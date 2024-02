Knotty One takes the honours in O.T.A. Trophy

February 23, 2024 06:40 pm | Updated 06:40 pm IST - CHENNAI:

Knotty One (G. Vivek up) won the O.T.A. Trophy, the chief event of the races held here on Friday (Feb. 23). The winner is owned by Mr. K. Kamesh, Mr. Balamukunda Das K, Mr. Santosh R. V. & Mr. Roopesh S. and trained by R. Ramanathan.

1. ARMY TROPHY: MUTANT (Hindu Singh) 1, Diamond And Pearls (A.S. Peter) 2, Danny’s Girl (Shyam Kumar) 3 and Excellent Star (Koshi Kumar) 4. 2, shd and 3/4. 1m, 6.09s. ₹35 (w), 12, 12 and 19 (p), SHP: 36, THP: 53, FP: 120, Q: 34, Tla: 339. Owners: Mr. Chaduranga Kantharaj Urs, Mr. Gautam S Kotwal & M/s. Cairnhill Stud Farm. Trainer: B. Suresh.

2. NAVY CUP: SAMURAI BLUE (Hindu Singh) 1, Desert Star (I. Chisty) 2, Queen Anula (K.V. Baskar) 3 and Aurora Borealis (P. Sai Kumar) 4. 5, 4-1/2 and 2-3/4. 1m, 12.62s. ₹33 (w), 18, 13 and 17 (p), SHP: 49, THP: 31, FP: 79, Q: 32, Tla: 267. Owners: Hyperion Blood Stock rep. by Mr. & Mrs. Farouk K. Rattonsey, Mr. Sameer F. Rattonsey, Mr. Zaheer F. Rattonsey & M/s. Sarainaga Racing. Trainer: J.E. Mckeown.

3. AIR FORCE TROPHY: SMILES OF FORTUNE (Yash Narredu) 1, Romualdo (Ram Nandan) 2, Groovin (Hindu Singh) 3 and Supreme Grandeur (P. Sai Kumar) 4. 2-1/2, 1-3/4 and lnk, 1m, 12.12s. ₹12 (w), 10, 30 and 21 (p), SHP: 74, THP: 30, FP: 92, Q: 88, Tla: 535. Owners: Mrs. B.E. Saldanha, Mr. Anil Saraf & Mr. Sultan Singh rep. Sohna Stud Farm. Trainer: D. Narredu.

ADVERTISEMENT

4. POLICE TROPHY: CLOUD JUMPER (L.A. Rozario) 1, Despacito (Hindu Singh) 2, Wisaka (S. Imran) 3 and Wonderful Era (P. Sai Kumar) 4. 1-1/4, 2 and 3/4. 1m, 27.46s. ₹47 (w), 20, 29 and 23 (p), SHP: 68, THP: 95, FP: 716, Q: 419, Tla: 9,800. Owner: Mr. Tatineni Prasad Rao. Trainer: Suraj Shaw.

5. O.T.A. TROPHY: KNOTTY ONE (G. Vivek) 1, Bluemed (I. Chisty) 2, This Is Gold (Yash Narredu) 3 and Light The World (Hindu Singh) 4. 3/4, 3/4 and 2-1/4. 1m, 26.48s. ₹29 (w), 14 and 34 (p), SHP: 33, THP: 66, FP: 143, Q: 223, Tla: 309. Owners: Mr. K. Kamesh, Mr. Balamukunda Das K, Mr. Santosh R. V. & Mr. Roopesh S. Trainer: R. Ramanathan.

6. TAMILNADU RACE HORSE OWNERS ASSOCIATION CUP: THREE OF A KIND (Ram Nandan) 1, Autumn Shower (P. Sai Kumar) 2, Rwanda (P. Siddaraju) 3 and Lady Zeen (Manikandan) 4. 2-3/4, 3/4 and 2-3/4. 1m, 14.50s. ₹21 (w), 12, 19 and 10 (p), SHP: 34, THP: 40, FP: 112, Q: 61, Tla: 226. Owner: Mr. Shariq Joshi. Trainer: Ajith Kumar.

Jkt: ₹1,059 (140 tkts.), Runner-up: 240 (265 tkts.), Mini Jkt: 628 (80 tkts.), Tr: 532 (86 tkts.).

