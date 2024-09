Trainer Bezan Chenoy’s filly, La Dolce Vita, should score over her rivals in the Panchshil Million, the main attraction of Sunday’s (Sept. 29) races.

Rails will be announced one hour before the first race.

1. ALAMEDA PLATE (1,000m), Cl. V, 5-y-o and over, rated 1 to 26 — 2.00 p.m. (Jockeys will not be permitted the use of whip in this race): 1. Comaneci (2) Gore 59, 2. Golden Rule (3) Siddharth 59, 3. Spirit Bay (6) N. Bhosale 57.5, 4. Mariella (1) P. Vinod 53.5, 5. High Spirit (8) Saba 53, 6. Fantastic Flare (7) K. Pranil 52.5, 7. Lightning Blaze (4) Nazil 52.5 and 8. Reciprocity (5) S.G. Prasad 52.5.

1. SPIRIT BAY, 2. COMANECI, 3. HIGH SPIRIT

2. KING’S RANSOM TROPHY (1,400m), Cl. I, rated 80 and upward — 2.30: 1. Taimur (2) Bhawani 59, 2. Baby Bazooka (1) Sandesh 58 and 3. It’s My Time (3) A. Prakash 50.5.

1. IT’S MY TIME

3. MOOSA M. HOOSEIN TROPHY (1,400m), Cl. III, rated 40 to 66 — 3.00: 1. Lord And Master (7) Sandesh 60, 2. Fontana (3) Trevor 55, 3. Opus Dei (5) Antony Raj 55, 4. Singer Sargent (9) Vivek G 55, 5. Winter Agenda (4) C.S. Jodha 53.5, 6. Liam (8) T.S. Jodha 53, 7. Star Gallery (2) S. Saqlain 52, 8. Attained (1) V. Bunde 50 and 9. My Princess (6) A. Prakash 49.

1. STAR GALLERY, 2. FONTANA, 3. WINTER AGENDA

4. DAKSHIN MAHARASHTRA & GOA SUB-AREA TROPHY (1,200m), Cl. II, rated 60 to 86 — 3.30: 1. Dexa (3) Antony Raj 59, 2. Bubbly Boy (5) Yash Narredu 58.5, 3. Dream Seller (1) Ajinkya 56.5, 4. Portofino Bay (2) Akshay K 53 and 5. Rambler (4) P. Vinod 52.

1. DEXA, 2. DREAM SELLER

5. PANCHSHIL MILLION (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only — 4.00: 1. Beyond Stars (4) Saqlain 56, 2. Divine Star (3) Akshay K 56, 3. Kingsland (7) T.S. Jodha 56, 4. Nostalgia (9) Vivek G 56, 5. Yukikaze (6) Merchant 56, 6. Aafreen (5) Sandesh 54.5, 7. Expedite (2) Prasad 54.5, 8. La Dolce Vita (8) Antony Raj 54.5 and 9. Substantial (1) Trevor 54.5.

1. LA DOLCE VITA, 2. NOSTALGIA, 3. DIVINE STAR

6. AMJAD KHAN TROPHY (1,200m), Cl. IV, 4-y-o only, rated 20 to 46 — 4.30: 1. Eloquent (6) Trevor 59, 2. Supreme Spirit (3) C. Umesh 59, 3. Wanderlust (9) Saqlain 58, 4. Maysara (7) Shelar 56, 5. Caliph (2) Ajinkya 54.5, 6. Pure For Sure (11) C.S. Jodha 54.5, 7. Madras Cheque (8) Akshay 53.5, 8. Falsetto (1) T.S. Jodha 52, 9. Moonlight Kiss (10) N. Bhosale 52, 10. Collateral (4) Prasad 51 and 11. Street Sense (5) Vivek G 50.5.

1. SUPREME SPIRIT, 2. WANDERLUST, 3. ELOQUENT

7. RICHELIEU PLATE (1,600m), Cl. V, 4-y-o and over, rated 1 to 26 — 5.00: 1. Malakhi (6) Sandesh 61.5, 2. Yuletide (3) N. Bhosale 60.5, 3. Midas Touch (2) Bhawani 58, 4. Neilina (1) Saqlain 51, 5. Marlboro Man (5) Gore 50.5 and 6. Spiritual Rock (4) Prasad 50.

1. MALAKHI, 2. SPIRITUAL ROCK

Day’s Best: MALAKHI

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Treble: 4, 5 & 6.

Tanala: 1, 3, 4, 5, 6 & 7.

Super Jackpot: 2, 3, 4, 5, 6 & 7.