Knotty Legend claims the General Rajendrasinhji Million

Trainer Prasanna Kumar’s Knotty Legend, ridden by P. Trevor, won the General Rajendrasinhji Million, the feature event of the penultimate day’s races here on Saturday, November 2.

The winner is owned by M/s. K. Kamesh, Ashok Ranpise, K. Manoj Kumar, K. Balamukunda Das, Srikanth Badruka, M.N. Nambiar, N. Swaroop Kumar & K. Shasha Bindu Das.

1. A.J. WADIA PLATE (1,400m): ANAIRA (A. Prakash) 1, Marlboro Man (Trevor) 2, Dagger’s Strike (Siddharth) 3 and Toofaan (Aditya) 4. 1, Long Neck and 3/4. 1m 27. 77s. ₹186 (w), 42, 15 and 30 (p). SHP: 65, FP: 4,910, Q: 1,417, Tanala: 16,959. Favourite: Red Dust.

Owner: Mr. Anil Lavji Sharma. Trainer: Nirad Karanjawalla.

2. BATELEUR PLATE (2,000m): ZUCCARO (Vivek G) 1, El Greco (Saqlain) 2, Vincent Van Gogh (Sandesh) 3 and Fortunate Son (Dhebe) 4. 8, 3-1/4 and 2-1/2. 2m 4. 24s. ₹14 (w), 11 and 21 (p). SHP: 27, FP: 33, Q: 31, Tanala: 34 and 12. Favourite: Zuccaro.

Owners: Mr. K.N. Dhunjibhoy, Mr. Z.K. Dhunjibhoy & Ms. Anosha Meyers rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd., Mr. Vispi R. Patel, Mr. A.S. Narielwala, Mr. Eruch Adi Mody, Ms. Anita J. Captain, Mr. & Mrs. D.P. Adenwalla. Trainer: P. Shroff.

3. TO THE MANOR BORN PLATE (1,600m): PRIDE’S PRINCE (Antony Raj S) 1, Celestial (Vivek G) 2, Lord And Master (T.S. Jodha) 3 and Divine Hope (Aditya) 4. 1-1/2, 4-1/2 and 7-1/2. 1m 38. 28s. ₹21 (w), 15 and 16 (p). SHP: 40, FP: 55, Q: 33, Tanala: 251 and 269. Favourite: Celestial.

Owners: Mr. Sudendu Shah, Mr. Kishore P. Rungta, Mrs. Pooja S. Shah, Mr. Rahul Shah, Mrs. Preeti C. Shah, M/s. K.M. Shah, Chaitanya Shah, Tanmay V. Mathurawala, Chetan K. Shah & Jayesh K. Shah. Trainer: Imtiaz A. Sait.

4. SUPREME STAR PLATE (Div. I) (1,200m): MIDNIGHT EXPRESS (N.S. Parmar) 1, Ashwa Kangto (A. Prakash) 2, Celestina (T.S. Jodha) 3 and Yukikaze (Saqlain) 4. 2-1/2, 6 and 1-1/2. 1m 8. 85s. ₹24 (w), 16, 23 and 13 (p). SHP: 35, FP: 151, Q: 82, Tanala: 251 and 61. Favourite: Midnight Express.

Owner: Mr. Prashant Nagar rep. SKJ Thoroughbreds Pvt. Ltd. Trainer: M.K. Jadhav.

5. GENERAL RAJENDRASINHJI MILLION (1,600m): KNOTTY LEGEND (P. Trevor) 1, Expedite (A. Prakash) 2, Field Of Dreams (Akshay K) 3 and Thalassa (Sandesh) 4. 1-3/4, 1 and 1-3/4. 1m 39. 55s. ₹20 (w), 14 and 14 (p). SHP: 27, FP: 311, Q: 102, Tanala: 230 and 32. Favourite: Knotty Legend.

Owners: M/s. K. Kamesh, Ashok Ranpise, K. Manoj Kumar, K. Balamukunda Das, Srikanth Badruka, M.N. Nambiar, N. Swaroop Kumar & K. Shasha Bindu Das. Trainer: Prasanna Kumar.

6. SUPREME STAR PLATE (Div. II) (1,200m): FABLE (P. Trevor) 1, Cinderella’s Dream (Saqlain) 2, Knight Crusader (Antony Raj) 3 and Wind Dancer (Akshay K) 4. Short Head, 3/4 and 2-1/4. 1m 9. 03s. ₹18 (w), 12, 14 and 14 (p). SHP: 30, FP: 79, Q: 64, Tanala: 247 and 107. Favourite: Fable.

Owner: Mr. Tegbir Singh Brar. Trainer: Adhirajsingh Jodha.

7. SHAMU CHAVAN TROPHY (2,000m): REGINA MEMORABILIS (Suraj Narredu) 1, Saifa (Nazil) 2, La Dolce Vita (V. Bunde) 3 and Black Thunder (T.S. Jodha) 4. Not run: Madison. 1-3/4, 2-1/4 and Neck. 2m 7. 37s. ₹23 (w), 14, 14 and 26 (p). SHP: 34, FP: 131, Q: 54, Tanala: 674 and 337. Favourite: Regina Memorabilis.

Owner: Equs Racing. Trainer: Imtiaz A. Sait.

8. P. HADOW TROPHY (1,200m): JADE (S. Saqlain) 1, Aperol (Trevor) 2, Lord Vader (A. Prakash) 3 and Liam (Antony Raj) 4. 3/4, 1-1/2 and 1/2. 1m 8. 96s. ₹22 (w), 14, 14 and 40 (p). SHP: 66, FP: 65, Q: 51, Tanala: 1,064 and 566. Favourie: Jade.

Owners: Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. Jay V. Shirke, Mrs. Daisy K.D. B. Mehta & Mr. Dara K. Mehta rep. Darashaw Bloodstock Pvt. Ltd. Trainer: P. Shroff.

Jackpot: 70%: ₹658 (116 tkts.), 30%: 128 (255 tkts.).

Treble: (i) 133 (107 tkts.), (ii) 217 (108 tkts.).

Super Jackpot: 70%: 838 (54 tkts.), 30%: 213 (91 tkts.).

