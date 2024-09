La Mcqueen claims the F.K. Irani Memorial Million

Mr. Ganesan Subramanian’s La Mcqueen (Antony up) won the F.K. Irani Memorial Million, the feature event of the races held here on Friday (Sept 13). The winner is trained by Arjun Mangalorkar. Antony won three races on the day.

The results:

1. PADDOCK PLATE: POLAR WIND (L.A. Rozario) 1, Davids Delight (K. Mukesh Kumar) 2, Eco System (Sai Kiran) 3 and Vardaan (Antony) 4. 1/2, 1/2 and 1. 1m, 38.97s. ₹67 (w), 20, 14 and 14 (p), SHP: 43, THP: 47, FP: 302, Q: 94, Trinella: 1,259, Exacta: 4,899. Favourite: Vardaan. Owner: Mr. B. Vijay. Trainer: C.D. Monnappa.

2. TALAKADU PLATE: O MANCHALI (Antony) 1, Natural One (G. Vivek) 2, N R I Touch (A. Bandaal) 3 and Red Hills (Md. Sameer) 4. Not run: Natural Gold and D Lord. 2-3/4, Snk and Nk. 1m, 24.41s. ₹17 (w), 10, 13 and 35 (p), SHP: 29, THP: 116, FP: 27, Q: 14, Trinella: 534, Exacta: 60,118 (carried over). Favourite: O Manchali. Owners: M/s. Rakesh, Mr. Ujash Mahendra Patel, Mr. Girish Dharmu Tekchandani & Mr. N. Swaroop Kumar. Trainer: Rakesh.

3. JOG FALLS PLATE: CONFIDENT GAME (K. Mukesh Kumar) 1, Aurele (Antony) 2, Forest View (L.A. Rozario) 3 and D Don King (S. Imran) 4. 2-3/4, 1-1/2 and 6-1/2. 1m, 38.56s. ₹16 (w), 10, 13 and 14 (p), SHP: 28, THP: 25, FP: 63, Q: 40, Trinella: 74, Exacta: 381. Favourite: Confident Game. Owner: Mr. Sunil Santhosh Serrao. Trainer: R. Hellal Moses.

4. POLICE TROPHY: JERSEY KING (Suraj) 1, Indian Blues (Kiran Rai) 2, The Flying Feet (S. Imran) 3 and Cloudy Hills (L.A. Rozario) 4. 4-1/2, 1-3/4 and 4-1/4. 1m, 10.36s. ₹12 (w), 10, 12 and 25 (p), SHP: 16, THP: 56, FP: 24, Q: 15, Trinella: 148, Exacta: 601. Favourite: Jersey King. Owners: M/s. Ananth Iyengar, Mr. Vikram Sreeram, Mr. Shankar Srinivas & Mr. Ashok Ranpise. Trainer: S. Dominic.

5. F.K. IRANI MEMORIAL MILLION: LA MCQUEEN (Antony) 1, Hand Of God (Sai Kiran) 2, Phoenomenon (Akshay K) 3 and N R I Ace (Angad) 4. Not run: Lockheed. Hd, 2-1/2 and Nk. 1m, 10.76s. ₹86 (w), 36 and 40 (p), SHP: 189, THP: 32, FP: 1,447, Q: 884, Trinella: 4,802. Exacta: 21,024 (carried over). Favourite: Rodney. Owner: Mr. Ganesan Subramanian. Trainer: Arjun Mangalorkar.

6. M.W. CHINNAPPA MEMORIAL TROPHY: CZAR (Antony) 1, Brave Trooper (Abhishek Mhatre) 2, Segera (Angad) 3 and Seolfor Bullet (Dhanu S) 4. 1-1/2, 3/4 and Lnk. 1m, 10.77s. ₹15 (w), 10, 11 and 18 (p), SHP: 30, THP: 26, FP: 30, Q: 47, Trinella: 260, Exacta: 887. Favourite: Czar. Owners: Rapar`s Galloping Stars LLP rep by Mr. Rajendran & M/s. Blazing Saddles(PF). Trainer: Arjun Mangalorkar.

7. YELAHANKA PLATE: SILVER SPRING (Aman) 1, Hasting Sunrise (G. Umesh) 2, Spiritual Force (K. Mukesh Kumar) 3 and Tower Quest (Kiran Rai) 4. 8-3/4, 3/4 and Snk. 1m, 04.71s. ₹16 (w), 10, 33 and 18 (p), SHP: 110, THP: 41, FP: 354, Q: 267, Trinella: 2,692, Exacta: 27,526. Favourite: Silver Spring. Owner: Mr. Raja Malhotra. Trainer: Vinesh Naik.

Jackpot: ₹377 (20 tkts.); Runner-up: 82 (39 tkts.); Mini Jkt: 252 (three tkts.); Treble (i): 217 (20 tkts.); (ii): 1,012 (one tkt).

