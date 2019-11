Knotty Ash for Rajyotsava Trophy

Knotty Ash, who is in fine fettle, is expected to score in the Rajyotsava Trophy (1,400m), the feature event of the race to be held here on Friday (Nov 22). False rails (width about 3.5m from 1,600m to the winning post) will be in position. Jockey for Merlot (8th race) will be declared later.

1. BELUR PLATE (1,200m), rated 00 to 20, 5-y-o & over, 12-45 p.m.: 1. Master Of War (3) P.S. Chouhan 60, 2. Savisa (10) Vaibhav 59.5, 3. Barog (7) I. Chisty 59, 4. Indian Brahmos (12) T.S. Jodha 58.5, 5. All By Myself (6) S. Shiva Kumar 58, 6. Aqua Blessing (8) Chetan K 57.5, 7. Good Word (5) S. Shareef 57.5, 8. El Matador (4) A. Vishwanath 56, 9. Dontbreaktherules (2) R. Marshall 55, 10. Miming (9) Kiran Rai 53.5, 11. Kanthaka (11) Rajesh K 52 and 12. High Hawk (1) Rayan 51.5.

1. MASTER OF WAR, 2. BAROG, 3. AQUA BLESSING

2. AIHOLE PLATE (1,400m), maiden 3-y-o only, (Terms), 1-15: 1. Asgardia (11) Akshay Kumar 57, 2. Cavaliere (7) Srinath 57, 3. Mighty Red (12) Donoghue 57, 4. My Vision (2) T.S. Jodha 57, 5. Sir Supremo (6) Arshad 57, 6. Skyfire (4) Vaibhav 57, 7. Super Gladiator (8) P.S. Chouhan 57, 8. Tazamour (3) R. Anand 57, 9. Torosanto (1) Rajesh K 57, 10. Heavenly Angel (10) Darshan 55.5, 11. Star And Garter (5) David Egan 55.5, 12. Temple Dancer (9) Sandesh 55.5.

1. ASGARDIA, 2. STAR AND GARTER, 3. CAVALIERE

3. MASTER KEY PLATE (1,200m), rated 15 to 35, 5-y-o & over, 1-45: 1. San Bernardino (5) I. Chisty 60, 2. Agnar (7) Darshan 59.5, 3. Dagobert (9) Kiran Rai 58.5, 4. Hidden Soldier (10) R. Anand 58.5, 5. Ispelldangertoall (8) J.H. Arul 58.5, 6. Industrialist (11) Akshay Kumar 56, 7. James Bond (2) A. Vishwanath 55, 8. Santorini Secret (1) Tousif Khan 55, 9. Limato (4) B. Dharshan 54, 10. Princess Pride (3) Jagadeesh 54, 11. Grecian Light (12) S. Shareef 53.5 and 12. Smile Of Peace (6) P. Surya 53.5.

1. SAN BERNARDINO, 2. AGNAR, 3. INDUSTRIALIST

4. ALTENBURG PLATE (1,400m), rated 15 to 35, 4-y-o & over, 2-15: 1. Candlelightqueen (9) Sandesh 60, 2. Hafnium (2) S. Shiva Kumar 60, 3. Brown Bess (11) S. John 58.5, 4. Desert Angel (4) P.S. Chouhan 58, 5. Soviet Union (7) K. Raghu 58, 6. Sharp Response (5) David Egan 57, 7. Honey Trap (12) Antony 56.5, 8. Andra King (8) Tauseef 55, 9. Nawabzaadi (10) T.S. Jodha 55, 10. Aleef (3) Rayan 54, 11. Fierce Fighter (6) Darshan 54 and 12. Bella Mamma (1) J.H. Arul 53.5.

1. SHARP RESPONSE, 2. DESERT ANGEL, 3. CANDLELIGHTQUEEN

5. BIDAR PLATE (Div. II), (1,200m), rated 30 to 50, 4-y-o & over, 2-45: 1. Call Me Maybe (5) Md. Akram 60, 2. Land Of Liberty (3) Rajesh K 59, 3. Varcasva (10) Akshay Kumar 58.5, 4. Emidio (7) Naveen Kumar 58, 5. Mahanati (2) Vinod Shinde 57.5, 6. Panama (12) I. Chisty 57.5, 7. Armin (4) Antony 56, 8. Benediction (9) Irvan 56, 9. Scarlet Princess (11) Arshad 56, 10. Look Out (1) Kiran Rai 54.5, 11. Princeazeem (6) S. Shareef 54.5 and 12. Florencia (8) Rayan 53.

