanala: 3,713. Favourite: Royal Pal. Owner: Mr. Md. Kashif Khan. Trainer: N. Rawal.

6. MIRZA ZUNNUR AHMED MEMORIAL CUP: LADY DANGER (Mohit Singh) 1, Divine Destiny (Surya Prakash) 2, Trishul (P. Ajeeth Kumar) 3 and Wallop And Gallop (Ashad Asbar) 4. Not run: Shah Of Iran. 2-1/2, 2-1/4 and 2-1/4. 1m, 53.96s. ₹50 (w), 17, 19 and 11 (p). SHP: 73, THP: 52, SHW: 15 and 30, FP: 263, Q: 141, Tanala: 838. Favourite: Trishul. Owner: Mr. Rohit Gupta rep. Rolli Stud Dairy & Agri. Farm. Trainer: Magan Singh.

7. ONNU ONNU ONNU PLATE (Div. II): AMPERE’S TOUCH (Neeraj Rawal) 1, Sundance Kid (Abhay Singh) 2, Sadiya (Kuldeep Singh (Jr) ) 3 and Sweet Whisper (Md. Ekram Alam) 4. 1-1/4, 3/4 and Neck. 1m, 41.34s. ₹24 (w), 11, 13 and 17 (p). SHP: 32, THP: 49, SHW: 15 and 20, FP: 100, Q: 54, Tanala: 287. Favourite: Ampere’s Touch. Owner: Mr. N. Shyam Sunder. Trainer: Neelesh Rawal.

8. MALVADO PLATE (Div. II): FEDERER (A. Ashad Asbar) 1, Glimmer Of Hope (Ajay Kumar) 2, Good Tidings (Mohit Singh) 3 and Protocol (Abhay Singh) 4. Not run: Bien Pensant. 1-1/2, 1/2 and 2. 1m, 14.51s. ₹21 (w), 11, 10 and 17 (p). SHP: 32, THP: 28, SHW: 15 and 21, FP: 44, Q: 21, Tanala: 100. Favourite: Federer. Owners: Mr. Shaik Asif, Mr. Thota V.N.S.S. Prasad, Mr. Rajendra Babu Manthena, Mr. Pamulapati Srinivas Rao, Mr. T. Rakesh Reddy & Mr. Yerram Srinivasreddy. Trainer: Ananta Vatsalya.

Note: Five Star (Deepak Singh up) stopped galloping near 800m.

Jackpot: 70%: 7,386 (94 tkts.) and 30%: 1,122 (265 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 2,865 (96 tkts.), (ii) 3,501 (25 tkts.).

Treble: (i) 449 (98 tkts.), (ii) 1,079 (58 tkts.), (iii) 529 (131 tkts.).