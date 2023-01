King’s Ransom lives up to her billing in Villoo C. Poonawalla Indian Oaks

January 16, 2023 07:15 pm | Updated 07:15 pm IST

Mumbai: Trainer Pesi Shroff’s top filly King’s Ransom, piloted by P.S. Chouhan won the Villoo C. Poonawalla Indian Oaks (Gr.1), the stellar attraction of Sunday’s (Jan. 15) races. The winner is owned by Mr & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. Jay V. Shirke, Mr. Keki D. Mehta & Mr. Dara K. Mehta rep. Darashaw Bloodstock Pvt. Ltd. & Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd.

Chouhan had kept the daughter of Multidimensional-China Creek in fourth position throughout the race and as the field entered the home straight, the champion filly moved forward through the inside rails with a remarkable burst of speed to win by three lengths.

1. MARCHETTA TROPHY (Div. II): MIRAE (Mustakim Alam) 1, Ristretto (Mosin) 2, Superimpose (Ajinkya) 3 and Divine Soul (Merchant) 4. 1/2, 1/2, and 1/2. 1m, 00.23s. ₹49 (w), 22, 93 and 48 (p). SHP: 369, FP: 1,152, Q: 1,579, Tanala: 12,625 and 5,411. Favourite: Champagne Smile. Owners: Mr. Laxmikumar Goculdas rep. B.S. & Services Pvt. Ltd. & Mr. Sam Mistry. Trainer: Narendra Lagad.

2. P.D. AVASIA TROPHY: MOZELLE (Neeraj) 1, Sky Fall (P. Vinod) 2, Baby Bazooka (Sandesh) 3 and Arcana (P.S. Chouhan) 4. 1-1/4, 1/2 and 3/4. 58.49s. ₹33 (w), 19 and 19 (p). SHP: 36, FP: 207, Q: 58, Tanala: 335 and 156. Favourite: Arcana. Owners: Mr. Cyrus S. Poonawalla, Mr. Adar C. Poonawalla & Mrs. Natasha A. Poonawalla rep. Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd. , Mr. Mukul Sonawala, Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP, Mr. S.R. Sanas. Mr. Saleem Fazelbhoy & Mr. Solomon F. Sopher. Trainer: Altaf Hussain.

3. YAWAR RASHID TROPHY: RASPUTIN (Y.S. Srinath) 1, Empower (Sandesh) 2, Murawara Princess (Merchant) 3 and Arabian Phoenix (Nazil) 4. 1-1/4, 3/4 and 1-1/4. 1m, 37.68s. ₹29 (w), 14, 14 and 39 (p). SHP: 39, FP: 77, Q: 46, Tanala: 674 and 451. Favourite: Empower. Owners: Mr & Mrs. Homi Mehta, Mr. Jehangir Mehta, Mr. Milan Luthria & Mrs. Liane Luthria. Trainer: Imtiaz A. Sait.

4. TRICUMDAS DWARKADAS TROPHY (Div. I): SNOWFALL (A. Sandesh) 1, Commandment (Mosin) 2, Monarchy (Nazil) 3 and Demetrius (N.B. Kuldeep) 4. Not run: Pyrrhus. 2, Lnk and 1-1/2. 1m, 11.75s. ₹15 (w), 11, 25 and 26 (p). SHP: 71, FP: 170, Q: 253, Tanala: 920 and 300. Favourite: Snowfall. Owners: Mr. Cyrus S. Poonawalla, Mr. Adar C. Poonawalla & Mrs. Natasha A. Poonawalla rep. Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. Dinsha P. Shroff, Mr. Saleem Fazelbhoy, Mr. Mukul Sonawala, Mr. Karius Dadachanji & Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP. Trainer: Altaf Hussain.

5. UTTAM SINGH TROPHY: RUE ST HONORE’ (Neeraj) 1, Alpine Star (Mustakim Alam) 2, Wild Thing (Parmar) 3 and Vincent Van Gogh (Srinath) 4. 5, 1-1/4 and Shd. 2m, 02. 25s. ₹170 (w), 33, 44 and 10 (p). SHP: 122, FP: 6,025, Q: 2,621, Tanala: 29, 650 and 12,707. Favourite: Wild Thing. Owner: Equs Racing. Trainer: Imtiaz A. Sait.

