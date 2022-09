Knight In Hooves for feature event

Knight In Hooves, who has been well prepared, is expected to score in the Sardar K.B. Ramachandraraj Urs Memorial Trophy (1,200m), the feature event of the races to be held here on Friday (Sept 30). There will be no false rails.

1. LALITHAMAHAL PLATE (Div. II), (1,200m), rated 00 to 25, 2-00 p.m.: 1. My Vision (7) R. Pradeep 61, 2. Country’s Talent (11) J. Paswan 60.5, 3. Don’s Den (2) S. Saqlain 60, 4. Ruby Cube (10) Darshan 59.5, 5. Phillipine Cobra (3) Nazerul 59, 6. Rumour Lady (4) Srinath 59, 7. Ash Winder (9) L.A. Rozario 58, 8. Vijaya Surabhi (5) Dhanu S 58, 9. Ultimate Choice (6) Hindu S 57.5, 10. Smile Around (8) Vaibhav 57 and 11. Red Hot Chilli (1) Gautam Raj 54.5.

1. DON’S DEN, 2. RUMOUR LADY, 3. ULTIMATE CHOICE

2. TRIVENI PLATE (Div. II), (1,100m), rated 20 to 45, 2-30: 1. infiniteposibility (4) S. John 60, 2. Perfectimagination (10) Dhanu S 57, 3. Star Speck (1) Shreyas S 55.5, 4. Quando Quando (7) Antony 53.5, 5. Shooting Venus (2) Darshan 53.5, 6. Unity (6) Chandrashekar 53.5, 7. Enrichment (5) B. Darshan 53, 8. Felicita (9) Sai Kiran 53, 9. Power Port (3) Janardhan P 53, 10. Romantic Heart (12) Kiran Rai 53, 11. Come Alive (11) G. Vivek 51.5 and 12. War Song (8) Angad 51.

1. QUANDO QUANDO, 2. STAR SPECK, 3. INFINITEPOSIBILITY

3. LALITHAMAHAL PLATE (Div. I), (1,200m), rated 00 to 25, 3-00: 1. Meghann (4) Salman Khan 62.5 2. Princess Aura (9) R. Pradeep 62.5, 3. Chilly Breeze (10) L.A. Rozario 62, 4. Country’s Prince (2) Hasib A 62, 5. Fifty Grand (5) R. Shiva K 62, 6. Mighty Prince (6) Noorulla 62, 7. War Trail (11) B.L Paswan 61, 8. Country’s Bolt (3) J. Paswan 60.5, 9. Daddy’s Girl (1) S. John 60.5, 10. Rajlakshmi (7) B. Darshan 60.5 and 11. Lightning Charlie (8) G. Vivek 58.5.

1. DADDY’S GIRL, 2. LIGHTNING CHARLIE, 3. CHILLY BREEZE

4. POLICE TROPHY (1,200m), rated 60 to 85, 4-y-o & over, 3-30: 1. Turf Legend (1) S. Qureshi 60.5, 2. Nothing To Worry (6) Sai Kiran 59.5, 3. Court Jester (4) L.A. Rozario 58.5, 4. Galen (8) Hindu S 58, 5. Tactical Command (5) Antony 57, 6. Lucky Chance (7) Tousif Khan 56.5, 7. Rising Sun (2) Kiran Rai 55 and 8. Star Of Thea (3) R. Shiva K 50.

1. TACTICAL COMMAND, 2. GALEN, 3. TURF LEGEND

5. SARDAR K.B. RAMACHANDRARAJ URS MEMORIAL TROPHY (1,200m), rated 80 & above, 4-00: 1. Silver Flames (5) Hindu S 60, 2. Gold Field (2) S. Saqlain 58, 3. Make My Way (4) B. Darshan 58, 4. Contributor (3) Hasib A 54 and 5. Knight In Hooves (1) Rayan 53.

1. KNIGHT IN HOOVES, 2. SILVER FLAMES

6. TRIVENI PLATE (Div. I), (1,100m), rated 20 to 45, 4-30: 1. Deimus (11) S. John 62.5, 2. Vijaya Falcon (8) S. Saqlain 61.5, 3. Country’s Flash (3) Srinath 60.5, 4. Paisley (9) Antony 59, 5. Eye The Mind (5) Shreyas S 58.5, 6. Colossal (2) Kiran Rai 56, 7. D Golden Cup (10) Ajay K 56, 8. D Durga (6) Sai Kiran 55.5, 9. Dalhousie (7) Jagadeesh 54.5, 10. Jacaranda (4) Nazerul 54 and 11. Twin Flame (1) Angad 54.

1. EYE THE MIND, 2. COUNTRY’S FLASH, 3. VIJAYA FALCON

7. HOGENAKAL PLATE (1,400m), rated 40 to 65, 4-y-o & over, 5-00: 1. Flash Bond (5) B. Darshan 61.5, 2. Good Earth (7) G. Rohith 60, 3. Ieilani (1) Hasib A 60, 4. D Brother (2) H. Rahul 59.5, 5. Aquila D’oro (4) Santosh K 58, 6. Ceffina (10) S. Saqlain 58, 7. Niche Cannabis (12) Antony 56, 8. Sir Calculus (6) Srinath 55.5, 9. Aurele (8) H. Zeeshan 55, 10. Evangeline (11) Vijay K 55, 11. Beat The Odds (9) R. Shiva K 54.5 and 12. N R I Plan (3) Afsar Khan 53.5.

1. CEFFINA, 2. SIR CALCULUS, 3. FLASH BOND

Day’s best: TACTICAL COMMAND

Double: DADDY’S GIRL — KNIGHT IN HOOVES

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.