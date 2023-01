King’s Ransom maintains her winning form and should score an encore in the Villoo C. Poonawalla Indian Oaks

January 15, 2023 12:28 am | Updated January 14, 2023 06:28 pm IST - Mumbai

Trainer Pesi Shroff’s top filly King’s Ransom, who is the winner of the Pune Derby and 1000 Guineas, maintains her winning form and should score an encore in the Villoo C. Poonawalla Indian Oaks (Gr.1), the main attraction of Sunday’s (Jan. 15) afternoon races here.

There will be no false rails.

1. MARCHETTA TROPHY (DIV. II) (1,000m), Cl. V, rated 4 to 30 — 1.15 pm: 1. Superimpose (2) R. Ajinkya 59, 2. Ristretto (4) S. Mosin 57.5, 3. Champagne Smile (7) V. Bunde 56.5, 4. Pegaso (10) J. Chinoy 54, 5. Tarzan (12) Nazil 54, 6. Arbitrage (9) Zervan 53.5, 7. Mirae (5) Mustakim Alam 52, 8. Zacapa (13) C. Umesh 51.5, 9. Divine Soul (8) Merchant 50.5, 10. Slam Dunk (11) S. Amit 50.5, 11. Reciprocity (3) Haridas Gore 49, 12. Smart Choice (6) P. Vinod 49 and 13. Suited Aces (1) N. Nadeem 49.

1. CHAMPAGNE SMILE, 2. TARZAN, 3. SLAM DUNK

2. P.D. AVASIA TROPHY (1,000m), Cl. II, rated 60 to 86 — 1.45: 1. Sky Fall (4) P. Vinod 59, 2. Baby Bazooka (2) Sandesh 54.5, 3. Cellini (3) C.S. Jodha 53.5, 4. Mozelle (1) Neeraj 53 and 5. Arcana (5) P.S. Chouhan 51.

1. ARCANA, 2. MOZELLE

3. YAWAR RASHID TROPHY (1,600m), Cl. III, rated 40 to 66 — 2.15: 1. Great Guns (6) R. Ajinkya 59.5, 2. Arabian Phoenix (1) Nazil 57.5, 3. Rasputin (2) Srinath 57.5, 4. Sunrise (3) P.S. Chouhan 56, 5. Empower (10) Sandesh 55, 6. Django (7) Zervan 52.5, 7. Aira (8) V. Bunde 50.5, 8. Murwara Princess (9) Merchant 50.5, 9. Tyrone Black (4) Mustakim Alam 50.5 and 10. My Princess (5) Haridas Gore 50.

1. EMPOWER, 2. RASPUTIN, 3. GREAT GUNS

4. TRICUMDAS DWARKADAS TROPHY (DIV. I) (1,200m), Cl. IV, rated 20 to 46 — 2.45: 1. Snowfall (12) Sandesh 62, 2. Intense Approach (3) R. Ajinkya 61, 3. Monarchy (4) Nazil 59.5, 4. Eyes On The Prize (9) Bhawani 58.5, 5. Commandment (1) S. Mosin 57.5, 6. Hagibis (5) R. Shelar 57, 7. Flash Force (7) Ranjane 56.5, 8. Sky Hawk (13) P. Trevor 55.5, 9. Pyrrhus (---), 10. Bombay (2) Mustakim Alam 54, 11. Dazzling Princess (11) Merchant 54, 12. Northbound (6) Zervan 54 and 13. Demetrius (10) N.B. Kuldeep 52.5.

1. SNOWFALL, 2. HAGIBIS, 3. DEMETRIUS

5. UTTAM SINGH TROPHY (2,000m), Cl. IV, rated 20 to 46 — 3.15: 1. Vincent Van Gogh (11) Srinath 61.5, 2. My Treasure (9) Suraj Narredu 60, 3. Mad Love (2) P. Trevor 59. 4. Wild Thing (6) Parmar 59, 5. Jubilant Journey (5) R. Ajinkya 58, 6. Alpine Star (4) Mustakim Alam 57.5, 7. Rue St Honore’ (1) Neeraj 57.5, 8. Metzinger (13) Nazil 55.5, 9. Fairmont (12) Zervan 54, 10. Angels Trumpet (8) N.B. Kuldeep 53, 11. Freedom (7) Kirtish 52.5, 12. Ragnar (3) Bhawani 52.5, 13. Galloping Glory (10) C.S. Jodha 50.5 and 14. Diamondintherough (14) N. Nadeem 49.5.

