Knotty Dancer, who has been well tuned, is expected to score in the Mysore Race Club Anniversary Cup (1,400m), the feature event of the races to be held here on Saturday (Oct 29).

False rails (width about 3.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. SRI C. SASHACHALAM MEMORIAL TROPHY (Div. II), (1,600m), rated 20 to 45, 1.00 p.m.: 1. Antinori (6) Shreyas S 60.5, 2. Bonito (7) Ayaz Khan 55.5, 3. Mystic Mountain (2) Trevor 55, 4. Break Away (1) Angad 54, 5. Coorg General (5) S. Saqlain53, 6. Southern Warrior (4) Rayan 53, 7. Eco Friendly (10) Sai Kiran 52, 8. Conspiracy (8) Jagadeesh 51, 9. Samay Balwaan (3) G. Vivek 51 and 10. Like My Daddy (9) H. Zeeshan 50.

1. MYSTIC MOUNTAIN, 2. BREAK AWAY, 3. LIKE MY DADDY

2. SHARAN LAKSHMANAN MEMORIAL TROPHY (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 1.30: 1. Harmonia (14) Md. Aliyar 62, 2. Deimus (1) R. Shiva K 61.5, 3. Swiss Tigress (6) Angad 61.5, 4. Waverunner (13) Nazerul 60.5, 5. Chisox (9) S. Saqlain 60, 6. Jersey Legend (11) Salman K 57.5, 7. My One And Only (10) G. Vivek 57.5, 8. Habanero (7) Tousif 57, 9. Vijaya Miracle (8) Kiran Rai 57, 10. Gold Gray (2) Sai Kiran 56.5, 11. Spiritual Force (15) J.H. Arul 56.5, 12. Country's Fame (4) J. Paswan 56, 13. Pastiche (3) Darshan 56, 14. Valkyrie (5) Shreyas S 55.5 and 15. Venezuela (12) Dhanu S 55.5.

1. PASTICHE, 2. GOLD GRAY, 3. MY ONE AND ONLY

3. H.P. VISHWANATHAN MEMORIAL TROPHY (2,000m), rated 60 to 85, 2.00: 1. Garrison (5) S. Saqlain 60, 2. Kensington (2) Antony 60, 3. Trust Bond (6) Mukesh K 60, 4. Capable (4) G. Vivek 58.5, 5. Crescendo (1) Shreyas S 54.5 and 6. Notoriety (3) Angad 53.5.

1. KENSINGTON, 2. CAPABLE

4. SRI C. SASHACHALAM MEMORIAL TROPHY (Div. I), (1,600m), rated 20 to 45, 2.30: 1. D Lord (3) H. Rahul 62.5, 2. Kushaq (4) J.H. Arul 61.5, 3. Star Comet (8) Darshan 59.5, 4. Astrologer (1) Shreyas S 58, 5. Great Hope (6) Sai Kiran 58, 6. Twilight Tornado (5) Salman K 57.5, 7. Coyote Girl (9) Antony 56, 8. Worldly Wise (7) Akshay K 56 and 9. Inexhaustible (2) Kiran Rai 55.

1. WORLDLY WISE, 2. STAR COMET, 3. TWILIGHT TORNADO

5. R.M. PUTTANNA MEMORIAL TROPHY (1,600m), rated 40 to 65, 3.00: 1. Cavarozzi (13) Shreyas S 62.5, 2. Achoor (9) S. Qureshi 58, 3. Douglas (1) Srinath 56.5, 4. Athulya (12) Sai Kiran 56, 5. Southern Power (3) Nazerul 56, 6. Capital Gain (7) J.H. Arul 55, 7. Mirra (2) Antony 55, 8. D Jani (6) Jagadeesh 53.5, 9. The Response (10) G. Vivek 53.5, 10. Imperius (5) Angad 53, 11. Socrates (14) R. Shiva K 53, 12. Loch Lomond (11) Trevor 52.5, 13. Wind Whistler (8) Kiran Rai 52.5 and 14. La Reina (4) Neeraj 51.

