Knotty Dancer wins feature

Hyderabad:

08 August 2021 19:35 IST

D. Netto-trained Knotty Dancer (Akshay Kumar up) won the K. Mahipati Rao Memorial Golconda Juvenile Million, the feature event of Sunday’s (Aug. 8) races here. The winner is owned by Mr. K. Balamukunda Das, Mr. Krishnan Kamesh & Mr. Srikanth Badruka.

Jockey Akshay Kumar hogged the limelight by riding five winners while trainer R.H. Sequeira saddled three winners.

1. MALAKPET PLATE (Div. I) (1,200m) Maiden, (Terms) 3-y-o only: LIFES SONG (Akshay Kumar) 1, Soloist (Koushik) 2, Morior Invictus (B.R. Kumar) 3 and Salisbury (Kiran Naidu) 4. 2-1/2, 1-1/2 and 1. 1m, 13.30s. ₹12 (w), 10, 13 and 101 (p). SHP: 29, THP: 304, FP: 41, Q: 36, Tanala: 1,060. Favourite: Lifes Song. Owner: Mr. S. Pathy. Trainer: R.H. Sequeira.

2. NEWMARKET PLATE (1,400m) rated 60 to 85 (Cat. II): DOWNTOWN GAL (Neeraj) 1, N R I Valley (Akshay Kumar) 2, Havelock Cruise (Deepak Singh) 3 and Long Range (Ajeeth Kumar) 4. 1/2, 5 and 1/2. 1m, 24.41s. ₹36 (w), 14, 11 and 31 (p). SHP: 32, THP: 74, FP: 263, Q: 89, Tanala: 2,172. Favourite: Lombardy. Owners: Mr. V.N. Babu, Mr. Veeramachaneni Arjun, Mr. Prodhutur Vijay Shourya & Mrs. Rajini Meka. Trainer: Laxman Singh.

3. MALAKPET PLATE (Div. II) (1,200m) Maiden, (Terms) 3-y-o only: CITY OF BLISS (Akshay Kumar) 1, Total Darc (Afroz Khan) 2, One More Time (Nakhat Singh) 3 and Mireya (B.R. Kumar) 4. 2, Nose and 3/4. 1m, 14.20s. ₹11 (w), 10, 11 and 31 (p). SHP: 18, THP: 61, FP: 20, Q: 19, Tanala: 137. Favourite: City Of Bliss. Owners: Mr. K. Thribhuvan Reddy & Mr. K. Vivek Reddy. Trainer: S. Sreekant.

4. BIPSO PLATE (1,600m) rated 40 to 65 (Cat. II): PEAKY BLINDERS (Akshay Kumar) 1, Saffron Art (Ajit Singh) 2, Fire Power (P.S. Chouhan) 3 and Rapid Fire (Ajeeth Kumar) 4. Nk, 2-3/4 and 1. 1m, 40. 81s. ₹28 (w), 10, 10 and 10 (p). SHP: 33, THP: 69, FP: 137, Q: 76, Tanala: 275. Favourite: Fire Power. Owners: Mr. Marthand Singh Mahindra & Mr. Jatin Laxmikant Trivedi. Trainer: R.H. Sequeira.

5. SILVER JET PLATE (Div. II) (1,200m) 5-y-o & upward, rated 20 to 45: N R I VISION (Akshay Kumar) 1, Linewiler (Afroz Khan) 2, Four One Four (Gaurav Singh) 3 and Rhine (B.R. Kumar) 4. Not run: Green Turf. 1-1/4, 1/2 and Sh. 1m, 13.50s. ₹37 (w), 11, 21 and 24 (p). SHP: 52, THP: 53, FP: 243, Q: 134, Tanala: 4,102. Favourite: Dunkirk. Owner: Mr. Ravinder Reddy Male. Trainer: R.H. Sequeira.

6. K. MAHIPATI RAO MEMORIAL GOLCONDA JUVENILE MILLION (1,400m) (Terms) 3-y-o only : KNOTTY DANCER (Akshay Kumar) 1, Alicia (Zervan) 2, Bugsy (A. Imran Khan) 3 and Scintillating Lass (Sandesh) 4. 3, 1 and 1. 1m, 25.06s. ₹40 (w), 12, 36 and 16 (p). SHP: 132, THP: 40, FP: 1,252, Q: 726, Tanala: 7,553. Favourite: Columbian. Owners: Mr. K. Balamukunda Das, Mr. Krishnan Kamesh & Mr. Srikanth Badruka. Trainer: D. Netto.

7. MAHALAXMI PLATE (1,400m) rated 20 to 45 (Cat. III): BISATE (P.S. Chouhan) 1, N R I Sun (Akshay Kumar) 2, Cheltenham (N.B. Kuldeep) 3 and Trump Star (Deepak Singh) 4. Nk, 6-1/4 and Sh. 1m, 25.37s. ₹15 (w), 13, 13 and 21 (p). SHP: 31, THP: 46, FP: 38, Q: 27, Tanala: 152. Favourite: Bisate. Owners: Mr. K.N. Dhunjibhoy & Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Company Private Limited. Trainer: Laxman Singh.

8. SILVER JET PLATE (Div. I) (1,200m), 5-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III): KING MAKER (Surya Prakash) 1, N R I Magic (Akshay Kumar) 2, Mind Reader (B.R. Kumar) 3 and Explosive (Gaurav Singh) 4. 1, Hd and 1-1/4. 1m, 13.34s. ₹76 (w), 22, 14 and 29 (p). SHP: 44, THP: 76, FP: 302, Q: 162, Tanala: 1,510. Favourite: N R I Magic. Owner: Mr. C.S. Koushik. Trainer: L V R Deshmukh.

Jackpot: 70% ₹8,667 (39 tkts.) and 30% 348 (416 tkts.).

Treble: (i) 124 (325 tkts.), (ii) 153 (209 tkts.), (iii) 603 (123 tkts.).

Mini jackpot: (i) 839 (48 tkts.), (ii) 2,615 (35 tkts.).