Knight Templar bags Racing Patrons Trophy

Mr. C. Aryama Sundaram owned Knight Templar (Trevor up), won the Racing Patrons Trophy, the main event of the races held here on Saturday (December 12). The winner is trained by S. Padmanabhan.

The results

1. BELOVED PRINCE PLATE (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms): JOKSHAN (Irvan) 1, Golden Vision (Arshad) 2, Watchmystars (Trevor) 3 and Impeccable (Zervan) 4. Hd, 1/2 and 4-1/4. 1m 14.19s. ₹87 (w), 20, 42 and 13 (p), SHP: 136, THP: 73, FP: 1,265, Q: 710, Trinella: 10,900 and 778, Exacta: 14,446 and 67,417 (carried over). Favourite: Watchmystars. Owner: Mr. Joseph Thomas. Trainer: Sriram Komandur.

2. MURUDESHWAR PLATE (Div. II), (1,400m), rated 00 to 20, 4-y-o & over: DEFINITIVE (Ankit Yadav) 1, Song And Dance (Rayan) 2, Glorious Days (A. Imran) 3 and Zala Princess (Arshad) 4. 1-3/4, 1 and 4-1/4. 1m 27.96s. ₹1,061 (w), 216, 30 and 14 (p), SHP: 56, THP: 50, FP: 1,744, Q: 1,829, Trinella: 2,551 and 5,954 (carried over), Exacta: 80,844 (carried over). Favourite: Barog. Owners: Mr. Clinton Miller, Mr. Sujay Chandrahas, Mr. Dean Stephens & Mr. Martin Alan Wheeler. Trainer: S. Inayathulla.

3. BADAMI PLATE (1,200m), rated 15 to 35, 5-y-o & over: THE RESPONSE (M. Naveen) 1, Azeemki Princess (S. Shareef) 2, San Bernardino (M. Prabhakaran) 3 and Nerva (R. Shelar) 4. 2, 1 and 1. 1m 15.04s. ₹24 (w), 16, 28 and 14 (p), SHP: 60, THP: 53, FP: 175, Q: 166, Trinella: 311 and 222, Exacta: 22,903 and 14,723. Favourite: The Response. Owner: Mr. Dinesh Kumar K. Trainer: Sharat Kumar.

4. ADICHUNCHANAGIRI PLATE (1,400m), maiden 3-y-o only, (Terms): AMAZING BLAZE (Trevor) 1, Welcome Surprise (Arshad) 2, First Impression (M. Naveen) 3 and Towering Presence (P.P. Dhebe) 4. Not run: Morganite. 2-3/4, Nose and 3/4. 1m 26.48. ₹15 (w), 11, 51 and 12 (p), SHP: 93, THP: 36, FP: 180, Q: 162, Trinella: 404 and 173, Exacta: 4,889 (carried over). Favourite: Amazing Blaze. Owners: Poonawalla Racing & Breeding Pvt Ltd rep by. Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla & Mrs. Simone Poonawalla Pandole, Mr. Mukul A. Sonawala & M/s. DT Racing & Breeding LLP rep by. Mr. D.R. Thacker. Trainer: S. Padmanabhan.

5. GARDEN CITY TROPHY (1,200m), rated 45 to 65: CUBAN PETE (Zervan) 1, Silver Dew (Darshan) 2, Knotty Oak (R. Marshall) 3 and Crack Of Dawn (Trevor) 4. Nk, 1-3/4 and Lnk. 1m 13.92s. ₹21 (w), 15, 18 and 20 (p), SHP: 43, THP: 49, FP: 68, Q: 55, Trinella: 332 and 284, Exacta: 5,456 and 2,572. Favourite: Cuban Pete. Owners: Five Stars Shipping Co. Pvt Ltd & Mr. Chaduranga Kanthraj Urs. Trainer: S. Attaollahi.

6. RACING PATRONS TROPHY (1,600m), rated 60 & above: KNIGHT TEMPLAR (Trevor) 1, Angelino (Zervan) 2, Roma Victor (S. John) 3 and Commodus (Jagadeesh) 4. 1-3/4, 1-1/4 and 3-1/4. 1m 38.10s. ₹33 (w), 13, 50 and 21 (p), SHP: 92, THP: 27, FP: 993, Q: 478, Trinella: 2,077 and 381, Exacta: 8,480 and 3,634. Favourite: Tenno Sho. Owner: Mr. C. Aryama Sundaram. Trainer: S. Padmanabhan.

7. BECKET PLATE (1,600m), rated 30 to 50, 4-y-o & over: ALEXANDRE DUMAS (Rayan) 1, Venus Bay (Ashhad Asbar) 2, Mighty Red (Darshan) 3 and Amazing Angel (Chetan K) 4. 6-3/4, 2-1/2 and 1-1/4. 1m 38.61s. ₹41 (w), 18, 19 and 18 (p), SHP: 94, THP: 48, FP: 56, Q: 111, Trinella: 12,764 and 10,941, Exacta: 11,410 and 4,890. Favourite: Marco Polo. Owner: Mr S.N. Harish. Trainer: Narayana Gowda.

8. MURUDESHWAR PLATE (Div. I) (1,400m), rated 00 to 20, 4-y-o & over: LOVELY SEIRRA (Ashhad Asbar) 1, Super Gladiator (J.H. Arul) 2, Konichiwa (Mark) 3 and My Vision (Chethan G) 4. Not run: Indian Star. Nose, 3-3/4 and Lnk. 1m 27.61s. ₹199 (w), 58, 21 and 24 (p), SHP: 51, THP: 190, FP: 670, Q: 734, Trinella: 30,698 (carried over), Exacta: 9,683 (carried over). Favourite: My Vision. Onwer: Mr. B.E. Vasanth Kumar. Trainer: Azhar Ali.

Jackpot: ₹74,480 (carried over); Runner up: 1,520 (21 tkts), Treble (i): 107 (25 tkts); (ii): 12,834 (carried over).