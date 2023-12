Knotty Legend obliges in the Frankel Trophy

December 22, 2023 07:57 pm | Updated 07:57 pm IST - BENGALURU:

Prasanna Kumar trained Knotty Legend (P. Trevor up), won the Frankel Trophy, the main event of the races held here on Friday (Dec 22). The winner is owned by Mr. K. Kamesh, Mr. Ashok Ranpise, Mr. K. Manoj Kumar, Mr. K. Balamukunda Das, Mr. Srikanth Badruka, Mr. M.N. Nambiar, Mr. N. Swaroop Kumar & Mr. K. Shasha Bindu Das.

The results:

1. SHARAVATI PLATE: JE NE SAIS QUOI (G. Vivek) 1, Russian Romance (Antony) 2, Altamonte (Jagadeesh) 3 and Silver Token (S. John) 4. 2-3/4, 3-1/4 and 3-1/4. 1m, 39.78s. ₹23 (w), 11, 17 and 35 (p), SHP: 37, THP: 103, FP: 95, Q: 37, Trinella: 2,664, Exacta: 7,419. Favourite: Je Ne Sais Quoi. Owner: Mr. Srinivasa M. Trainer: Azhar Ali.

2. GOKAK FALLS PLATE: SAIGON (I. Chisty) 1, Anadale (S. John) 2, Double Scotch (S. Saqlain) 3 and Wonder Woman (P. Trevor) 4. Shd, 3-1/4 and 3. 2m, 07.29s. ₹34 (w), 19, 35 and 35 (p), SHP: 96, THP: 68, FP: 461, Q: 235, Trinella: 11,524, Exacta: 68,518 (c/o). Favourite: Regal Aristocracy. Owner: Mr. Deepak Kumar. Trainer: Aravind G.

3. DEVARAYANADURGA STAKES: GRIZZLY (R. Pradeep) 1, Never Give In (S. John) 2, Treasure Chest (Inayat) 3 and Emeraldo (S. Shareef) 4. 1/2, 6 and 1-1/2. 1m, 26.51s. ₹274 (w), 66, 11 and 24 (p), SHP: 37, THP: 41, FP: 1,319, Q: 359, Trinella: 4,517, Exacta: 2,16,076. Favourite: Never Give In. Owner: Mr. C.V. Prasad Rao. Trainer: Warren Singh.

4. KOLAR PLATE: VIVALDO (G. Vivek) 1, Peyo (M. Prabhakaran) 2, Pink Jasmine (Shreyas S) 3 and Douglas (Antony) 4. 2-1/4. 3/4 and 2-3/4. 1m, 24.97s. ₹22 (w), 12, 37 and 43 (p), SHP: 99, THP: 111, FP: 267, Q: 232, Trinella: 9,698, Exacta: 83,859. Favourite: Vivaldo. Owners: Mrs. Gaja Manoj & Mr. K. Manoj Kumar. Trainer: Prasanna Kumar.

5. FRANKEL TROPHY: KNOTTY LEGEND (P. Trevor) 1, Finley (Suraj) 2, Krystallos (Neeraj) 3 and La Mcqueen (Antony) 4. Not run: Golden Stride. 3-1/2, 7-1/2 and 1. 1m, 06.05s. ₹16 (w), 12, 12 and 23 (p), SHP: 30, THP: 52, FP: 49, Q: 31, Trinella: 283, Exacta: 489. Favourite: Knotty Legend. Owners: Mr. K. Kamesh, Mr. Ashok Ranpise, Mr. K. Manoj Kumar, Mr. K. Balamukunda Das, Mr. Srikanth Badruka, Mr. M.N. Nambiar, Mr. N. Swaroop Kumar & Mr. K. Shasha Bindu Das’. Trainer: Prasanna Kumar.

6. J.B. MALLARADHYA MEMORIAL TROPHY: SPLENDIDO (Antony) 1, Granpar (Neeraj) 2, Stravinsky (L.A. Rozario) 3 and Amazing Attraction (Trevor) 4. 2-1/2, 1/2 and 3. 2m, 07.32s. ₹66 (w), 23 and 25 (p), SHP: 32, THP: 44, FP: 680, Q: 267, Trinella: 760, Exacta: 2,556. Favourite: Stravinsky. Owners: Mr. M. Rishad, Mr. P.J. Vazifdar, M/s. DT Racing & Breeding LLP & Mr. Mukul A. Sonawala. Trainer: Imtiaz Khan.

7. CHITRADURGA PLATE: SPECTACULAR (A. Ramu) 1, Golden Time (G. Vivek) 2, Classic Charm (I. Chisty) 3 and Four Wheel Drive (Inayat) 4. 1, Nose and 1-3/4. 1m, 26.49s. ₹314 (w), 49, 16 and 20 (p), SHP: 38, THP: 43, FP: 4,462, Q: 790, Trinella: 20,193, Exacta: 89,843. Favourite: High Opinion. Owner and trainer: Mr. Imtiaz Khan.

Jackpot: ₹53,914 (c/o); Runner-up: 11,553 (two tkts.); Treble (i): 8,019 (one tkt.); (ii): 1,470 (13 tkts.).

