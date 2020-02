Knotty Oak may score an encore

BENGALURU

27 February 2020 01:00 IST

Knotty Oak, who is in fine nick, may score an encore in the Narasimharaja Trophy (1,200m), the feature event of the races to be held here on Thursday (Feb 27).

False rails (width about 4.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. FLASHING STAR PLATE (1,200m), rated 00 to 20, 1.45 p.m.: 1. Dontbreaktherules (4) Arshad 60, 2. Reverence (8) Sai Vamshi 60, 3. Blue Phoenix (2) Rayan 59.5, 4. Hawking (3) S. John 59.5, 5. Elite Agent (5) Irvan 59, 6. Flicka (10) Ashok Kumar 59, 7. Desert Gold (9) Md. Aliyar 57.5, 8. Mayurana (7) P.S. Chouhan 57.5, 9. Varsha (6) Jagadeesh 57, 10. Bellerophon (12) R. Manish 56.5, 11. Emerald Green (11) Darshan 53 and 12. Astron (1) Nazerul 51.

1. Hawking, 2. Mayurana, 3. Reverence

2. NETRAVATI PLATE (Div. II), (1,400m), rated 15 to 35, 5-y-o & over, 2.15: 1. Tyto Alba (7) Ajeet Kumar 60, 2. Red Indian (1) Jagadeesh 58.5, 3. Cadillac Sky (10) Arshad 58, 4. Happy Dancing (11) Rayan 58, 5. Industrialist (6) Naveen Kumar 57.5, 6. Limato (9) Kiran Rai 57.5, 7. Proudwish (8) Sai Vamshi 57, 8. Anakin (12) Srinath 56, 9. Turf Prospector (5) M. Naveen 56, 10. Azeemki Princess (2) Irvan 55, 11. Regal Force (3) R. Manish 55 and 12. South Bell (4) Shreyas 55.

1. Anakin, 2. Limato, 3. Red Indian

3. MAN ‘O’ WAR PLATE (1,100m), 3-y-o only, (Terms), 2.45: 1. Bellator (9) Trevor 57, 2. Dynamical (12) Nazerul 57, 3. Golden Vision (10) Suraj 57, 4. Shanaey (5) P.S. Chouhan 57, 5. Welcome Surprise (2) A. Imran 57, 6. Baltimore (3) I. Chisty 55.5, 7. Cherokee Moon (7) Khurshad 55.5, 8. Ironic Humour (1) Jagadeesh 55.5, 9. Perfectimagination (4) Neeraj 55.5, 10. Prerana (8) Irvan 55.5, 11. Roc Girl (11) Chetan G 55.5 and 12. Rule Of Engagement (6) Srinath 55.5.

1. Shanaey, 2. Bellator, 3. Rule Of Engagement

4. GAGANACHUKKI PLATE (Div. I), (1,200m), rated 15 to 35, 3.15: 1. Paradiso (4) Arshad 60, 2. Silver Swift (6) A. Imran 59, 3. Polar Express (3) I. Chisty 58.5, 4. Florencia (5) Rayan 58, 5. Torosanto (10) Antony 58, 6. Challenging Star (9) R. Marshall 57, 7. Definitive (7) Ankit Yadav 57, 8. Desert Mirage (8) Kiran Rai 57, 9. Sun Splash (1) Vaibhav 56.5 and 10. Brave Boy (2) Jagadeesh 54.

1. Torosanto, 2. Sun Splash, 3. Silver Swift

5. NETRAVATI PLATE (Div. I), (1,400m), rated 15 to 35, 5-y-o & over, 3.45: 1. Hafnium (10) Trevor 60, 2. Fictioneer (3) Antony 59.5, 3. Le Marc (4) A. Imran 59.5, 4. King Creole (7) David Allan 59, 5. Halfsies (12) M. Naveen 58.5, 6. Revan Star (1) R. Pradeep 58, 7. Hidden Soldier (8) Sai Kiran 57.5, 8. Honey Trap (5) S. John 57.5, 9. Andra King (6) Darshan 56, 10. Goodwill Warrior (9) Jagadeesh 56, 11. Nawabzaadi (2) Arshad 56 and 12. Barog (11) Arvind Kumar 53.

1. Hafnium, 2. King Creole, 3. Le Marc

6. NARASIMHARAJA TROPHY (1,200m), rated 45 to 65, 4.15: 1. Regal Music (1) S. Qureshi 60, 2. Side Winder (8) Arvind Kumar 60, 3. Mega Ikon (2) A. Imran 59.5, 4. Big Boon (7) Chetan G 57.5, 5. Blue Moon (3) I. Chisty 57.5, 6. Knotty Oak (4) S. John 57, 7. Royal Resolution (6) David Allan 56, 8. Sun Power (12) R. Manish 56, 9. Animal Queen (10) S. Hussain 55, 10. Spanish Beauty (11) Antony 55, 11. Panama (5) Arshad 53.5 and 12. Gypsy (9) Rayan 50.5.

1. Knotty Oak, 2. Regal Music, 3. Side Winder

7. MALAPRABHA PLATE (2,000m), rated 30 to 50, 4.45: 1. Cavaliere (4) S. John 60, 2. Play Safe (5) Chetan G 60, 3. Show Girl (6) Vaibhav 59.5, 4. Crack Of Dawn (3) David Allan 59, 5. Aleef (7) Arshad 55, 6. Aferpi (1) Trevor 53 and 7. Sainthood (2) Neeraj 50.5.

1. Cavaliere, 2. Crack Of Dawn, 3. Aferpi

8. GAGANACHUKKI PLATE (Div. II), (1,200m), rated 15 to 35, 5.15: 1. Desert Combat (6) Arshad 60, 2. Mr Humble (4) S. Qureshi 59.5, 3. Special Stone (3) M. Naveen 59, 4. Augustina (7) Vaibhav 58, 5. Annie’s Song (9) Irvan 57.5, 6. Capella (8) Chetan G 57.5, 7. Kasauli (2) Rayan 57.5, 8. Skiathos (10) A. Imran 57.5, 9. Southern Power (11) Nazerul 57.5, 10. Iconic Princess (5) Trevor 56 and 11. She’s Stylish (1) Jagadeesh 55.5.

1. Mr Humble, 2. Desert Combat, 3. Augustina

Day’s best: Mr Humble

Double: Anakin - Hafnium

Jkt: 4, 5, 6, 7 and 8; Tr (i): 3, 4 and 5; (ii): 6, 7 and 8.