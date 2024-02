February 18, 2024 12:05 am | Updated 12:05 am IST - CHENNAI

The Bangalore challenger La Reina has an edge over her rivals in the South India St. Leger (Gr.II), (2,800m), the star attraction of the races to be held here on Sunday (Feb. 18).

1. ALBERT PARK HANDICAP (1,600m), 4-y-o & over, rated 00 to 25, 2.45 p.m.: 1. Abnegator (5) Manikandan 60, 2. Could Jumper (3) L.A. Rozario 60, 3. Glorious Evensong (6) P. Siddaraju 60, 4. Sunche Dreams (4) C. Brisson 60, 5. Kallipos (2) C. Umesh 59, 6. Three Of A Kind (1) Hindu Singh 56.5, 7. Air Marshall (8) K.V. Baskar 56 and 8. Touch Of Fury (7) Koshi Kumar 54.5.

1. CLOUD JUMPER, 2. GLORIOUS EVENSONG, 3. KALLIPOS

2. STORM AGAIN HANDICAP (1,000m), rated 20 to 45 (00 to 19 eligible), 2.15: 1. First Missile (5) Ram Nandan 60, 2. Fiat Justitia (8) N. Darshan 59.5, 3. Happiness (1) Jitendra Singh 58, 4. Lebua (2) Koshi Kumar 57.5, 5. Preakness (11) C. Umesh 57.5, 6. Prince Purple (10) Hindu Singh 56.5, 7. Dazzling Princess (3) G. Vivek 56, 8. Shaas Comrade (4) P. Siddaraju 56, 9. Dancing Queen (12) A.S. Peter 53, 10. Ugly Truth (7) P. Sai Kumar 52, 11. Regent Prince (6) Shyam Kumar 51.5 and 12. Fashionista (9) S. Imran 50.

1. FIRST MISSILE, 2. PREAKNESS, 3. PRINCE PURPLE

3. A.M.M. ARUNACHALAM MEMORIAL MILLION (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 3.45: 1. Densetsu (3) Yash Narredu 56, 2. Saintly Star (5) C. Brisson 56, 3. Snapper (2) P. Vikram 56, 4. Aarini (1) Hindu Singh 54.5 and 5. Twinkleinhereyes (4) C. Umesh 54.5.

1. DENSETSU, 2. TWINKLEINHEREYES, 3. SAINTLY STAR

4. NUREYEV HANDICAP (1,400m), rated 60 to 85 (40 to 59 eligible), (out station horses are eligible), 4.15: 1. Cold Pursuit (8) L.A. Rozario 60.5, 2. Anzio (1) G. Vivek 57, 3. Sonic Dash (4) S. Imran 57, 4. Dedicate (2) Hindu Singh 55, 5. Royal Icon (6) Ram Nandan 54.5, 6. Dark Son (7) A.S. Peter 54, 7. Neziah (5) P.S. Chouhan 53 and Swarga (3) P. Siddaraju 50.

1. NEZIAH, 2. SWARGA, 3. COLD PURSUIT

5. SOUTH INDIA ST. LEGER (Grade II), (2,800m), 4-y-o & over (Terms), 4.45: 1. Kings Walk (2) C. Brisson 58, 2. La Reina (4) Suraj Narredu 56.5, 3. Lionel (3) Yash Narredu 55, 4. Magnus (7) Srinath 55, 5. Multicrown (8) Hindu Singh 55, 6. Saigon (5) P.S. Chouhan 55, 7. Wolf Creek (6) C. Umesh 55 and 8. Angeles (1) I. Chisty 53.5.

1. LA REINA, 2. MAGNUS, 3. SAIGON

6. MAN O’ WAR HANDICAP (1,400m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 5.15: 1. Sheer Rocks (6) P. Siddaraju 60, 2. Renegade (5) Ram Nandan 59, 3. Celeste (2) C. Umesh 57.5, 4. Ruling Star (1) Yash Narredu 57, 5. Empress Royal (7) Bharat Mal 56, 6. Cynosure (4) G. Vivek 54, 7. Royal Falcon (3) Koshi Kumar 53 and 8. Imperial Gesture (8) Hindu Singh 52.

1. RULING STAR, 2. IMPERIAL GESTURE, 3. ROYAL FALCON

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr: 4, 5 & 6.

