April 14, 2024 12:15 am | Updated 12:15 am IST - UDHAGAMANDALAM

Knotty Wonder has an edge over her rivals in the Equinox Handicap (1,200m), the feature event of the races to be held here on Sunday morning (April. 14).

1. AVALANCHE HANDICAP (1,200m), rated 00 to 25, 11.00 a.m.: 1. Blue Eyed Boy (4) Koshi Kumar 62, 2. Royal Mayfair (8) Ram Nandan 62, 3. Silver Soul (3) A.S. Peter 61.5, 4. Ugly Truth (6) C. Umesh 61.5, 5. Run Happy Run (5) B. Dharshan 60, 6. Daiyamondo (2) M.S. Deora 57, 7. Marshall (1) K.V. Bhaskar 53 and 8. Lady Zeen (7) S. Imran 50.

1. SILVER SOUL, 2. UGLY TRUTH, 3. BLUE EYED BOY

2. POLAR FALCON HANDICAP (1,300m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible) (no whip), 11.30: 1. Beauty Of The Turf (3) Ram Nandan 60, 2. Raffinato (1) Koshi Kumar 57, 3. Bohemian Star (2) C. Umesh 55.5, 4. Glorious Legend (5) S. Imran 55, 5. Arikattu (4) Ramandeep 55, 6. Western Girl (7) Ashhad Asbar 55, 7. Stolen Glance (8) M.S. Deor 54.5 and 8. Dancing Queen (6) R.S. Jodha 54.

1. BOHEMIAN STAR, 2. DANCING QUEEN, 3. WESTERN GIRL

3. SOUTHERN EMPIRE HANDICAP (1,600m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible) 12.00 noon: 1. Alpha Domino (9) Ramandeep 61.5, 2. Element (10) Nakhat Singh 60, 3. Gandolfini (3) C. Umesh 60, 4. Royal Nobility (4) Farid Ansari 58, 5. Wolf Creek (1) C. Brisson 57, 6. Kallipos (2) Surya Prakash 56, 7. Jack Richer (8) Koshi Kumar 55, 8. Truth In Wine (7) Hindu Singh 55, 9. Abilitare (5) M.S. Deora 52.5 and 10. Sian (6) P. Ajeeth Kumar 52.5.

1. GANDOLFINI, 2. TRUTH IN WINE, 3. ELEMENT

4. TAMIL NEW YEAR TROPHY (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 12.30 p.m.: 1. Royal Chivalry (6) Nakhat Singh 56, 2. Royal Marquess (3) Kuldeep Singh 56, 3. Aarini (7) Hindu Singh 54.5, 5. Annette (1) C. Brisson 54.5, 5. Everwin (4) P. Ajeeth Kumar 54.5, 6. Forest Lake (2) Surya Prakash 54.5, 7. Princess O Star (5) R.S. Jodha 54.5, 8. Twinkelinhereyes (8) M.S. Deora 54.5 and 9. Val D’Aran (9) C. Umesh 54.5.

1. VAL D’ARAN, 2. EVERWIN, 3. ROYAL CHIVALRY

5. EQUINOX HANDICAP (1,200m), rated 60 to 85 (40 to 59 eligible) (outstation horses are eligible), 1-00: 1. Golden Marina (1) Koshi Kumar 61, 2. Priceless Ruler (2) Farid Ansari 57.5, 3. Gods Plan (4) Surya Prakash 57, 4. Pink Jasmine (7) Ashhad Asbar 57, 5. Tycoonist (8) Hindu Singh 55, 6. Pneuma (3) C. Umesh 54.5, 7. Speculation (6) Nakhat Singh 53.5 and 8. Knotty Wonder (5) G. Vivek 53.

1. KNOTTY WONDER, 2. SPECULATION, 3. PNEUMA

6. SADDLE UP HANDICAP (Div. I), (1,300m), 5-y-o & over, rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 1.30: 1. Diamond And Pearls (9) Inayat 60, 2. Romualdo (3) C. Brisson 59.5, 3. Royal Baron (5) Nakhat Singh 58.5, 4. Sweet Fragrance (2) A.M. Tograllu 58.5, 5. Dear Lady (8) C. Umesh 55.5, 6. Renegade (6) Koshi Kumar 55.5, 7. Empress Royal (7) Farid Ansari 54, 8. Cynosure (4) Surya Prakash 53.5, 9. Brilliant Lady (10) M. Bhaskar 53 and 10. Cartel (1) Kuldeep Singh 53.

1. ROYAL BARON, 2. DEAR LADY, 3. ROMUALDO

7. SADDLE UP HANDICAP (Div. II), (1,300m), 5-y-o & over. rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 2.00: 1. Admiral Shah (4) Inayat 60, 2. Saro Gold Mine (8) Kuldeep Singh 58, 3. Sinatra (6) Ramandeep 57, 4. Senora Bianca (2) Koshi Kumar 56.5, 5. Choice (10) Hindu Singh 56, 6. First Empress (9) Shyam Kumar 56, 7. Sensibility (7) M.S. Deora 55.5, 8. Priceless Beauty (5) S.A. Amit 55, 9. Prince Purple (3) Ram Nandan 55 and 10. Royal Falcon (1) Farid Ansari 55.

1. SENORA BIANCA, 2. ADMIRAL SHAW, 3. CHOICE

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr (i): 2, 3 & 4; (ii): 5, 6 & 7.