1. PANAMA, 2. ARMIN, 3. LOOK OUT

6. DHARMASTHALA TROPHY (1,600m), rated 30 to 50, 3-15: 1. King Of The Wind (6) Selvaraj 60, 2. Electra (12) Sandesh 59.5, 3. Brooklyn Supreme (2) Chetan K 58.5, 4. Kirkwood (7) S. John 58.5, 5. Spirit Bruce (4) Kiran Rai 58.5, 6. Three Wishes (1) Donoghue 57, 7. Fotogenic (8) A. Ramu 56.5, 8. Duxton (9) Darshan 56, 9. Lawrence Of Arabia (10) T.S. Jodha 55.5, 10. Marco Polo (11) Srinath 55.5, 11. Dreams United (3) Sai Kiran 54.5 and 12. Incitatus (5) Vaibhav 53.

1. ELECTRA, 2. KIRKWOOD, 3. MARCO POLO

7. KARNATAKA POLICE TROPHY (1,400m), rated 60 & above, 3-45: 1. Haedi’s Folly (1) S. John 60, 2. War Hammer (5) Srinath 59, 3. Buscadero (4) Vinod Shinde 57.5, 4. Regal Music (12) Vaibhav 56.5, 5. Turf Magic (11) Donoghue 56.5, 6, Ambrosio (2) Sandesh 56, 7. Blue Blazer (9) Kiran Rai 56, 8. Side Winder (7) Arvind Kumar 56, 9. Fire Glow (10) I. Chisty 55.5, 10. Striking Grey (3) Darshan 55.5, 11. Dr Logan (—) (—) 54.5 and 12. Corybantic (8) B. Harish 53.5.

1. WAR HAMMER, 2. AMBROSIO, 3. HAEDI’S FOLLY

8. RAJYOTSAVA TROPHY (1,400m), 3-y-o & over, (Terms), 4-15: 1. Knotty Ash (4) S. John 61, 2. Mauritania (2) Sandesh 60.5, 3. Aeolus (3) Zervan 56, 4. Areca Legend (1) I. Chisty 56, 5. Ashwa Raftar (7) A. Vishwanath 56, 6. Merlot (5) (-) 54.5 and 7. Sakura (6) Akshay Kumar 54.5.

1. KNOTTY ASH, 2. AEOLUS, 3. ARECA LEGEND

9. ROYAL CALCUTTA TURF CLUB CUP (1,400m), 3-y-o, (Terms), 4-45: 1. Commodus (6) Srinath 58.5, 2. Here And Now (2) T.S. Jodha 55.5, 3. Malwa (5) Akshay Kumar 55.5, 4. On The Trot (8) I. Chisty 55.5, 5. Ice Floe (3) Sandesh 54, 6. Magic Stream (1) Zervan 54, 7. Palm Reader (4) P.S. Chouhan 54, 8. Bostonia (7) N.S. Parmar 50 and 9. Queen Regnant (—) (—) 50.

1. HERE AND NOW, 2. ON THE TROT, 3. MALWA

10. BIDAR PLATE (Div. I), (1,200m), rated 30 to 50, 4-y-o & over, 5-15: 1. Tokyo Rose (1) Akshay Kumar 60, 2. Dream Star (12) I. Chisty 59.5, 3. Depth Charge (7) K. Raghu 59, 4. Pink Smile (9) S. John 59, 5. Siyouni (3) M. Prabhakaran 59, 6. Ultimate Speed (8) Darshan 58.5, 7. Alberetta (5) Vaibhav 58, 8. Secretsuperstar (6) Kiran Rai 58, 9. Harmonia (10) Arvind Kumar 57, 10. Astral Force (4) Antony 56, 11. Another Rainbow (11) Vinod Shinde 54 and 12. Propine (2) Rayan 53.5.

1. TOKYO ROSE, 2. SIYOUNI, 3. ULTIMATE SPEED

Day’s best: WAR HAMMER

Double: SHARP RESPONSE — KNOTTY ASH

Jkt: 6, 7, 8, 9 and 10; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7; (iii): 8, 9 and 10.