1. MIRRA, 2. DOUGLAS, 3. LOCH LOMOND

6. GAYATRI DEVI MEMORIAL TROPHY (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 3.30: 1. Adjustment (9) Neeraj 56, 2. Archway (13) Antony 56, 3. Breeze Bluster (8) Jagadeesh 56, 4. Eye The Mind (11) Mukesh K 56, 5. Ooh La La (7) B. Nayak 56, 6. Sunlight Storm (12) Angad 56, 7. The Flying Feet (-) (-) 56, 8. Bellissimo (14) Nazerul 54.5, 9. Meadow Flower (-) (-) 54.5, 10. O Manchali (5) R. Shiva K 54.5, 11. Stellar Gold (4) S. Saqlain 54.5, 12. The Angel Power (1) P. Siddaraju 54.5, 13. The Artery (6) M. Chandrashekar 54.5, 14. The Golden Sunrise (2) Sai Kiran 54.5 and 15. Turf Princess (3) G. Rohith 54.5.

1. ARCHWAY, 2. ADJUSTMENT, 3. STELLAR GOLD

7. MYSORE RACE CLUB ANNIVERSARY CUP (1,400m), 3-y-o & over, (Terms), 4.00: 1. Knotty Dancer (5) Suraj 60, 2. Automatic (3) S. Saqlain 56, 3. Chashni (4) Akshay K 56, 4. Havelock Cruise (2) G. Vivek 56 and 5. Siege Perilous (1) Antony 56.

1. KNOTTY DANCER, 2. SIEGE PERILOUS

8. BOTTOLONDA TROPHY (1,400m), rated 40 to 65, 4-y-o & over, 4.30: 1. D Brother (15) Mukesh K 60, 2. Good Earth (10) G. Rohith 59.5, 3. Santorini (13) Antony 59, 4. Crimson Fire (8) Angad 58.5, 5. What Is This (12) Ajay K 58.5, 6. Power Of Thea (9) A. Agarwal 58, 7. Amazonia (7) Akshay K 57.5, 8. Rhythmic (4) J.H. Arul 57.5, 9. Aurele (3) Neeraj 56, 10. Guiding Force (14) Afsar Khan 56, 11. Tarek (11) S. Saqlain 55.5, 12. Heroism (2) H. Rahul 55, 13. Aurelia (1) Nazerul 54.5, 14. Perfect Justice (5) Kiran Rai 54.5 and 15. Vijaya Falcon (6) Sai Kiran 52.

1. AMAZONIA, 2. PERFECT JUSTICE, 3. AURELE

9. SHARAN LAKSHMANAN MEMORIAL TROPHY (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 5.00: 1. Aceros (8) Jagadeesh 61.5, 2. Debonair (12) Md. Aliyar 59, 3. Unimaginable (5) Dhanu S 58, 4. Quick Shots (6) Sarvan K 56, 5. D Durga (11) Kiran Rai 55.5, 6. Lightning Charlie (10) Shreyas S 55.5, 7. Beldona (9) Sai Kiran 55, 8. John Connor (14) G. Vivek 55, 9. Mystical Merlin (15) A. Agarwal 55, 10. Morganite (7) R. Pradeep 54.5, 11. Dallas Drifter (3) S. Saqlain 53.5, 12. Ewandor (13) Angad 53.5, 13. Impeccable (4) Rayan 53.5, 14. Royal Title (2) Mukesh K 53.5 and 15. N R I Level (1) Afsar khan 52.5.

1. JOHN CONNOR, 2. BELDONA, 3. LIGHTNING CHARLIE

Day's best: KNOTTY DANCER

Double: KENSINGTON - MIRRA

Jkt: 5, 6, 7, 8 and 9; Tr (i): 1, 2 and 3; (ii): 4, 5 and 6; (iii): 7, 8 and 9.