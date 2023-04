Knotty Dancer claims the Stewards Trophy

April 09, 2023 06:05 pm | Updated 06:05 pm IST - UDHAGAMANDALAM

Prasanna Kumar’s Knotty Dancer (ridden by Akshay Kumar) won the Stewards Trophy (1,200m), the main event of the races held here on Sunday morning (April. 9). The winner is owned by Mr. Krishnan Kamesh, Mr. K. Balamukunda & Mr. Srikanth Badruka.

1. HOBERT PARK HANDICAP: GLORIOUS EVENSONG (C. Brisson) 1, Sunny Isles (C. Umesh) 2, Rule Of Emperors (Farid Ansari) 3 and Jack Richer (A. Ayaz Khan) 4. 1, 3 and 1/2. 1m 29.31s.

Owners: Mr. Vazhaparambil J. Joseph & Mr. Bharat V Epur. Trainer: Sebastian.

2. CATHERINE FALLS HANDICAP: STAR LAP (Gagandeep) 1, Lady Luck (S.A. Amit) 2, Choice (C. Umesh) 3 and Masterpiece (Farhan Alam) 4. 2, 3-1/2 and 3/4. 1m 27.90s.

Owners: Mr. Neil Madan Bahai & M/s. Jai-Govind Stud Agri Farm. Trainer: A.S. Jodha.

3. NATURE STRIP PLATE: ANZIO (P. Sai Kumar) 1, Aurora Borealis (Farhan Alam) 2, Knotty Power (Akshay Kumar) 3 and 56, 3. Annalisa (1) P.S. Kaviraj 54.5, 4. Aurora Borealis (6) Florence (S. Kamble) 4. 8, lnk and 1. 1m 15.79s.

Owners: Arun Alagappan Racing & Mr. S. Pathy. Trainer: B. Suresh.

4. STEWARDS TROPHY: KNOTTY DANCER (Akshay Kumar) 1, Gods Plan (P.S. Kaviraj) 2, Emelda (S. Kamble) 3 and Wind Symbol (C. Umesh) 4. 3-1/4, nk and 2. 1m 14s.

Owners: Mr. Krishnan Kamesh, Mr. K. Balamukunda Das & Mr. Srikanth Badruka. Trainer: Prasanna Kumar.

5. MACEDONIENNE HANDICAP (Div. I): PROPOSED (S.A. Amit) 1, Diamond And Pearls (Inayat) 2, Turf Beauty (Farid Ansari) 3 and Star Symbol (Mohit Singh) 4. Nk, 3-1/4 and 2-1/4. 1m 26.65s.

Owner: Mr. M.A.M.R. Muthiah rep. M/s. GMMSR Advisory Services. Trainer: R. Ramanathan.

6. MACEDONIENNE HANDICAP (Div. II): GRANDIOSE (Ashhad Asbar) 1, Amber Lightning (Farid Ansari) 2, Lady Royal (P. Sai Kumar) 3 and Waytogo (Khet Singh) 4. 3, 3/4 and 1-1/4. 1m 27.81s.

Owner: Dr. Murali Venkataswamy. Trainer: V. Ajith Kumar.

7. MUKURTHI HANDICAP: MYSTIC ZLATAN (P. Sai Kumar) 1, Wonderful Era (C. Umesh) 2, Demesthenes (S.A. Amit) 3 and Suparakiga (P.S. Kaviraj) 4. Hd, 4 and 1/2. 1m 27.92s.

Owner: Dr. Murali Venkataswamy. Trainer: V. Ajith Kumar.