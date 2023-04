April 09, 2023 12:44 am | Updated April 08, 2023 06:49 pm IST - UDHAGAMANDALAM

The Bangalore challenger Knotty Dancer appeals most in the Stewards Trophy (1,200m), the main event of the races to be held here on Sunday morning (April. 9).

1. HOBERT PARK HANDICAP (1,400m), rated 00 to 25, 11.00 a.m.: 1. Marshall (5) S. Kamble 60, 2. Rule Of Emperors (7) Farid Ansari 60, 3. Super Glory (2) Ram Nandan 60, 4. Glorious Evensong (6) C. Brisson 59.5, 5. Sunny Isles (8) C. Umesh 59.5, 6. Swiss Agatta (1) P.S. Kaviraj 59.5, 7. Jack Richer (3) A. Ayaz Khan 59, 8. Babu Vamsee (9) Khet Singh 58.5 and 9. Abilitare (4) Inayat 58.

1. GLORIOUS EVENSONG, 2. SUNNY ISLES, 3. SWISS AGATTA

2. CATHERINE FALLS HANDICAP (1,400m), rated 20 to 45 (00 to 19 eligible), 11.30: 1. Lady Luck (2) S.A. Amit 60, 2. Star Lap (4) Gagandeep 58.5, 3. Choice (1) C. Umesh 57, 4. Manzoni (3) Khet Singh 56.5, 5. Magical Wave (6) B. Dharshan 55.5, 6. Royal Falcon (5) A.M. Alam 55.5, 7. Safety (8) P. Sai Kumar 55 and 8. Masterpiece (7) Farhan Alam 54.

1. LADY LUCK, 2. SAFETY, 3. CHOICE

3. NATURE STRIP PLATE (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 12.00 noon: 1. Anzio (9) P. Sai Kumar 56, 2. Knotty Power (3) Akshay Kumar 56, 3. Annalisa (1) P.S. Kaviraj 54.5, 4. Aurora Borealis (6) Farhan Alam 54.5, 5. Fashionista (5) C. Umesh 54.5, 6. Fine Promise (7) Khet Singh 54.5, 7. Florence (8) S. Kamble 54.5, 8. Royal Supremacy (2) Farid Ansari 54.5, 9. Western Girl (4) A. Ayaz Khan 54.5 and 10. Zen Zero (10) C. Brisson 54.5.

1. ZEN ZERO, 2. FASHIONISTA, 3. KNOTTY POWER

4. STEWARDS TROPHY (1,200m), rated 80 & above (60 to 79 eligible), outstation horses eligible, 12.30 p.m.: 1. Knotty Dancer (4) Akshay Kumar 60, 2. The Awakening (5) P. Sai Kumar 58, 3. Pense’e (2) S.A. Amit 57, 4. Priceless Ruler (1) Farid Ansari 56.5, 5. Emelda (7) S. Kamble 54, 6. Wind Symbol (3) C. Umesh 52.5 and 7. Gods Plan (6) P.S. Kaviraj 51.

1. KNOTTY DANCER, 2. PENSE’E, 3. THE AWAKENING

5. MACEDONIENNE HANDICAP (Div. I), (1,400m), 5-y-o & over, rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 1.00: 1. Diamond And Pearls (6) Inayat 60, 2. Renegade (1) S. Kamble 60, 3. Gallantry (3) R. Manish 59.5, 4. Proposed (7) S.A. Amit 57.5, 5. Star Symbol (4) Mohit Singh 57.5, 6. Cuban Pete (2) A. Ayaz Khan 57, 7. Katahdin (8) Manikandan 53.5 and 8. Turf Beauty (5) Farid Ansari 53.5.

1. DIAMOND AND PEARLS, 2. PROPOSED, 3. STAR SYMBOL

6. MACEDONIENNE HANDICAP (Div. II), (1,400m), 5-y-o & over, rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 1.30: 1. Reign Of Terror (8) B. Dharshan 60, 2. Grandiose (3) Ashhad Asbar 59.5, 3. Lady Royal (7) P. Sai Kumar 58.5, 4. Beauty Of The Turf (6) C. Umesh 57.5, 5. Waytogo (5) Khet Singh 56, 6. Amber Lightning (2) Farid Ansari 55.5, 7. Pacific (4) Manikandan 55 and 8. Walking Brave (1) S. Kamble 55.

1. LADY ROYAL, 2. BEAUTY OF THE TURF, 3. GRANDIOSE

7. MUKURTHI HANDICAP (1,400m), 5-y-o & over, rated 20 to 45 (00 to 19 eligible), 2.00: 1. Royal Treasure (8) Farid Ansari 60, 2. The Intimidator (2) Khet Singh 58, 3. Mystic Zlatan (5) P. Sai Kumar 57, 4. Dazzling Dynamite (1) B. Dharshan 56, 5. Grand Royal (9) Ashhad Asbar 56, 6. Suparakiga (4) P.S. Kaviraj 55, 7. Demesthenes (7) S.A. Amit 54.5, 8. Wonderful Era (10) C. Umesh 54, 9. Nagada (6) R. Manish 53.5 and 10. Air Marshall (3) Ram Nandan 53.

1. GRAND ROYAL, 2. MYSTIC ZLATAN, 3. DAZZLING DYNAMITE

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr (i): 2, 3 & 4; (ii): 5, 6 & 7.