6. RAMNIWAS RAMNARAIN RUIA GOLD CUP: SUPERNATURAL (P. Trevor) 1, Ahead Of My Time (Srinath) 2, Mojito (Parmar) 3 and Once You Go Black (Sandesh) 4. Head, 2 and Nose. 2m, 02.01s. ₹20 (w), 12 and 21 (p). SHP: 33, FP: 57, Q: 55, Tanala: 166 and 74. Favourite: Supernatural. Owners: Mr & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. Keki D. Mehta & Mr. Dara K. Mehta rep. Darashaw Bloodstock Pvt. Ltd., Ms. Ameeta Mehra rep. Mehra Stud And Agricultural Farms Pvt. Ltd., Mr. K. N. Dhunjibhoy and Mr. Z. K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. & Mrs. Liane Luthria. Trainer: P. Shroff.

7. GOOL S. POONAWALLA MILLION: PORTOFINO BAY (A. Sandesh) 1, Fighton (Parmar) 2, Irish Gold (Trevor) 3 and Ultimo (Ranjane) 4. 1/2, Nk and 5. 1m, 10.97s. ₹17 (w), 10, 20 and 16 (p). SHP: 38, FP: 113, Q: 115, Tanala: 215 and 59. Favourite: Portofino Bay. Owners: Mr. Cyrus S. Poonawalla, Mr. Adar C. Poonawalla & Mrs. Natasha A. Poonawalla rep. Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. Dinsha P. Shroff, Mr. Karius Dadachanji, Mr. Mukul Sonawala & Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP. Trainer: Dallas Todywalla.

8. VILLOO C. POONAWALLA INDIAN OAKS: KING’S RANSOM (Multidimensional-China Creek) (P.S. Chouhan) 1, Dangerous (Speaking Of Which-Transformation) (Y.S. Srinath) 2, Thunberg (Roderic O’ Connor- Ice Glacier) (A. Sandesh) 3 and Sierra Dela Plata (Ampere-Mandara) (Neeraj) 4. 3, 1-3/4 and 3/4. 2m, 33.41s. ₹15 (w), 12 and 19 (p) SHP: 36, FP: 26, Q: 33, Tanala: 85 and 42. Favourite: King’s Ransom. Owners: Mr & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. Jay V. Shirke, Mr. Keki D. Mehta & Mr. Dara K. Mehta rep. Darashaw Bloodstock Pvt. Ltd. & Mr. K. N. Dhunjibhoy and Mr. Z. K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. Trainer: P. Shroff.

9. TRICUMDAS DWARKADAS TROPHY (Div. II): SINGER SARGENT (P. Trevor) 1, Rhythm Of Nature (Merchant) 2, Attained (Sandesh) 3 and Daulat Mai (Mustakim Alam) 4. 6, 1 and 3/4. 1m 11. 01s. ₹37 (w), 19, 45 and 17 (p). SHP: 146, FP: 1,181, Q: 675, Tanala: 3,332 and 827. Favourite: Daulat Mai. Owners: Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd., Mr. Narendra Kumar Ambwani & Mr. Faisal A. Abbas. Trainer: Faisal A. Abbas.

10. MARCHETTA TROPHY (Div. I): NELSON RIVER (R. Ajinkya) 1, Ataash (P. Shinde) 2, Untitled (Shelar) 3 and Power Of Neath (Mustakim Alam) 4. Lnk, 1 and 1-3/4. 59.51s. ₹62 (w), 20, 26 and 34 (p). SHP: 56, FP: 502, Q: 177, Tanala: 4,320 and 2,962. Favourite: Dufy. Owners: M/s. Jatin L. Trivedi & Nitin H. Jain. Trainer: Rehanullah Khan.

Jackpot: (i) 70%: ₹4,993 (9 tkts.) & 30%: 1,605 (12 tkts.); (ii) 70%: 4,267 (37 tkts.) & 30%: 198 (341 tkts.).

Treble: (i) 1,034 (18 tkts.), (ii) 367 (51 tkts.), (iii) 957 (32 tkts.).

Super Jackpot: 70%: 33, 449 (2 tkts.), 30%: 1,593 (18 tkts.).