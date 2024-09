Knotty Charmer, who has been well-prepared, is expected to score in the H.H. Sri Krishnaraja Wadiyar Memorial Trophy (1,400m), the chief event of the races to be held here on Friday (Sept 6).

False rails (width about 3m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. VIRIJA PLATE (Div. II), (1,100m), rated 00 to 25, 2.00 p.m.: 1. Rose Bloom (6) K. Rajesh 60.5, 2. Fifty Grand (1) Md. Mushraf 58.5, 3. Natural Shine (8) Aman 58.5, 4. Many Moons (11) P. Siddaraju 58, 5. Epsom Downs (10) Koshi K 56.5, 6. California Gold (2) G. Manikandan 56, 7. Dhurandar (4) Faiz 56, 8. Game Boy (9) M. Chandrashekar 55.5, 9. Felicita (12) Salman Khan 55, 10. Mystical Merlin (7) Abhishek Mhatre 55, 11. The Artery (3) Afsar Khan 52.5 and 12. D United (5) Angad 52.

1. EPSOM DOWNS, 2. THE ARTERY, 3. DHURANDAR

2. SOMANATHPUR PLATE (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 2.30: 1. Dalhousie (12) Jagadeesh 60, 2. Brocston (5) S. Shareef 58.5, 3. Eiffel Tower (8) S. Imran 58.5, 4. Sea Of Adventure (9) Rayan 58.5, 5. Alluring Beauty (7) J. Paswan 57, 6. Coyote Girl (4) Akash Agarwal 57, 7. Czarevitch (10) Gautam Raj 57, 8. Knotty Methods (6) B. Harish 56.5, 9. Hidden Pleasure (2) Angad 55.5, 10. Real Legend (13) Kiran Rai 55.5, 11. Phoenix Surprise (3) P. Sai Kumar 55, 12. Bundelkhand Queen (11) Afsar Khan 54.5 and 13. Kalashnikov (1) Prabhu K 53.5.

1. PHOENIX SURPRISE, 2. SEA OF ADVENTURE, 3. HIDDEN PLEASURE

3. J.H. FOLEY MEMORIAL TROPHY (1,600m), rated 40 to 65, 3.00: 1. Athulya (5) Koshi K 60, 2. Ibrahimovic (9) Angad 57.5, 3. Ignorance Is Bliss (6) Gautam Raj 57, 4. Square The Circle (8) Darshan 57, 5. Benghazi (3) Kiran Rai 56.5, 6. D Roman Power (2) Rayan 55, 7. Lucky Point (7) Dhanu S 54.5, 8. Natural Speed (4) G. Vivek 54.5 and 9. Dabeet (1) A. Baandal 54.

1. NATURAL SPEED, 2. D ROMAN POWER, 3. LUCKY POINT

4. UDAGAMANDALAM CUP (1,400m), rated 60 & above, 3.30: 1. Ashtar (3) S. Brahmmesh 60, 2. Peyo (5) M. Prabhakaran 60, 3. Exuberance (7) G. Umesh 58, 4. Cavarozzi (10) Shreyas S 56.5, 5. Mystic Divine (8) P. Sai Kumar 54.5, 6. Rapidus (6) Madhu Sudhan 54, 7. Prime Abbess (1) Antony 53.5, 8. Golden Peaks (2) Akshay K 53, 9. Moonlight Queen (4) S. Shareef 53 and 10. Fondness Of You (9) Vinod Shinde 51.5.

1. GOLDEN PEAKS, 2. PRIME ABBESS, 3. MYSTIC DIVINE

5. H.H. SRI KRISHNARAJA WADIYAR MEMORIAL TROPHY (1,400m), 4-y-o & over, (Terms), 4.00: 1. A Star Is Born (3) Vinod Shinde 60, 2. Knotty Charmer (6) Suraj 58, 3. Something Royal (8) P. Sai Kumar 56.5, 4. Ravishing Form (2) Antony 53.5, 5. D Gold Star (9) Rayan 52, 6. Imperial Blue (4) G. Vivek 52, 7. Iron Clad (10) Sai Kiran 52, 8. Kalamitsi (5) Akshay K 52, 9. Priceless Gold (7) P. Siddaraju 52 and 10. Isnt She Beautiful (1) S. Saqlain 50.5.

1. KNOTTY CHARMER, 2. ISNT SHE BEAUTIFUL, 3. RAVISHING FORM

6. SOMANATHPUR PLATE (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 4.30: 1. Silver Days Again (14) Gautam Raj 62.5, 2. Hero Of The East (5) Aman 60.5, 3. Aurele (12) K. Rajesh 60, 4. She’s Unstoppable (10) Ayaz Khan 59.5, 5. D Roman Reigns (9) Rayan 59, 6. Dornish (13) Afsar Khan 59, 7. Copper Sunrise (8) Kiran Rai 58.5, 8. D Don King (7) S. Imran 58, 9. Joon (3) Koshi K 58, 10. Asagiri (11) Suraj 56.5, 11. Revelator (2) Angad 56.5, 12. Pette’s Choice (4) Jagadeesh 55.5, 13. Sultan Sword (1) R. Shiva K 54 and 14. Princess Gold (6) Ikram Ahmed 52.

1. ASAGIRI, 2. JOON, 3. D ROMAN REIGNS

7. VIRIJA PLATE (Div. I), (1,100m), rated 00 to 25, 5.00: 1. Empyrian (4) Prabhu K 62, 2. Queen Star (8) S. Sqlain 62, 3. Country’s Magia (10) K. Rajesh 60.5, 4. D Fire (12) P. Siddaraju 60, 5. Golden Bird (11) Salman Khan 59.5, 6. Square Cut (5) Sai Kiran 59.5, 7. Astrologer (6) A. Baandal 59, 8. D Romance (2) Angad 59, 9. D Admiral (7) Dhanu S 58.5, 10. Polar Queen (9) Faiz 58, 11. Amron Tigress (3) Ayaz Khan 57.5 and 12. Flying Falcon (1) Abhishek Mhatre 57.5.

1. SQUARE CUT, 2. D ADMIRAL, 3. FLYING FALCON

Day’s best: GOLDEN PEAKS

Double: NATURAL SPEED - ASAGIRI

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.