1. WILD THING, 2. VINCENT VAN GOGH, 3. FREEDOM

6. RAMNIWAS RAMNARAIN RUIA GOLD CUP (Gr. 3) (2,000m) (Terms), 4-y-o only — 3.45: 1. Ahead Of My Time (1) Srinath 57, 2. Fortunate Son (6) P. Dhebe 57, 3. Mojito (4) Parmar 57, 4. Once You Go Black (3) Sandesh 57, 5. Supernatural (5) P. Trevor 57 and 6. Wall Street (2) Suraj Narredu 57.

1. SUPERNATURAL, 2. MOJITO

7. GOOL S. POONAWALLA MILLION (Gr. 3) (1,200m) (Terms), 3-y-o only — 4.15: 1. Irish Gold (9) P. Trevor 57, 2. Portofino Bay (1) Sandesh 55.5, 3. Dream Seller (4) R. Ajinkya 54, 4. Fighton (8) Parmar 54, 5. Pride’s Prince (2) C.S. Jodha 54, 6. Ultimo (7) Ranjane 54, 7. Aloysia (6) Neeraj 52.5, 8. Etoile (3) Shelar 52.5, 9. Impulsive (10) Bhawani 52.5, 10. Miranda (5) C. Umesh 52.5, 11. She’s A Teaser (11) Nazil 52.5 and 12. Sloane Square (12) Zervan 52.5.

1. PORTOFINO BAY, 2. IRISH GOLD, 3. FIGHTON

8. VILLOO C. POONAWALLA INDIAN OAKS (Gr. 1) (2,400m), (Terms) Indian Fillies, 4-y-o only — 4.45: 1. Dangerous (7) Srinath 57, 2. Kiefer (2) Suraj Narredu 57, 3. Kimiko (6) C.S. Jodha 57, 4. King’s Ransom (3) P.S. Chouhan 57, 5. Queen Envied (4) P. Trevor 57, 6. Sierra Dela Plata (5) Neeraj 57 and 7. Thunberg (1) Sandesh 57.

1. KING’S RANSOM, 2. QUEEN ENVIED, 3. DANGEROUS

9. TRICUMDAS DWARKADAS TROPHY (DIV. II) (1,200m), Cl. IV, rated 20 to 46 — 5.15: 1. Milli (9) Srinath 59, 2. Hela (13) Bhawani 57.5, 3. Daulat Mai (1) Mustakim Alam 57, 4. Midsummer Star (12) R. Ajinkya 55.5, 5. Otello (7) Ranjane 55.5, 6. Singer Sargent (2) P. Trevor 55.5, 7. Attained (10) Sandesh 54.5, 8. Blue’s Pride (4) N.B. Kuldeep 54, 9. Rhythm Of Nature (3) Merchant 54, 10. Evening Breeze (8) N. Nadeem 53.5, 11. Mighty Thunder (5) Nazil 52.5, 12. Lord Murphy (6) Zervan 52 and 13. Nord (11) S. Amit 50.5.

1. DAULAT MAI, 2. ATTAINED, 3. HELA

10. MARCHETTA TROPHY (DIV. I) (1,000m), Cl. V, rated 4 to 30 — 5.45: 1. Divine Intuition (6) A. Gaikwad 59, 2. Executive Decision (8) Ranjane 59, 3. Flying Halo (9) V. Bunde 59, 4. Nelson River (14) R. Ajinkya 59, 5. Ataash (13) P. Shinde 58.5, 6. Don’t Be Shy (10) S. Amit 58.5, 7. Perfect Win (4) Neeraj 58.5, 8. Power Of Neath (7) Mustakim Alam 58.5, 9. Untitled (3) Shelar 58, 10 Baba (1) Bhawani 56.5, 11. Habibi (11) P. Vinod 56, 12. Dufy (5) P. Trevor 55.5, 13. Prince Igor (2) Nazil 54 and 14. Better Half (12) N. Nadeem 51.

1. PERFECT WIN, 2. POWER OF NEATH, 3. DUFY

Day’s Best: KING’S RANSOM

Jackpot: (i) 3, 4, 5, 6 & 7. (ii) 6, 7, 8, 9 & 10.

Treble: (i) 4, 5 & 6. (ii) 7, 8 & 9. (iii) 8, 9 & 10.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 5, 6, 7, 8, 9 & 10.

ADVERTISEMENT