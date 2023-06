June 04, 2023 12:57 am | Updated June 03, 2023 07:00 pm IST - BENGALURU

Knotty Charmer and Jamari may fight out the finish of the D.T. Racing & Breeding LLP Juvenile Million (1,400m), the feature event of the races to be held here on Sunday (June 4).

False rails (width about 7m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. AUREOLE TIME PLATE (1,400m), rated 00 to 25, 5-y-o & over, 1.30 p.m.: 1. By The Book (7) Zervan 61.5, 2. Dawn Rising (8) Akshay K 61, 3. Elite Agent (4) Rajesh K 58.5, 4. Altamonte (6) Vivek 58, 5. Konichiwa (3) Abhay S 57.5, 6. Lightning Flame (1) Bhawani S 56, 7. Russian Romance (2) M. Prabhakaran 54.5 and 8. Sand Castles (5) Hindu S 51.

1. BY THE BOOK, 2. DAWN RISING, 3. ALTAMONTE

2. ELITE FORCE PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 2.00: 1. Stellantis (3) Trevor 60, 2. Roman Spirit (10) A. Imran 59, 3. Defining Power (4) Rajesh K 57.5, 4. Excellent Ray (7) Kiran Naidu 55, 5. Thewhisperquietly (1) Sai Kiran 55, 6. Empire Of Dreams (6) S. Saba 54.5, 7. Je Ne Sais Quoi (5) Jagadeesh 53.5, 8. Scarlet Ibis (9) Vinod Shinde 53, 9. Way Of Life (2) Salman Khan 52.5 and 10. Cinco De Mayo (8) Shreyas S 50.

1. STELLANTIS, 2. ROMAN SPIRIT, 3. EMPIRE OF DREAMS

3. ENDORSEMENT PLATE (1,600m), maiden 3-y-o only, (Terms), 2-30: 1. Big Red (1) Akshay K 56, 2. Julio (6) Trevor 56, 3. Lionel (2) Hindu S 56, 4. Shadow Of The Moon (7) Yash 56, 5. Tiger Shark (4) Zervan 56, 6. Estefania (5) C. Umesh 54.5, 7. Good Tip (3) Kiran Naidu 54.5 and 8. Irish Rockstar (8) P.S. Chouhan 54.5.

1. JULIO, 2. BIG RED, 3. SHADOW OF THE MOON

4. UDHAGAMANDALAM PLATE (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 3.00: 1. Golden Glow (2) Akshay K 56, 2. Knotty Challenger (5) Hindu S 56, 3. Marzgovel (6) Shreyas S 56, 4. Mazal Tov (4) Trevor 56, 5. Ricardo (8) Tadhg O’ Shea 56, 6. Zaza (3) N.S. Parmar 56, 7. Samachar (9) Likith Appu 54.5, 8. Sangreal (7) Santosh Raj 54.5, 9. Serai (11) Bhawani S 54.5, 10. The Blissfulelysee (1) P. Siddaraju 54.5 adn 11. Windsor (10) S. Saqlain 54.5.

1. MAZAL TOV, 2. RICARDO, 3. GOLDEN GLOW

5. S.G. MADHUKAR MEMORIAL TROPHY (1,400m), rated 40 to 65, 3.30: 1. Shabelle (6) Trevor 60, 2. Extraordinary (1) Sai Kiran 55, 3. Kalamitsi (4) Tadhg O’ Shea 55, 4. Pink Jasmine (2) Shreyas S 54, 5. King Of War (7) S. Saqlain 53.5, 6. Lazarus (5) P.S. Chouhan 52, 7. Original Sin (8) N.S. Parmar 50 and 8. Worcester (3) Sai Kumar 50.

1. KALAMITSI, 2. LAZARUS, 3. ORIGINAL SIN

6. DT RACING & BREEDING LLP JUVENILE MILLION (1,400m), 3-y-o, (Terms), 4.00: 1. Knotty Charmer (10) P.S. Chouhan 57, 2. Huntingdon (2) Sai Kumar 56, 3. Fighton (12) N.S. Parmar 53.5, 4. Brave Trooper (6) Hindu S 52, 5. Czar (11) C. Umesh 52, 6. Del Pico (8) S. Saqlain 52, 7. Felix (4) Shreyas S 52, 8. Galahad (3) Tadhg O’ Shea 52, 9. Gimmler (5) P.S. Kaviraj 52, 10. I Want It All (9) T.S. Jodha 52, 11. Vinamrao (1) K. Nazil 52 and 12. Jamari (7) Trevor 50.5.

1. KNOTTY CHARMER, 2. JAMARI, 3. GALAHAD

7. ELITE FORCE PLATE (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 4.30: 1. Super Gladiator (9) Ashhad Asbar 61, 2. Galaticus (2) Yash 59, 3. Osiris (1) M. Naveen 59, 4. Twilight Fame (10) Rajesh K 58.5, 5. Caesars Palace (3) Shreyas S 58, 6. Able One (5) Syed Imran 55.5, 7. Flying Brave (7) Tousif 55, 8. Limited Edition (6) Jagadeesh 54, 9. Capri Girl (8) Sai Kiran 53 and 10. Recreator (4) Vinod Shinde 53.

1. GALATICUS, 2. LIMITED EDITION, 3. TWILIGHT FAME

Day’s best: STELLANTIS

Double: JULIO - MAZAL TOV

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.

