Knotty Legend primed to make it three-in-a-row in Roach  Lifescapes Bangalore Juvenile Million

February 16, 2024 12:30 am | Updated 12:30 am IST - BENGALURU:

Knotty Legend, who is in fine fettle, is poised for a hat-trick in the Roach Lifescapes Bangalore Juvenile Million (1,400m), the feature event of the races to be held here on Friday (Feb. 16). There will be no false rails.

1. SABARMATI PLATE (1,200m), rated 00 to 25, 6-y-o & over, 2-00 p.m: 1. Dallas Drifter (1) Koshi K 62.5, 2. Jersey Legend (7) S. John 62, 3. Sacred Creator (10) Rajesh K 61.5, 4. Spirit Dancer (12) Siddaraju 61.5, 5. Dawn Rising (9) G. Vivek 59.5, 6. Air Blast (3) Rozario 58, 7. Amazing Luck (4) Rayan 58, 8. Infinite Spirit (11) P. Surya 57, 9. Akasi (5) Arvind K 56, 10. Perfect Halo (6) B. Harish 56, 11. Max Mueller (2) Shreyas 53 and 12. Star Citizen (8) P. Sai Kumar 50.

1. JERSEY LEGEND, 2. DAWN RISING, 3. STAR CITIZEN

2. SHIVAGANGA FALLS PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 2-30: 1. Momentous (2) S. John 60, 2. Sunny Lagoon (8) P. Sai Kumar 57.5, 3. Ebotse (9) P. Trevor 55.5, 4. The Lady Emporio (1) R. Pradeep 55, 5. Croissantino (7) B. Nayak 54.5, 6. Double Vision (5) Saddam H 53, 7. Sling Shot (4) P. Surya 53, 8. Striking Eyes (3) Shreyas 53 and 9. Superhero (6) Rayan 52.

1. MOMENTOUS, 2. EBOTSE, 3. THE LADY EMPORIO

3. GHATAPRABHA PLATE (1,600m), rated 20 to 45, 6-y-o & over, 3-05: 1. Measure Of Time (3) Rayan 62.5, 2. Je Ne Sais Quoi (9) G. Vivek 61.5., 3. Turkoman (4) S. Shareef 61.5, 4. Sekhmet (1) Darshan 57, 5. Apollo Light (2) Koshi K 55.5, 6. Russian Romance (6) Siddaraju 55.5, 7. My Vision (5) Arvind K 53.5, 8. Antilope (8) Jagadeesh 52 and 9. Eco Friendly (7) P. Sai Kumar 50.

1. TURKOMAN, 2. JE NE SAIS QUOI, 3. ECO FRIENDLY

4. SHIVAGANGA FALLS PLATE (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 3-40: 1. Star Concept (4) Siddaraju 62, 2. Rembrandt (3) B.L. Paswan 60.5, 3. Knotty Challenger (1) G. Vivek 57, 4. Lex Luthor (5) B. Nayak 57, 5. High Speed Dive (6) R. Pradeep 56, 6. Benzema (10) Rayan 55, 7. Springsteen (7) Rozario 55, 8. The Welcome (9) Jagadeesh 54, 9. Princess Gold (2) Shreyas 53.5 and 10. Tigerking (8) Saddam H 51.5.

1. HIGH SPEED DIVE, 2. KNOTTY CHALLENGER, 3. STAR CONCEPT

5. R.R. BYRAMJI MEMORIAL MILLION (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 4-15. 1. Amazing Stride (12) Darshan 56. 2. Gallon Of My Love (8) M. Naveen 56, 3. La Mcqueen (13) Srinath 56, 4. Lockheed (14) P. Trevor 56, 5. Makoto (3) Suraj Narredu 56, 6. Pursuit Of Wealth (4) R. Pradeep 56, 7. Silver Strike (6) B. Dharshan 56, 8. Ashwa Vedha (5) Ashok K 54.5, 9. Carat Love (2) Shreyas 54.5, 10. Days Date (11) Rozario 54.5, 11. Joon (—) (—) 54.5, 12. Mericle Beauty (9) Rayan 54.5, 13. N R I Ace (10) Arshad 54.5, 14. Nyx (1) Neeraj 54.5 and 15. Sienna Princess (7) Jagadeesh 54.5.

1. LOCKHEED, 2. MAKOTO, 3. NYX

6. ROACH LIFESCAPES BANGALORE JUVENILE MILLION (1,400m), 3-y-o only, (Terms), 4-50. 1. Knotty Legend (3) P. Trevor 55, 2. Masato (5) Suraj Narredu 55, 3. Priceless Prince (4) Ashok K 55, 4. Storm Shadow (2) G. Vivek 55 and 5. Vafadar (1) Srinath 55.

1. KNOTTY LEGEND, 2. MASATO

7. BELLARY PLATE (1,400m), rated 40 to 65, 6-y-o & over, 5-25. 1. Devils Magic (2) Srinath 60, 2. Armory (7) Rajesh K 57.5, 3. Millbrook (3) R. Pradeep 57, 4. Aherne (8) Suraj Narredu 56.5, 5. Augusto (1) S. Shareef 56.5, 6. Memorable Time (5) Siddaraju 55.5, 7. Own Legacy (9) Darshan 55.5, 8. Southern Power (11) Rayan 55.5, 9. Osiris (6) P. Sai Kumar 53, 10. Southernaristocrat (10) G. Vivek 52.5 and 11. Altamonte (4) Jagadeesh 52.

1. DEVILS MAGIC, 2. AHERNE, 3. AUGUSTO

Days best: KNOTTY LEGEND

Double: HIGH SPEED DIVE — LOCKHEED

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7; Treble (i): 2, 3 & 4; (ii): 5, 6 & 7.