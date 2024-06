Knight In Hooves claims Nilgiris Gold Cup

Knight In Hooves (C. Umesh up) won the Nilgiris Gold Cup (1,600m), the star attraction of the races held here on Sunday (June 2). The winner is the property of Mr. Syed Mudasar and trained by Fazal Ul Rehman.

1. HAVANA GOLD HANDICAP: SIAN (M.S. Deora) 1, Waytogo (S.A. Amit) 2, Sunche Dreams (Koshi Kumar) 3 and Wonderful Era (C. Umesh) 4. 8-1/2, shd and 1/2. 1m, 39.71s. Owner: Mr. Subodh Chand Bothra. Trainer: Suraj Shaw.

2. MOTIVATOR HANDICAP: AURORA BOREALIS (Farid Ansari) 1, Safety (Inayat) 2, Saint Emilion (S.J. Moulin) 3 and Atreides (Surya Prakash) 4. 7-3/4, 4 and 1-3/4. 1m, 25.94s. Owner: Mr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: R. Foley.

3. FAREWELL CUP: FOREST FRAGRANCE (Hindu Singh) 1, Royal Chivalry (Kuldeep Singh) 2, Krishvi (C. Umesh) 3 and Juliet Rose (Farid Ansari) 4. Not run Vellaiamma. 2, 6-1/4 and 2-1/4. 1m, 33.13s. Owners: M/s. Poonawalla Racing & Breeding rep. by Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla, Mr. Yohan Z. Poonawalla, Mrs. Michella Y. Poonawalla, Ms. Delna Z. Poonawalla, Mrs. Simone Poonawalla Pandole, Mr. Rishad N. Pondole, Mr. Atul Ishwardas ChordiaT & Mr. Chaduranaga Kanthraj Urs. Trainer: Vijay Singh.

4. NILGIRIS GOLD CUP: KNIGHT IN HOOVES (C. Umesh) 1, Knotty Dancer (Farid Ansari) 2, Something Royal (P. Sai Kumar) 3 and Pink Jasmine (C. Brisson) 4. Not run: Supreme Dance. 10 1/2, 4-3/4 and 2-1/4. 1m, 43.62s. Owner: Mr. Syed Mudasar. Trainer: Fazal Ul Rehman.

5. ANIMAL KINGDOM HANDICAP (Div. II): SOFT WHISPER (C. Brisson) 1, Opus One ( S.J. Moulin) 2, Celeste (B. Dharshan) 3 and Berrettini (Kuldeep Singh) 4. 4-1/2, 1-1/2 and 1-3/4. 1m, 19.46s. Owner: Mr. Aditya Pradyumna Thackersey. Trainer: B. Suresh.

6. ANIMAL KINGDOM HANDICAP (Div. I): SUPREME GRANDEUR (Farid Ansari) 1, Gods Plan (Surya Prakash) 2, Knotty Wonder (Hindu Singh) 3 and Mutant (M.S. Deora) 4. 2, 1-1/2 and 1-3/4. 1m, 20.78s. Owner: Mr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: R. Foley.

7. HALL OF HONOUR HANDICAP: KNOTTY IN BLUE (Kuldeep Singh) 1, Western Girl (C. Umesh) 2, Amazing Attraction (Inayat) 3 and Marquitta (Koshi Kumar) 4. Not run: Ocean Love. 4-3/4, 2-1/4 and 1. 1m, 22.38s. Owners: Mr. K. Kamesh & Mr. Rajkumar S. Trainer: R. Ramanathan.

8. DAVIDOFF HANDICAP: QUEEN ANULA (K.V. Baskar) 1, Royal Baron (Ram Nandan) 2, Gold Fame (Hindu Singh) 3 and Off Shore Breeze (Inayat) 4. 2, 8-1/4 and 2-1/4. 2m 6.61s. Owner: Dr. Murali Venkataswamy. Trainer: V. Ajith Kumar.