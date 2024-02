Knotty Legend obliges in Roach Lifescapes Bangalore Juvenile Million

February 16, 2024 07:24 pm | Updated 07:28 pm IST - BENGALURU:

Prasanna Kumar-trained Knotty Legend (P. Trevor up) won the Roach Lifescapes Bangalore Juvenile Million, the feature event of the races held here on Friday (Feb. 16). The winner is owned by Mr. K. Kamesh, Mr. Ashok Ranpise, Mr. K. Manoj Kumar, Mr. K. Balamukunda Das, Mr. Srikanth Badruka, Mr. M.N. Nambiar, Mr. N. Swaroop Kumar & Mr. K. Shasha Bindu Das. Trevor won three races on the day.

The results:

1. SABARMATI PLATE: SPIRIT DANCER (P. Siddaraju) 1, Akasi (Arvind K) 2, Air Blast (Rozario) 3 and Amazing Luck (Rayan) 4. 3-1/2, 1/2 and 2-1/4. 1m, 14.08s. ₹61 (w), 20, 22 and 20 (p), SHP: 78, THP: 63, FP: 436, Q: 350, Trinella: 3,841, Exacta: 54,419 (c/o). Favourite: Dawn Rising. Owner: Dr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: S. Ganapathy.

2. SHIVAGANGA FALLS PLATE (Div. II): EBOTSE (P. Trevor) 1, Sunway Lagoon (P. Sai K) 2, Momentous (S. John) 3 and Sling Shot (P. Surya) 4. 1-3/4, 1 and 3-1/4. 1m, 12.94s. ₹20 (w), 13, 10 and 15 (p), SHP: 33, THP: 43, FP: 52, Q: 33, Trinella: 138, Exacta: 911. Favourite: Ebotse. Owners: Rajagiri Rubber & Produce Co. Ltd rep. by Mr & Mrs. Dilip Thomas’. Trainer: Arjun Mangalorkar.

3. GHATAPRABHA PLATE: MY VISION (Arvind K) 1, Eco Friendly (P. Sai K) 2, Antilope (Jagadeesh) 3 and Sekhmet (Darshan) 4. Lnk, 2 and 1/2. 1m, 37.84s. ₹78 (w), 17, 14 and 32 (p), SHP: 39, THP: 79, FP: 490, Q: 111, Trinella: 3,090, Exacta: 17,162. Favourite: Eco Friendly. Owner: Mr. Ramesh R. Trainer: S. Inayathulla.

4. SHIVAGANGA FALLS PLATE (Div. I): KNOTTY CHALLENGER (G. Vivek) 1, High Speed Dive (R. Pradeep) 2, Star Concept (P. Siddaraju) 3 and Lex Luthor (B. Nayak) 4. 3/4, 1-3/4 and 5. 1m, 12.27s. ₹20 (w), 10, 11 and 14 (p), SHP: 26, THP: 31, FP: 37, Q: 16, Trinella: 61, Exacta: 443. Favourite: Knotty Challenger. Owners: Mr. K. Kamesh, Mr. K. Balamukunda Das, Mr. Srikanth Badruka, Mr. N. Swaroop Kumar, Mr. Dharmesh Mehta, Mr. M.N. Nambiar, Mr. D. Sanjeev Basapa & Mr. Rajkumar S. Trainer: Prasanna Kumar.

5. R.R. BYRAMJI MEMORIAL MILLION: LOCKHEED (P. Trevor) 1, La Mcqueen (Srinath) 2, Nyx (Neeraj) 3 and Makoto (Suraj Narredu) 4. Not run: Joon and N R I Ace. 3/4, 1-1/2 and 1-1/4. 1m, 12.60s. ₹17 (w), 10, 14 and 16 (p), SHP: 31, THP: 37, FP: 76, Q: 57, Trinella: 289, Exacta: 362. Favourite: Lockheed. Owners: Mr. Rajan Aggarwal, Mr. Gautam Aggarwal, So Blest Trading Co. Pvt Ltd Mr. K. Mahaveer Chand. Trainer: Darius Byramji.

6. ROACH LIFESCAPES BANGALORE JUVENILE MILLION: KNOTTY LEGEND (P. Trevor) 1, Masato (Suraj) 2, Storm Shadow (G. Vivek) 3 and Vafadar (Srinath) 4. Not run: Priceless Prince. 3-1/4, 7 and 4-1/4. 1m, 24.00s. ₹12 (w), 10 and 11 (p), SHP: 14, THP: 16, FP: 14, Q: 10, Trinella: 19. Favourite: Knotty Legend. Owners: Mr. K. Kamesh, Mr. Ashok Ranpise, Mr. K. Manoj Kumar, Mr. K. Balamukunda Das, Mr. Srikanth Badruka, Mr. M.N. Nambiar, Mr. N. Swaroop Kumar & Mr. K. Shasha Bindu Das’. Trainer: Prasanna Kumar.

7. BELLARY PLATE: AHERNE (Suraj) 1, Devils Magic (Srinath) 2, Millbrook (R. Pradeep) 3 and Osiris (P. Sai K) 4. Not run: Armory. 4-1/4, 1-3/4 and 2. 1m, 25.21s. ₹19 (w), 11, 19 and 157 (p), SHP: 37, THP: 329, FP: 70, Q: 43, Trinella: 1,726, Exacta: 27,532. Favourite: Aherne. Owners: Mr. Saurabh Jetli & Mr. Vasanth Kumar R. Trainer: Imtiaz Khan.

Jackpot: ₹1,209 (233 tkts.); Runner-up: 214 (563 tkts.); Treble (i): 1,090 (eight tkts.); (ii): 47 (353 tkts.).

