Kings Walk claims the Simon’s Shoes Handicap

April 29, 2023 05:39 pm | Updated 05:39 pm IST - UDHAGAMANDALAM

B. Suresh’s ward Kings Walk (P. Sai Kumar up) won the (Div. I), Simon’s Shoes Handicap (1,400m), the main event of the races held here on Saturday morning (April. 29). The winner is owned by Mr. K. Muthuvellayan. Trainer B. Suresh saddled two more winners on the day.

1. BLACK RAY HANDICAP: ABILITARE (P. Sai Kumar) 1, Kikata (P.S. Kaviraj) 2, MSG Fantasy (Manikandan) 3 and Rule Of Emperors (Farid Ansari) 4. 3/4, 1-3/4 and lnk. 1m 44.10s.

Owner: Mr. Dhruv Kumar Futnani. Trainer: P. Krishna.

Note: Originally Touch Of Fury finished fourth, but after the stewards’ enquiry was disqualified.

2. TILLYWHIM HANDICAP: ROYAL TREASURE (Farid Ansari) 1, Wonderful Era (C. Umesh) 2, Suparakiga (Manikandan) 3 and Wisaka (A.M. Tograllu) 4. 4, 1-1/2 and 1. 1m 41.71s.

Owner: Mr. A.C. Muthiah. Trainer: R. Foley.

3. DONNETTA HANDICAP (Div.I): ZUCARDI (C. Umesh) 1, Lebua (S.A. Amit) 2, Dazzling Princess (P. Sai Kumar) 3 and Safety (Inayat) 4. 4-1/2, 2-1/4 and lnk. 1m 14.66s.

Owners: M/s. Arun Alagappan Racing, Mr. Chandrakanth Kankaria, Dr. Mahendran & M/s. Mukteshwar Racing. Trainer: B. Suresh.

4. DONNETTA HANDICAP (Div. II): SINATRA (Mohbit Singh) 1, Presto Power (S.A. Amit) 2, Ashwa Dev (Ashhad Asbar) 3 and Raffinato (Nazerul Alam) 4. 2-3/4, nose and 3-3/4. 1m 16.15s.

Owner: Mr. Aditya P. Thackersey. Trainer: B. Suresh.

5. SIMON’S SHOES HANDICAP (Div. I): KINGS WALK (P. Sai Kumar) 1, Amber Lightning (Farid Ansari) 2, Renegade (Khet Singh) 3 and Romualdo (Gagandeep) 4. not run: Loch Lomond. 5-1/2, 2 and 1-1/4. 1m 26.06s.

Owner: Mr. K. Muthuvellayan. Trainer: B. Suresh.

6. SIMON’S SHOES HANDICAP (Div. II): IBRAHIMOVIC (P.S. Kaviraj) 1, Lady Luck (S.A. Amit) 2, Skylight (R. Manish) 3 and Royal Baron (Manikandan) 4. 1-1/4, 1-1/2 and 1/2. 1m 26.64s.

Owner: Mr. Thirulok Chander Jagannathan. Trainer: V. Ajith Kumar.

7. CHELANDRY HANDICAP: STROMBOSIS (Manikandan) 1, Windsor Walk (Farhan Alam) 2, Choice (C. Umesh) 3 and Helen Of Troy (Farid Ansari) 4. 2, 1-1/4 and 4-1/4. 1m 27.24s.

Owners: Mr. Husain Sultan Ali Nensey, Mrs. Nissa Hoosein Nensey & Mr. Saif Hoosein Nensey. Trainer: Saddam Iqbal.