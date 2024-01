January 21, 2024 12:15 am | Updated 12:15 am IST - CHENNAI

Kings Return has an edge over his rivals in the S. Rangarajan Memorial Trophy (1,100m), the feature event of the races to be held here on Sunday (Jan. 21).

1. REVELATION HANDICAP (1,200m) Maiden 4-y-o & over, rated 20 to 45, (00 to 19 eligible), 2.40 p.m.: 1. Seeking The Stars (6) L.A. Rozario 60, 2. Abnegator (9) Ram Nandan 59, 3. Aquila (2) Koshi Kumar 58.5, 4. Western Girl (4) P. Siddaraju 58, 5. Aurora Borealis (1) Farid Ansari 57.5, 6. Green Reef (5) P. Vikram 57.5, 7. Larado (11) A.S. Peter 57.5, 8. Midnight Sparkle (8) S. Imran 57.5. 9. Kallipos (3) Jagadeesh 57, 10. Run Happy Run (7) N. Murugan 57 and 11. Safety (10) Inayat 57.

1. SEEKING THE STARS, 2. WESTERN GIRL, 3. LARADO

2. MANITOU HANDICAP (1,400m), 6-y-o & over, rated 20 to 45, (00 to 19 eligible), 3.10: 1. Ganton (8) P. Siddaraju 62.5, 2. Royal Treasure (10) Farid Ansari 62.5, 3. Reign Of Terror (4) Koshi Kumar 62, 4. Beauty Of The Turf (6) Ashhad Asbar 61, 5. Turf Beauty (11) Inayat 61, 6. Despacito (9) Jagadeesh 58.5, 7. Wonderful Era (3) C. Brisson 58.5, 8. Masterpiece (1) Ram Nandan 57.5, 9. Saro Superfast (7) L.A. Rozario 57.5, 10. Wisaka (2) P. Vikram 54.5 and 11. Cloud Jumper (5) A.S. Peter 52.

1. GANTON, 2. REIGN OF TERROR, 3. BEAUTY OF THE TURF

3. ALAINDAIR HANDICAP (1,600m), 4-y-o & over, rated 00 to 25, 3.40: 1. Gingersnap (7) Ram Nandan 62, 2. Queen Of Fame (1) Koshi Kumar 61.5, 3. Royal Nobility (3) Farid Ansari 61.5, 4. Air Marshall (8) P. Siddaraju 59.5, 5. Memory Lane (6) A.S. Peter 59, 6. Showmanship (5) P. Vikram 59, 7. Touch Of Fury (4) Shyam Kumar 56 and 8. Lady Zeen (2) S. Imran 50.

1. ROYAL NOBILITY, 2. QUEEN OF FAME, 3. MEMORY LANE

4. GREY GASTON HANDICAP (Div. I), (1,400m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 4.10: 1. Renegade (3) P. Siddaraju 60, 2. Royal Baron (1) C. Brisson 60, 3. Sweet Fragrance (4) Koshi Kumar 59.5, 4. Admiral Shaw (2) Inayat 58, 5. Celeste (8) Ashhad Asbar 57.5, 6. Grandiose (7) K.V. Baskar 56, 7. Tycoonist (6) A.S. Peter 55 and 8. Brilliant Lady (5) Suraj Narredu 54.5.

1. BRILLIANT LADY, 2. CELESTE, 3. ADMIRAL SHAW

5. S. RANGARAJAN MEMORIAL TROPHY (1,100m), maiden 3-y-o only (Terms), 4.40: 1. Falconbridge (4) Farid Ansari 56, 2. Kings Return (6) C. Brisson 56, 3. Charukala (1) Suraj Narredu 54.5, 4. Light The World (5) F. Norton 54.5, 5. Twinkelinhereyes (3) Ashhad Asbar 54.5 and 6. Vinalia (2) A.S. Peter 54.5.

1. KINGS RETURN, 2. CHARUKALA, 3. FALCONBRIDGE

6. GREY GASTON HANDICAP (Div. II), (1,400m), rated 40 to 65, (20 to 39 eligible), 5.10: 1. Excellent Star (7) Koshi Kumar 60, 2. Empress Royal (4) C. Brisson 59, 3. Clockwise (6) Inayat 57, 4. Helen Of Troy (5) Shyam Kumar 57, 4. Romualdo (3) A.S. Peter 57, 6. Sensibility (1) P. Vikram 57, 7. Annexed (8) Ram Nandan 56.5 and 8. Priceless Beauty (2) Suraj Narredu 56.

1. CLOCKWISE, 2. ROMUALDO, 3. PRICELESS BEAUTY

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr: 4, 5 & 6.